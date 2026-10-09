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Bram Stoker's 'Dracula'

Bram Stoker's 'Dracula'

Stage Coach Players presents a stage adaptation of Bram Stoker's classic horror novel 'Dracula' Thursday-Sunday, Oct. 29-Nov. 8 at its DeKalb theater.

Stage Coach Players Theatre
$17; seniors &amp; students $15
Every week through Nov 08, 2026.
Sunday: 02:00 PM - 04:00 PM
Thursday: 07:30 PM - 09:30 PM
Friday: 07:30 PM - 09:30 PM
Saturday: 07:30 PM - 09:30 PM
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Event Supported By

Stage Coach Players
815-758-1940
info@stagecoachplayers.com
stagecoachplayers.com
Stage Coach Players Theatre
126 S 5th St
DeKalb, Illinois 60115
815-758-1940
http://stagecoachplayers.com