Leer en español

Rockford Public Schools está a punto de contratar a un nuevo superintendente, a la espera de aprobación de la junta directiva.

El tercer distrito escolar más grande de Illinois ha elegido al Dr. Larry Huff. Actualmente es el superintendente de Elkhart Community Schools en Indiana.

Huff ha estado en ese puesto durante el último año y medio. Era su primer trabajo como superintendente. Comenzó su carrera en la educación como maestro de primaria.

Huff reemplazará al Dr. Ehren Jarrett, quien ha sido superintendente de Rockford durante los últimos 13 años. Ese es el período de servicio más largo en el distrito en 60 años.

Huff comenzaría en julio de 2026.

Traducido por Carlos Loera