La inscripición de estudiantes internacionales en NIU cayó casi un 20%

Read in English

Este año la administración Trump ha puesto la mira en los estudiantes internacionales, revocando visas e investigando algunos con visas. Ahora, la inscripición de estudiantes internacionales está disminuyendo en las escuelas de todo el país .

En Northern Illinois University, la inscripción de estudiantes internacionales cayó casi un 20%, pasando de 972 estudiantes el año pasado a 790.

"Algunos de nuestros estudiantes internacionales no pudieron conseguir sus visas a tiempo para comenzar este otoño", dijo Laurie Elish-Piper, vicepresidenta ejecutiva y rectora de la universidad. "Por lo tanto, hemos trabajado con ellos para ver si desean diferir su admisión hasta la primavera, si eso les da más tiempo para obtener una visa".

Dice que también les han ayudado a inscribirse en cursos en línea mientras esperan una visa.

Illinois State , Southern Illinois y el sistema de la Universidad de Wisconsin entre otros observaron un descenso significativo en la inscripición de estudiantes internacionales.

Sin embargo, se presentan algunas excepciones. La inscripción internacional aumentó en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.

Traducido por Carlos Loera