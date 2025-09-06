El impulso turístico de Illinois incluye millones de dólares para eventos de NASCAR

Read in English

NASCAR no regresará a las calles de Chicago el próximo verano, ya que la serie de carreras llevará su espectáculo a un clima probablemente más soleado en San Diego después de dos carreras plagadas de lluvia en sus tres años en Chicago.

Pero aunque la innovadora carrera abandona la ciudad por al menos un año, el presupuesto estatal del año fiscal 2026 todavia contiene varios millones de dólares para NASCAR.Los registros estatales obtenidos por Capitol News Illinois muestren que el estado ha gastado casi 7 millones de dólares organizando o patrocinando el deporte desde 2022.

Eso incluye el patrocinio de la carrera Enjoy Illinois 300 programada para el domingo en World Wide Technology Raceway en Madison, al otro lado del río desde St. Louis. La carrera patrocinada por el estado es la segunda carrera de playoffs en el calendario de la Cup Series. Es uno de las cuatro carreras de NASCAR programadas para realizarse en Illinois este año.

Enjoy Illinois, la campaña de marketing turístico del Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois, ha sido el patrocinador principal de la carrera desde que NASCAR regresó a la pista Metro East en 2022.

"El evento genera un impacto económico significativo a través del gasto de los asistentes en hoteles, restaurantes, comercio y otros negocios locales", dijo el portavoz del DCEO, Jordan Troy, en un correo electrónico. "Con la carrera ahora como parte de los playoffs de la NASCAR Cup Series, la exposición nacional ha crecido aún más, amplificando a su vez la visibilidad de nuestra marca para atraer visitantes nuevos y recurrentes para explorar todo lo que Illinois tiene para ofrecer".

Sin embargo, el patrocinio del estado a la carrera de este fin de semana no es su mayor fuente de ingresos en NASCAR.

Repasando los números

Los esfuerzos de marketing de Enjoy Illinois se extienden más allá del estado, con anuncios de televisión y vallas publicitarias que promueven el turismo de Illinois en todo el país y el mundo. El estado lanzó previamente una campaña de publicidad pospandémica de 30 millones de dólares con la actriz Jane Lynch proclamando al estado como el "centro de todo".

Enjoy Illinois tiene un presupuesto de marketing de $44 millones en el año fiscal 2026.

El departamento también ha destinado $15 millones en los últimos años para ampliar los tipos de eventos que organiza Illinois, y apunta a que Rockford se convertirá en la ciudad anfitriona de un triatlón IRONMAN y del juego de estrellas de la Liga Americana de Hockey de 2026.

El estado ha gastado alrededor de 2,2 millones de dólares desde 2022 para patrocinar la carrera NASCAR en Metro East, incluidos $795,000 para la carrera de este año, según registros estatales obtenidos a través de una solicitud de registros abiertas.

Los legisladores estatales asignan por separado fondos para las subvenciones administradas por el DCEO de varios fondos estatales. Así se financió la Chicago Street Race, que tomó lugar en Grant Park durante tres años comenzando en 2023. Los registros estatales muestran que NASCAR recibió una subvención de 2 millones de dólares de DCEO en 2023 para construir y derribar la písta y otros $2.5 millones para la carrera de 2024.

La Chicago Street Race marcó la primera vez que NASCAR construyó una pista a través de las calles de la ciudad, que es una forma de carrera más común para la Fórmula 1 y la IndyCar. Los registros de desempeño de las subvenciones muestran que NASCAR usó los fondos para pagar una variedad de compañias, incluidos trabajadores sindicalizados, para construir y demoler la pista y trasladar equipos hacia y desde Grant Park. Los registros musteran el trabajo se terminó a tiempo y cumplió los estánderes del estado para que NASCAR recibiera fondos.

“Si bien el alcance y el uso de esos fondos fueron determinados por la legislatura y el beneficiario, la participación del estado brindó una valiosa oportunidad para integrar la marca Enjoy Illinois en todo el recinto de la carrera, creando visibilidad nacional para nuestra campaña turística", dijo Troy, y agregó que los fondos de la subvención ayudó a hacer posible la carrera dado el tamaño de su huella en Grant Park.

NASCAR no recibió ninguna financiación estatal para la carrera de 2025, según el DCEO.

El presupuesto estatal para el año fiscal 2026 reasigna $7 millones en fondos de subvención que no fueron gastados en un año fiscal anterior y le da al DCEO la autoridad para otorgar otros $5 millones a NASCAR para "gastos operativos". Los fondos no serán otorgados por el estado hasta que NASCAR proporcione un presupuesto para la subvención con detalles sobre cómo se utilizará el dinero.

NASCAR regresará al área Metro East en 2026 y el contrato del DCEO con World Wide Technology Raceway muestra que Enjoy Illinois que tiene la opción de extender su patrocinio a la carrera del próximo año.

NASCAR también regresará a Chicagoland Speedway en Joliet el próximo julio por primera vez desde 2019. Un portavoz del DCEO dijo que el departamento no participó en ninguna conversación sobre el regreso del deporte a Joliet. Enjoy Illinois fue el patrocinador principal de la carrera de 2013 de la NASCAR Truck Series en Chicagoland Speedway.

Impacto económico

DCEO dice que sus esfuerzos de marketing están dando frutos y que la campaña turística general ha atraído directamente a 2 millones de visitantes adicionales al estado. El departamento anunció la semana pasada que 113 millones de personas visitaron Illinois en 2024 y gastaron un récord de $48.5 mil millones, $1.3 mil millones más que en 2023 con 500,000 personas más visitando el estado. Chicago registró un aumento del 7,7% en visitantes que pernoctan.

El contrato de Enjoy Illinois para la carrera del 7 de septiembre en Madison incluye varias disposiciones diseñadas para promover el turismo en Illinois.

Enjoy Illinois tendrá tres anuncios de 30 segundos durante la transmisión televisiva en USA Network, una entrevista en vivo con un ejecutivo de Enjoy Illinois en la transmisión de radio de Motor Racing Network y nueve menciones promocionales en estaciones de radio asociadas antes de la carrera.

La pista también ha prometido a Enjoy Illinois al menos tres entrevistas con los medios durante la semana anterior a la carrera; patrocinio de actividades de participación de los fanáticos; comerciales en paneles de video, anuncios públicos y anuncios en redes sociales; señalización de Enjoy Illinois alrededor de la pista; y una página de turismo de Illinois en el sitio web de la pista.

“Las asociaciones nacionales de cable como ésta ofrecen una visibilidad de alto impacto”, dijo Troy. “Exigir menciones y señalización de marca garantiza que nuestro mensaje turístico llegue a millones de viajeros potenciales de forma convincente”.

NASCAR, la pista y Enjoy Illinois también trabajan juntos para promover la carrera en varias plataformas, dijo Troy.

Otras partes del contrato le otorgan a Enjoy Illinois el derecho de nombrar a una persona para ondear la bandera verde al comienzo de la carrera, al gran mariscal, a invitados para participar en los recorridos previos a la carrera y a que un funcionario de la Oficina de Turismo participe en las ceremonias previas a la carrera y en las ceremonias del círculo de ganadores, incluida la entrega del trofeo al ganador de la carrera.

La carrera Enjoy Illinois 300 se ha agotado cada año desde que regresó en 2022 y ha generado $60 millones de actividad económica para la región Metro East, según DECO. El año pasado, 2,5 millones de personas vieron la carrera por televisión.

La Chicago Street Race tuvo un impacto económico de $128 millones en 2024, según contratos estatales, frente a los $109 millones de 2023. Las carreras de la Cup Series de ambos años se retrasaron y acortaron por la lluvia. La carrera de 2024 también generó $9,6 millones en ingresos fiscales estatales y locales, según la Comisión de Deportes de Chicago. La audiencia televisiva alcanzó un máximo de 4,8 millones de personas en 2023.

Capitol News Illinois es un servicio noticiero sin fines de lucro y no partidista que distribuye cobertura del gobierno estatal a cientos de medios de comunicación en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

Este artículo apareció por primera vez en Capitol News Illinois y se vuelve a publicar aquí bajo una licencia Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International.

Traducido por Carlos Loera.