Fall Harvest Cluster Dog Show
Fall Harvest Cluster Dog Show
Don't Miss Out on this One-of-a-Kind Event Weekend!
Get ready for an incredible lineup at the Fall Harvest Cluster! Whether you’re a participant or a spectator, we have something for everyone. Fall Harvest Cluster is the premier fall AKC Dog Show in the Midwest. Our event is open to the public and is the perfect opportunity to see some of the best dogs in the country. With a variety of events and competitions, there is something for everyone at Fall Harvest Cluster. Present your dog in one of our prestigious AKC Conformation events. There will be vendors selling dog-friendly items perfect for your favorite pet and pet lovers’ holiday present.
Friday-Sunday, November 20-22, 2026
Lake County Fairgrounds
1060 E Peterson Rd – Grayslake, IL 60030
(3) All Breed Shows – Unbenched Indoor AKC Licensed
Friday, November 20, 2026 - Kenosha Kennel Club
AKC National-Handler Series
4-6 Month Puppy Competition
Junior Showmanship Competition
Veterans Classes Offered
Saturday, November 21, 2026 - Skokie Valley Kennel Club
4-6 Month Puppy Competition
Junior Showmanship competition
Veterans Classes Offered
NOHS Regional
Sunday November 22, 2026 - Starved Rock Kennel Club
AKC National-Handler Series
4-6 Month Puppy Competition
Veterans Classes Offered
Free Admission
Parking – $10.00 per car / per day
For more information, visit https://www.fallharvestcluster.com