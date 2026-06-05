La profesora Laura Vilardell comparte su trayectoria y visión para la comunidad de NIU

La profesora Laura Vilardell llegó a Northern Illinois University hace 6 años y desde entonces se ha convertido en una parte importante del Departamento de World Languages and Cultures.

Ella creció en “un pueblito cerca de Barcelona” y estudió Traducción e Interpretación en la Universidad de Vic. Durante sus estudios, trabajó en prácticas en las Naciones Unidas en Viena, una experiencia que recuerda como “muy interesante, muy estresante, pero aprendí mucho”.

Después de completar su doctorado entre Vic y Queen Mary University en Londres, regresó a España y obtuvo un lectorado de catalán en Georgetown University.

Allí también enseñó español y un curso de traducción, un campo que describe con cariño cuando dice “la traducción es mi pasión y casi mi vida”.

En 2018 llegó a NIU. Desde el inicio sintió que este lugar encajaba con ella. Explica que le "gusta el silencio de los pueblos” y que “en la comunidad de NIU, desde el primer momento, fue perfecto”.

Prácticas de traducción y colaboración comunitaria

Este semestre dirige por primera vez prácticas de traducción que incluyen proyectos con WNIJ, La Onda en Rockford y la compañía global TRANE.

Al principio pensó que sería difícil, pero la experiencia ha sido muy positiva.

Ella misma lo resume así “al principio, pues, pensaba que sería un reto, pero con los estudiantes que he tenido es muy gratificante. De verdad, siempre voy con una sonrisa a todas mis clases”.

Los estudiantes presentarán su trabajo en CURE y compartirán lo aprendido con la comunidad.

Reconocimientos recientes

Vilardell ha recibido premios importantes como el NIU Honors Faculty of Distinction y su elección como representante de Catalan Studies en la MLA Delegate Assembly.

Para ella estos logros significan mucho. Dice “la de Honors, tanto como la otra, es confirmar que voy por el buen camino”.

Sobre su elección en la MLA comenta “representar mi cultura y mi lengua en un lugar como Estados Unidos es un sueño”.

También señala que estos reconocimientos muestran que “mi investigación también tiene un impacto en la comunidad académica”.

Lidia Marquez Lidia (izquierda) entrevista a la profesora Vilardell (derecha)

Investigación y aportes académicos

Uno de sus trabajos más importantes es su libro Books Across Borders. El libro estudia a un editor catalán que ayudó a llevar obras en español y catalán al público del Reino Unido. Vilardell explica que este editor fue “un pionero en su tiempo”.

Durante un sabático viajó a Londres para investigar archivos y terminar el manuscrito. Con orgullo dice “aquí estoy con el libro hecho”.

Su forma de enseñar

Para Vilardell enseñar y hacer investigación son actividades que disfruta mucho. Ella misma lo expresa así “tanto la investigación como la enseñanza son mis hobbies”.

Le gusta que sus clases tengan una estructura clara y que los estudiantes puedan avanzar paso a paso.

Lo explica con una imagen sencilla “me gusta que las clases sean como construir una casa. Empezamos por la base y después vamos subiendo”.

También cree que equivocarse es parte del aprendizaje. Lo dice de forma directa “el error forma parte del aprendizaje”.

Compromiso con NIU como Hispanic-Serving Institution

En 2025, NIU fue reconocida como una Institución de Servicio Hispano, o HSI por sus siglas en inglés.

Esta denominación se les da a las universidades sin fines de lucro donde por lo menos el 25% de la inscripción es hispano o latino.

Vilardell considera muy importante que NIU, como Hispanic Serving Institution, siga creando espacios accesibles para la comunidad latina.

En sus clases se realizan proyectos con WNIJ y con el Center for Latino and Latin American Studies.

Ella explica que lo hacen “para que la lengua no sea un impedimento para formar parte de la comunidad de NIU”.

También valora mostrar el trabajo de los estudiantes y del departamento.

Lo resume así “llevar el nombre de NIU y llevar mi 'huskiness' a todos los lugares donde voy y que la gente conozca lo brillantes que son los estudiantes y los profesores”.