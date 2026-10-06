NIU fija sus diseños para Homecoming 2026

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Las festividades de regreso a casa de NIU están oficialmente en marcha.

La semana comenzó con el inicio en el MLK Commons al aire libre, pero también hubo mucha actividad dentro del Holmes Student Center.

La novedad de este año es una instalación de un mural personalizado formada por cuadros individuales en los que los estudiantes pueden colaborar y pintar para revelar un dibujo de Altgeld con un cielo psicodélico y la laguna al frente.

Jenna Dooley, WNIJ El gran mural tomará forma a lo largo de la Semana de Regreso a Casa dentro del Holmes Student Center.

Jessica Labatte es la directora de la Facultad de Arte y Diseño. Dice que el diseño es de Ryan Travis Christian, quien se graduó de NIU en 2007. Está inspirado en los cómics de la vieja escuela.

“Tenemos un poco de pintura blanca por si hay alguna pequeña confusión”, dijo Labatte. “Pero lo diseñamos para que cualquiera pudiera participar, independientemente de su nivel de habilidad. Hay pequeños cuadros y solo tienes que pintar dentro de las líneas negras. Es como un libro para colorear”.

Los estudiantes también pueden sugerir ideas de siluetas de personas conocidas en NIU o DeKalb que se dibujarán dentro de las ventanas del castillo.

Esta semana también incluye la tradicional carrera de barcos reciclados el martes, la fiesta de cuadra en el centro de DeKalb el jueves y el partido del equipo de fútbol americano de los Huskies de NIU contra los Air Force Falcons el sábado por la noche.

Programa completo aquí.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.