Noticias de Freeport: Apertura de Sculpture Walk, Brewfest 2025 y la exposición de otoño en HCC

Presentación sobre la ley de inmigración

La League of Women Voters of Freeport organizará una presentación de Sara Dady, una reconocida abogada de inmigración de Rockford, el próximo martes 23 de septiembre a las 6:30 p.m. en la Biblioteca Pública de Freeport. Dady es una abogada muy experimentada con una gran pasión por su trabajo. Todos están invitados a este importante programa de nuestra época.

Sculpture Walk abre en el centro de Freeport

Este viernes 19 de septiembre, el Freeport Art Museum inaugurará oficialmente el nuevo Sculpture Walk en el centro de Freeport. Con siete nuevas esculturas distribuidas en el centro, el Sculpture Walk es una colaboración entre el Freeport Art Museum y la Arts and Culture Commission de la Ciudad de Freeport y no utiliza dinero de los contribuyentes. El museo sin fines de lucro Freeport Art Museum es la organización a cargo de este programa, así como de la Arts Plaza del centro, que incluye una fuente interactiva, el Ferguson Pavilion and Stage y la gran escultura roja Gateway.

El Freeport Art Museum pudo asegurar la donación de obras de artistas locales, así como de personas de Misuri, Iowa, Wisconsin, Maryland y Nueva York. Las nuevas piezas de arte estarán en exhibición a lo largo de la Avenida Chicago durante todo un año y luego estarán disponibles para la compra.

El Sculpture Walk comenzará con una recepción de apertura en la Biblioteca Pública de Freeport mañana, de 5:00 a 7:00 p.m. Todos son bienvenidos y los visitantes podrán acceder a un recorrido de audio gratuito escaneando los códigos QR que estarán en cada escultura. Jessica Modica, directora ejecutiva del Freeport Art Museum, dijo que el paseo es una extensión dinámica de la misión del museo de crear experiencias que despierten la imaginación y la participación en las artes.

---

Demoliciones programadas

La Ciudad ha recibido una subvención reembolsable Brownfield de casi $1.7 millones para demoler los edificios en el 17 y 19 de la calle West Main en el centro de Freeport. Ambos edificios tienen techos en mal estado y problemas de agua que los hacen irrecuperables. Antiguamente la ubicación de una tintorería, los edificios también han confirmado contaminación que debe ser abordada como parte del proceso de demolición. Fischer’s Excavating fue el postor ganador para el proyecto de $1.1 millones.

La Ciudad también está en proceso de demoler 17 propiedades peligrosas en la calle East Stephenson, South Carroll Street, East Pleasant Street y otras áreas.

---

Construcción de puente en la Ruta 73

La construcción ha comenzado en el puente de la Ruta 73 de Illinois sobre Yellow Creek, justo al sur de la carretera U.S. 20 cerca de Lena. El proyecto incluye reparar la cubierta del puente y reemplazar las juntas de dilatación. Un carril permanecerá abierto con semáforos temporales controlando el tráfico. Se espera que la construcción finalice a finales de noviembre.

---

¡Brewfest es el próximo fin de semana!

El próximo sábado 27 de septiembre, invite a sus amigos y disfrute del mejor festival de cerveza en la región. Podrá degustar cervezas de las cervecerías locales mientras también prueba deliciosos platillos de varios camiones de comida y participa en juegos de competencia.

Los boletos de admisión general cuestan $40 e incluyen la entrada, 20 degustaciones y un vaso conmemorativo. También hay un número limitado de pases VIP de $75 que incluyen entrada una hora antes, 30 degustaciones, acceso a lanzamientos especiales y al salón VIP, una camiseta de Brewfest, un vaso conmemorativo VIP y una bolsa de regalos.

Los boletos pueden comprarse por adelantado en línea buscando “events” en www.greaterfreeport.com. También estarán disponibles el día del evento a $40 para admisión general y $10 para conductores designados, aunque los pases VIP no estarán disponibles ese día. Este es un evento rain-or-shine abierto solo para mayores de 21 años.

---

Exposición de otoño en The Highland Gallery

The Highland Gallery en Highland Community College presentará su primera exposición del semestre de otoño 2025, que mostrará trabajos seleccionados de estudiantes de los últimos 15 años. La exposición ya está abierta y continuará hasta el lunes 6 de octubre en el Ferguson Fine Arts Center. La entrada a la galería es gratuita y abierta al público.

