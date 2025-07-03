Una comunidad interdenominacional se reunió para su homenaje anual

Read in English

Una comunidad interdenominacional del condado de DeKalb celebró su celebración coral patriótica anual este pasado fin de semana, 28 y 29 de junio.

La puesta del sol se veía fuera de la ventana de la Primera Iglesia Metodista Unida en DeKalb. La gente colocaba las manos sobre sus corazones o miraba hacia adelante mientras recitaban colectivamente el Juramento a la Bandera, seguido por el canto del Himno Nacional.

El Celebration Chorale presentó su cantata patriótica anual, titulada "Homeland", en dos actuaciones. La cantata fue acompañada por la Celebration Chorale Orchestra.

Con el Día de la Independencia acercándose, "Homeland" fue un homenaje musical a la nación.

Christine Monteiro, directora del Celebration Chorale durante casi 15 años, se unió originalmente como miembro del coro e incluso tocaba en la orquesta.

La mayoría de los programas patrióticas son coherentes con los anteriores. Monteiro reutiliza canciones. Dijo que vale la pena volver a escucharlas con otros oídos.

"Nuestro mundo es muy diferente cada año", explicó, "y mientras que los tiempos cambian, a veces el mensaje llega de forma distinta así que está bien reciclarlas también de vez en cuando".

El programa incluyó el tradicional Saludo a las Fuerzas Armadas. Se pidió a los militares en activo, a los veteranos y a sus familias que se pusieran de pie cuando se cantaba su rama de servicio. Se izaron en alto las diferentes banderas de servicio en honor a aquellas ramas mientras varios miembros de la audiencia se ponían de pie en cada ocasión. La sala estalló en un sonido de aplausos mientras el coro y la orquesta tocaban de fondo.

Cheryl Montgomery asistió a la actuación para apoyar a su familia y amigos en el coro. Dijo que esta celebración patriótica une a su familia.

"Mi hermano sirvió como suboficial jefe en la Marina de los Estados Unidos", dijo, "por lo que esto nos acerca un poco a mí y a mi hermano. Además, mis abuelos estaban en la Marina, así que es como honrarlos y respetarlos, aunque hayan fallecido".

Un momento de silencio en honor a los caídos. Las cabezas inclinadas y las lágrimas silenciosas reflejaban el gran peso del dolor.

Dean Wren estaba en su uniforme de la Fuerza Aérea. Dirigió el coro en el canto de"Lean on Me".

"¡Sigan cantando!" les decía. "¿Están listos?

Durante todo el canto, algunos miembros del coro estuvieron en el podio para compartir palabras.

"Algunos caminan entre nosotros vestidos en su uniforme, listos para abordar el próximo vuelo y poner su vida en riesgo", un miembro dijo. Algunos pasan desapercibidos, pero llevan el recuerdo de las victorias ganadas y las cicatrices de los amigos perdidos”.

Una presentación de diapositivas mostró imágenes del desfile de bienvenida a casa de los veteranos de Vietnam de 1986 en el centro de Chicago. Las fotografías fueron capturadas por John Plume. Contó el momento.

"Se me salían las lagrimas. "Fue muy dramático", dijo. "¿Ves a ese hombre con una Medalla de Honor que se acerca a mí? Ese es el honor más grande que hay, es decir, él era un héroe. Y todos esos muchachos se sienten muy aliviados de estar vivos. Todo tipo de hombre... algunos estaban en sillas de reudas y otros eran cargados".

Plume emigró de Letonia y ha encontrado una comunidad a través de este grupo durante los últimos 20 años. Ve este evento como una celebración de los esfuerzos colectivos de los inmigrantes para fundar la nación.

"Me gusta cantar más que hablar", se rió Plume.

Monteiro expresó lo agradecida que está con su propia comunidad en un discurso al final de la actuación.

“Sin importar de qué lado del pasillo estés, por quién hayas votado, hayas votado o no", dijo, "esta es su comunidad. Éstas son las personas con las que vivimos, con las que debemos ser amables y a las que debemos apoyar”.

Luego de que el grupo cerró su primera actuación del año, comienza a prepararse para la próxima, el próximo invierno. Monteiro dijo que cualquiera persona que quiera unirse al coro siempre será bienvenido.

Traducido por Carlos Loera