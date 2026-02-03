Holiday Shopping Fair12/4&5/26 DAWC
Holiday Shopping Fair12/4&5/26 DAWC
Enjoy a weekend getaway near home Fri. 5-8pm Dec. 4 thru Sat. 9am-4pm Dec. 5, 2026. Festive shopping to live music with old & new friends. Taste sweet treats & homemade chili. Maybe win door prizes. On-street parking. Accessible lift from alley. 50 cents at door. Unique gifts for sale. Check out our new roof on 1917 historic building - Finnish Blue!
DeKalb Area Women's Center (DAWC)
$.50
09:00 AM - 04:00 PM on Sat, 5 Dec 2026
Event Supported By
DeKalb Area Women's Center (DAWC)
815-758-1351
DeKalbAWC@gmail.com
Artist Group Info
DeKalbAWC@gmail.com
DeKalb Area Women's Center (DAWC)
1021 State StreetDeKalb, Illinois 60115
8157581351
DeKalbAWC@gmail.com