---

Programa de Aprendizaje Permanente en Highland

En otras noticias de Highland, el programa Lifelong Learning en Highland Community College ofrece una amplia variedad de clases nuevas y recurrentes este otoño, diseñadas para inspirar curiosidad, creatividad y conexión. Ya sea que quiera explorar historia, expandir sus habilidades creativas o aprender sobre la tecnología más reciente, hay algo para todos.

Consulte el catálogo completo en www.highland.edu buscando “lifelong” o llame al 815-599-3403 para más información. Ese número es 815-599-3403.

---

Donación de sangre en la YMCA

En asociación con Rock River Valley Blood Center, la Family YMCA of Northwest Illinois organizará una campaña de donación de sangre el próximo martes 23 de septiembre de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en la YMCA.

Reserve su lugar hoy en https://rrvbc-donor.degree37.io/schedule-donation o llamando al 815-965-8751. Ese número es 815-965-8751.

---

Evento de grupo de juegos de la Family Enrichment Program

Únase al Family Enrichment Program para un evento de grupo de juegos familiares el próximo miércoles 24 de septiembre de 4:30 a 6:30 p.m. en Krape Park en Freeport. El evento se llevará a cabo en el Koenig Shelter cerca del área de la banda y contará con actividades para bebés, exploración sensorial, una versión interactiva de The Very Hungry Caterpillar, juegos de pesca y mucho más.

Las actividades están enfocadas en niños desde recién nacidos hasta tres años de edad, pero toda la familia está invitada y el evento público está abierto a todas las familias con niños en este rango de edad.

---

Big O’s On The Hollow será presentado en America’s Best Restaurants

Big O’s On The Hollow, al este de Freeport, fue recientemente presentado en America’s Best Restaurants por su menú popular. El episodio incluyó una entrevista con el propietario Kevin O’Brien sobre el papel del restaurante en la comunidad. El restaurante también sirve como lugar para varios eventos comunitarios y recaudaciones de fondos.

O’Brien, quien trabajó para Applebee’s durante muchos años, abrió el restaurante con sus padres, Patrick y Doreen, en 2018, y lo nombró en honor a su abuelo, conocido como “Big O.” El episodio se transmitirá más adelante en plataformas digitales. ¡Felicidades, Big O’s!

---

Planificación estratégica en marcha en FSD 145

El Distrito Escolar 145 de Freeport está comenzando un nuevo plan estratégico que se implementará en 2026 y busca la participación de la comunidad durante el proceso. Según el distrito, este nuevo plan de tres años definirá el futuro de la educación en Freeport con un enfoque en el éxito estudiantil.

Las prioridades incluyen mejorar los resultados educativos mediante el rendimiento estudiantil, fomentar la participación comunitaria a través de la opinión de los interesados, optimizar recursos manteniendo altos estándares y garantizar la sostenibilidad a largo plazo tanto académica como financiera.

El proceso incorporará comentarios de padres, estudiantes, personal y la comunidad. Puede dar su opinión ahora en el sitio web www.fsd145.org y se publicará más información cuando esté disponible.

---

El Memorial de Lena recibe los toques finales

El Northwest Illinois Aerial Combat Memorial en el centro de Lena, que cuenta con un avión de combate F-4 Phantom donado, ha recibido sus toques finales. El memorial, que honra a los veteranos de guerra, está ubicado frente al American Legion Hall e incluye planes para banderas, bancos y adoquines, proporcionando una lección histórica para la comunidad y atrayendo turistas.

El memorial también es conocido como el F4 Jet Memorial y es un testimonio del compromiso de la comunidad con años de planificación y recaudación de fondos que hicieron posible adquirir el avión, transportarlo, restaurarlo y exhibirlo. Gracias al comité del F4 y a los voluntarios por su arduo trabajo para hacer realidad este proyecto y memorial.

---

¡Elija su manzana!

Victoria Hansen, gerente de la Stephenson County Farm Bureau, recordó las mejores variedades de manzanas que se pueden encontrar en nuestros huertos locales. Aunque hay casi 100 variedades cultivadas en EE.UU., solo unas pocas representan más del 90% de la producción.

Favoritas principales incluyen:

Gala: crujiente, jugosa y muy dulce, ideal para comer como bocadillo.

Red Delicious: dulce, mejor para comer fresca o en ensaladas.

Fuji: dulce y firme, perfecta para comer fresca.

Golden Delicious: suave, con un sabor a miel, ideal para pays y crumbles.

Granny Smith: verde, ácida y crujiente.

Honey Crisp: crujiente y tan dulce como su nombre indica, perfecta para ensaladas, salsas y bocadillos.

