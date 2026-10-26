Fall Harvest Cluster Dog Show

Don't Miss Out on this One-of-a-Kind Event Weekend!

Get ready for an incredible lineup at the Fall Harvest Cluster! Whether you’re a participant or a spectator, we have something for everyone. Fall Harvest Cluster is the premier fall AKC Dog Show in the Midwest. Our event is open to the public and is the perfect opportunity to see some of the best dogs in the country. With a variety of events and competitions, there is something for everyone at Fall Harvest Cluster. Present your dog in one of our prestigious AKC Conformation events. There will be vendors selling dog-friendly items perfect for your favorite pet and pet lovers’ holiday present.

Friday-Sunday, November 20-22, 2026

Lake County Fairgrounds

1060 E Peterson Rd – Grayslake, IL 60030

(3) All Breed Shows – Unbenched Indoor AKC Licensed

Friday, November 20, 2026 - Kenosha Kennel Club

AKC National-Handler Series

4-6 Month Puppy Competition

Junior Showmanship Competition

Veterans Classes Offered

Saturday, November 21, 2026 - Skokie Valley Kennel Club

4-6 Month Puppy Competition

Junior Showmanship competition

Veterans Classes Offered

NOHS Regional

Sunday November 22, 2026 - Starved Rock Kennel Club

AKC National-Handler Series

4-6 Month Puppy Competition

Veterans Classes Offered

Free Admission

Parking – $10.00 per car / per day

For more information, visit https://www.fallharvestcluster.com

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