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Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

Encontrar eventos: Este fin de semana 3 - 5 de julio

Northern Public Radio
Published July 2, 2026 at 12:00 PM CDT
Updated July 2, 2026 at 12:00 PM CDT
shutter speed via pexels.com

¿Tiene su organización algún evento para agregar a nuestro calendario? Cuéntenoslo en hola@niu.edu. Haga clic aquí para enviar.

viernes 3 de julio

Concierto patriótico del grupo municipal de Dixon
Dixon Municipal Band
Old Lee County Courthouse Lawn
Dixon, IL
7:00 PM - 08:30 PM

Celebración de America 250
Coronado Performing Arts Center
Rockford, IL
04:00 PM - 09:00 PM

sabado 4 de julio

Garden Fair - An Art Exhibition
Centro de visitantes del Arboreto de Klehm
Rockford, IL
9 am – 4 pm, cada dia hasta el 20 de julio.

domingo 5 de julio

Concierto comunitario gratis – Banda de la Guardia Nacional de Illinois 144
Sandwich Opera House
04:30 PM - 06:30 PM
Dixon, IL
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