Organist Nathan Laube with Chicago Master Singers
Organist Nathan Laube with Chicago Master Singers
World-famous organist Nathan Laube joins CMS for Duruflé’s Requiem and other breathtaking works by Brahms, Vaughan Williams, Mendelssohn, and Mathias. Music Director John C. Hughes conducts.
Glenview Community Church
19-49
03:00 PM - 04:30 PM on Sun, 2 May 2027
Event Supported By
Chicago Master Singers
847-604-1067
info@chicagomastersingers.org
Glenview Community Church
1000 Elm StGlenview, Illinois 60025