Tras las reacciones negativas, Pritzker pide a los líderes, sobre todo a Trump, que bajen el tono de su retórica

El gobernador JB Pritzker dijo que los líderes políticos, empezando por el presidente Donald Trump, necesitan hacer más para condenar la violencia política.

"Él activamente alienta la división, como lo hizo el viernes, aboga regularmente por la violencia como represalia política y, en más de un caso, declara que estamos en guerra, no con un adversario extranjero, sino entre nosotros", dijo Pritzker. No creo nada de eso".

La crítica de Pritzker al presidente surge después de que el gobernador enfrentara reacciones negativas la semana pasada por vincular de inmediato el asesinato del activista conservador Charlie Kirk con la retórica de Trump.

En una conferencia de prensa en Chicago el lunes, Pritzker volvió a criticar a Trump por no hacer más para llamar a la paz después del asesinato de Kirk y dijo que su muerte pone de relieve la creciente ansiedad en Estados Unidos por la violencia política.

"La violencia política ha aumentado sustancialmente tanto contra los republicanos como contra los demócratas", dijo Pritzker. "La democracia está diseñada precisamente para evitar la violencia política y ahora les corresponde a los líderes de todo tipo trabajar juntos para detenerla".

Pritzker provocó la ira de los republicanos - e incluso pedidos de destitución - cuando dijo la semana pasada que Trump es responsable de incidentes de violencia política contra políticos.

"Lamentablemente, la violencia política ha ido aumentando en este país", afirmó Pritzker, señalando el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados Unidos. "Esto tiene que parar y creo que hay gente quien lo está fomentando en este país. Creo que la retórica del presidente a menudo lo fomenta".

Los republicanos en furia

El representante Adam Niemerg, republicano de Dietrich, presentó una resolución de juicio político contra Pritzker en seguida de los comentarios. La resolución no contiene una base legal para la destitución de Pritzker, pero dice que él "ha incurrido en una conducta que, bajo la totalidad de las circunstancias, constituye incitación a la violencia y que no es compatible con los deberes de su cargo".

"Los comentarios de Pritzker están dando legitimidad a los radicales quienes están cometiendo estos crímenes atroces contra personas como Charlie Kirk", dijo Niemerg en un comunicado. "Si fuera un incidente aislado, hubiera sido otro caso, pero aquí hay un patrón".

Ese patrón, según la resolución de destitución de Niemerg, incluye varios discursos que Pritzker ha dado este año, comenzando con su discurso sobre el Estado del Estado de febrero cuando Pritzker comparó el ascenso de los nazis en Alemania con la administración Trump.

"Estoy observando con un temor premonitorio lo que está sucediendo en nuestro país en este momento", dijo Pritzker en febrero. "El manual autoritario queda al descubierto aquí: Señalan a un grupo de personas que no se parecen a ti y te dicen que los culpes por tus problemas. Sólo tengo una pregunta: ¿Qué sucede después?"

Niemerg también afirmó que los comentarios que Pritzker hizo en New Hampshire en abril llamando a las protestas eran una incitación a la violencia.

"Nunca antes en mi vida he llamado a protestas masivas, a la movilización, a la disrupción", dijo Pritzker en abril. "Pero ahora sí lo hago. Estos republicanos no pueden tener un momento de paz. Deben comprender que lucharemos contra su crueldad con todos los megáfonos y micrófonos que tengamos. Debemos castigarlos antes y durante las elecciones".

Pritzker respondió el lunes que nunca ha llamado nazis a los republicanos y que sólo ha convocado protestas pacíficas.

"Podemos ser críticos unos con otros", dijo. "Podemos pertenecer a diferentes partidos políticos y tener diferentes perspectivas y comportar de manera pacífica. He abogado que si alguien quiere ser parte de una protesta, debe hacerlo pacíficamente".

Cambiando el tono

La violencia política ha afectado a miembros de ambos partidos durante el último año, incluidos dos intentos de asesinato contra Trump, una ataque incendiario contra la casa del gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, y el asesinato de la expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes de Minnesota y su esposo, al igual que el tiroteo de otro legislador demócrata de Minnesota y su esposa.

Pritzker dijo que Trump no logró transmitir un mensaje unificador después del asesinato de Kirk y que el presidente culpó a los demócratas de incitar a la violencia.

"Los radicales de derecha a menudo son radicales porque no quieren ver crímenes", dijo Trump a FOX News el viernes. "Los radicales de izquierda son el problema, son crueles, horribles y políticamente astutos".

Pritzker dijo que otros presidentes anteriores en ambos partidos habrían respondido al asesinato de Kirk con llamados a la paz.

"Los líderes reales ofrecen palabras de consuelo y calma", dijo. "Excepto uno, todos los presidentes en mi vida han hecho esto a raíz de la violencia política. Toman acción para lograr un cambio positivo. Unen a la gente. Hacen que todos se sientan seguros. Les dejan saber que la violencia nunca es la respuesta".

El presidente del Senado de Illinois, Don Harmon, demócrata de Oak Park y el líder republicano del Senado, John Curran, republicano de Downers Grove, emitieron un comunicado conjunto durante el fin de semana condenando la violencia política y apoyando el debate democrático.

"Creemos que todos deberían poder participar en este proceso y participar en este debate sin temor a sufrir daño ni odio", dijeron los líderes. "Estamos aquí para decirles que el Senado de Illinois está unido en la condena incondicional de la violencia, de cualquier persona en cualquier circunstancia".

Traducido por Carlos Loera