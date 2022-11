Ley estatal quiere segurar estudiantes indocumentado recibe apoyo en la educación superior

Read in English

A comienzos de este mes, los miembros de Dream Action NIU organizaron el Día de Acción "Yo apoyo a los inmigrantes" en el campus de NIU. El grupo es dirigido por estudiantes que abogan por sus compañeros indocumentados. Esta convocatoria nacional para tomar acción también sirve para resaltar la contribución que los inmigrantes han hecho al país.

Alondra, estudiante de ciencias políticas y miembro de la organización, declaró que la necesidad de afrontar actitudes en contra de los inmigrantes, sin que importe quién sea el presidente.

"Especialmente con el comentario que hizo Trump antes de ser electo, diciendo que sólo los peores mexicanos vienen al país. Esto me hace temer que hay muchos que piensan como él", añadió la joven.

"Creo que muchos todavía creen en el estereotipo de los mexicanos, y los inmigrantes, como malas personas. Pero este día nos muestra que no todos están de acuerdo, y que hay mucho apoyo para los inmigrantes en esta comunidad", continuó.

Sandy López, directora del Centro de Apoyo para Estudiantes Indocumentados de NIU, afirma que el grupo de jóvenes, por su educación y los lazos que han forjado con la comunidad, han asegurado que exista apoyo para todos los estudiantes, sin que importe su estatus migratorio.

"Mi oficina, que es ahora un centro, y mi posición misma no existirían si no fuera por los estudiantes indocumentados de Dream Action, que lucharon por esta oficina, esta posición, el centro y las becas", añadió López.

"El dinero para las becas que ha otorgado el centro hace años viene de la lucha de estos estudiantes desde el año 2014", continuó López.

En el año 2021, el estado pasó una ley que requiere que todas las instituciones como colegios comunitarios y universidades en el estado, designen un centro de asistencia para ayudar a los estudiantes indocumentados en procesos como solicitudes de ayuda financiera y apoyo académico.

RISE Act

Los estudiantes indocumentados no pueden recibir ayuda financiera federal, aunque sí califican para recibir fondos del estado. La ley RISE permite que los estudiantes que cumplen con ciertos requisitos puedan solicitar fondos estatales, incluyendo los estipendios del programa monetario estatal, o Monetary Award Program, conocido como MAP Grant. Existen otros criterios para determinar el tipo de ayuda financiera, como la necesidad del estudiante, así como la existencia de otros fondos destinados a cubrir el costo de los estudios de los futures maestros.

"Además de esto", añadió López, "hay otras becas que pueden usar y que son similares o parecidas a una exención de la matrícula. Hay una exención para estudiantes de educación especial".

Los estudiantes indocumentados también pueden solicitar ayuda institucional a las instituciones públicas, como colegios comunitarios y universidades. En NIU, este programa se llama Huskie Pledge. Los requisitos para merecerlo a través de la ley RISE incluyen haber asistido a la escuela en Illinois por tres años, haberse graduado o haber completado un certificado de GED, y tener comprobantes haber enviado formularios de impuestos por parte de la familia del estudiante.

López añadió que su centro ayuda en el proceso de pedir financiamiento educativo a muchos estudiantes indocumentados y otros de familias cuyo estado migratorio es variado. Las familias cuyos miembros tienen diferentes estados son las que incluyen al menos un miembro que es indocumentado (que puede ser uno de los padres). Parte de su trabajo también incluye informar a la comunidad sobre los recursos disponibles para los estudiantes indocumentados.

Según López, todavía hay muchas cosas qué aprender, no sólo por parte de los estudiantes, sino de los asesores de escuelas secundarias, administradores, maestros, padres de familia y las comunidades enteras. El mensaje de López es que ser indocumentado no significa que no pueda tener acceso a una educación universitaria.

Derecho de estudiantes indocumentado a la educación

Desde que en 1982, en el caso Plyler vs Doe, la Suprema Corte decidió que todos los estudiantes, desde kindergarten hasta el 12o. grado tienen derecho a asistir ala escuela, sin importar su estado migratorio. Ahora bien, los derechos de los estudiantes después de este nivel no han sido determinados.

"Así es que la educación superior es una especie de tierra de nadie en la que cada estado determina cómo van a manejar el acceso a las universidades", dijo López. "En el estado de Illinois, tenemos la gran fortuna de que siempre hemos sido muy cooperadores".

Desde el año 2003, los estudiantes indocumentados deben pagar la misma tasa de matrícula que los estudiantes estatales. Al menos una docena de estados hace lo mismo.

Sin embargo, muchos López afirma que muchos de los estudiantes indocumentados tal vez no estén bien informados sobre los recursos a su alcance, especialmente después de los cambios en el programa DACA. Este programa protege de deportación a los inmigrantes que vinieron como niños, y les concede un permiso de trabajo de dos años. La administración del presidente Trump intentó ponerle fin al programa, y desde entonces su ejecución se ha detenido porque está en proceso judicial. Por ahora, solamente quienes tienen estatus de protección activo de DACA pueden solicitar renovaciones, y así excluyen otros estudiantes que podrían calificar.

"Por eso muchos estudiantes creen que si no tienen la protección de DACA no pueden ir a la universidad, cosa que no es cierta" continuó López. "Por eso siempre le digo a los estudiantes que todavía hay oportunidades, y que NIU no es el único lugar que les dará apoyo".

El centro de recursos por estudiantes indocumentado en NIU

López afirma que el aspecto que distingue a NIU es que cuenta con recursos dedicados al apoyo de los estudiantes indocumentados.

"Al cambiar el nombre a 'Centro para estudiantes indocumentados', ganamos mayor visibilidad" dijo López. "Nuestros estudiantes se dan cuenta de que los tenemos en cuenta, de que los escuchamos y los comprendemos".

Esto incluye el trabajo de un director, un director asistente y asistentes graduados.

Para enterarse de los recursos disponibles, incluyendo becas para estudiantes indocumentados, puede consultar el sitio web del Centro de Apoyo para Estudiantes Indocumentados de NIU .