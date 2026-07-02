WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)
Encontrar eventos: Este fin de semana 3 - 5 de julio
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viernes 3 de julio
Concierto patriótico del grupo municipal de Dixon
Dixon Municipal Band
Old Lee County Courthouse Lawn
Dixon, IL
7:00 PM - 08:30 PM
Celebración de America 250
Coronado Performing Arts Center
Rockford, IL
04:00 PM - 09:00 PM
sabado 4 de julio
Garden Fair - An Art Exhibition
Centro de visitantes del Arboreto de Klehm
Rockford, IL
9 am – 4 pm, cada dia hasta el 20 de julio.
domingo 5 de julio
Concierto comunitario gratis – Banda de la Guardia Nacional de Illinois 144
Sandwich Opera House
04:30 PM - 06:30 PM
Dixon, IL