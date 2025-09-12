El trabajo de NAMI: salvar vidas al difundir el mensaje sobre la línea directa de suicidio y crisis 988

Read in English

Septiembre es el Mes Nacional de la Prevención del Suicidio y la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales (NAMI) está difundiendo la noticia sobre una línea telefónica nacional.

El Día 988 es una iniciativa nacional que se lleva a cabo el 8 de septiembre para generar conciencia sobre la línea 988 de ayuda para crisis y suicidio.

Hannah Wesolowski, directora de defensa de derechos humanaos de NAMI, dijo que más de 17 millones de personas han llamado al 988 en los últimos tres años.

"Cualquiera persona que esté pasando por un momento difícil, ya sea por pensamientos de suicidio, angustia emocional o una crisis por consumo de sustancias", dijo, "puede comunicarse con el 988. Puedes llamar, enviar mensajes de texto o chatear en línea en 988lifelong.org ".

Wesolowski dijo que las personas también pueden llamar si alguien cercano necesita ayuda.

Urge a todos a asegurarse de que sus amigos y familiares sepan de esta línea directa.

"Nunca se sabe cuando alguien está pasando por un mal momento", dijo. "Y asegurarnos de que todos estén conscientes de este rescurso es absolutamente vital para ayudarnos a abordar la crisis de suicidios en este país".

La opción para jóvenes LGBTQ+ ya no está disponible debido a los cambios realizados por la administración Trump. Wesolowski dijo que el Trevor Project todavía tiene una línea de crisis para aquellos afectados.

La línea directa 988 de ayuda para suicidio y crisis brinda apoyo emocional gratuito a personas en crisis en todo Estados Unidos y sus territorios. Para más información haga clic aquí .

Traducido por Carlos Loera