Apoye a los huertos locales esta temporada, disfrute de sus manzanas favoritas ¡o encuentre nuevas!

---

La semana que viene…

Al mirar hacia la próxima semana, esperamos que considere el evento de Aviación Juvenil el sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Aeropuerto Albertus.

Cada año, la Freeport Pilots Association organiza un día divertido para introducir a la juventud en las carreras de aviación, con paseos gratuitos en avión para niños de 8 a 17 años. Puede registrarse en línea en www.eaachapters.org o llamar al 815-232-1078 para más información. Ese número es 815-232-1078. Y, por supuesto, también habrá muchas actividades para los adultos asistentes.

También a partir de las 9:00 a.m. del sábado, puede embellecer su hogar para el otoño apoyando la venta anual de crisantemos y calabazas en el Friends Forever Humane Society al sur de la ciudad, donde todas las ganancias beneficiarán al refugio.

Si tiene hambre mañana o el sábado, el Cub Foods Brat Stand de este fin de semana estará a cargo de los simpatizantes de Freeport Elks Lodge 617. Estarán allí tanto el viernes como el sábado de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. para servir bratwursts, hamburguesas, hot dogs y sándwiches de ribeye.

Como siempre, no olvide los Farmers Markets mañana por la mañana tanto en el centro de Freeport como cerca de Higher Grounds en el extremo sur de la ciudad, así como en Lena (https://www.stephensoncountyfarmersmarket.com/vendors).

También queremos informar sobre el éxito del reciente evento Eats & Beats, que logró distribuir más de $20,000 a grupos sin fines de lucro locales de Freeport, lo que representa un aumento del 25% en comparación con el éxito del año pasado. FREEPOD destacó este evento en una entrevista y episodio anteriores, y ahora expresamos nuestro agradecimiento a todos los que asistieron. Asegúrese de invitar a sus amigos a unirse el próximo año en 2026.

Si está buscando algo que hacer esta semana o cualquier semana, visite el sitio web de la Greater Freeport Partnership en www.greaterfreeport.com y haga clic en “weekly events” para obtener una lista completa de muchos más eventos de entretenimiento y gastronómicos en todo el condado de Stephenson. También puede suscribirse al boletín mensual de la Ciudad de Freeport en su sitio web, www.cityoffreeport.org. Tenemos enlaces a ambos en la versión impresa de los episodios de FREEPOD.

---

En conclusión…

En conclusión, si aún no lo ha hecho, asegúrese de escuchar la entrevista en profundidad de esta semana donde el presentador de FREEPOD, Alan Wenzel, entrevista a Jessica Modica, Directora Ejecutiva del Freeport Art Museum, sobre la Sculpture Walk que se está instalando en el centro de Freeport y que destacamos anteriormente en este episodio. La entrevista está disponible en línea y se puede escuchar en cualquier momento.

El próximo martes, FREEPOD y TimBeck2, con el presentador Tim Connors, conversarán con Kurt Steffen, gerente de la tienda Cub Foods, sobre cómo se necesita una comunidad para que un supermercado sea excelente. Este episodio se publicará al mediodía del martes 23 de septiembre y estará disponible para escucharlo en ese momento o en cualquier otro, solo diríjase a nuestro sitio web o a su plataforma de pódcast favorita para seleccionar el programa de su preferencia.

Y antes de cerrar, necesitamos pedirle un favor. Cuando escuche en su plataforma de pódcast favorita, por favor “like” o “síganos”. Esto nos ayuda a subir en la clasificación de los pódcasts y nos permite promocionarnos mejor en toda la región. En Facebook, haga clic en “like” ya que los algoritmos también dependen de la participación de los usuarios para aumentar nuestra presencia.

Como siempre, FREEPOD no podría llegar a usted sin el Departamento de Comunicación Masiva de Highland Community College y nuestros enlaces comunitarios y reporteros. ¡Gracias, equipo FREEPOD! Siempre puede encontrarnos en nuestra página de Facebook o en el sitio web de nuestro socio de National Public Radio, WNIJ en DeKalb, en www.northernpublicradio.org. Para más información, incluso sobre cómo hacer una contribución deducible de impuestos para apoyar nuestro trabajo, visite nuestro sitio web en www.freepod.org.

Con eso, se acaba el tiempo por esta semana. Sintonice nuevamente el próximo jueves al mediodía —o en cualquier momento después de eso en nuestro sitio web o su plataforma de pódcast favorita— para conocer más sobre lo que está sucediendo en Freeport, ¡y gracias por escucharnos!

Traducido por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros