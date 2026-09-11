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Organist Nathan Laube with Chicago Master Singers

Organist Nathan Laube with Chicago Master Singers

World-famous organist Nathan Laube joins CMS for Duruflé’s Requiem and other breathtaking works by Brahms, Vaughan Williams, Mendelssohn, and Mathias. Music Director John C. Hughes conducts.

Glenview Community Church
19-49
07:30 PM - 09:00 PM on Sat, 1 May 2027
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Event Supported By

Chicago Master Singers
847-604-1067
info@chicagomastersingers.org
https://www.chicagomastersingers.org
Glenview Community Church
1000 Elm St
Glenview, Illinois 60025