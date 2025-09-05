¿Qué se necesita para ser un expositor en la Feria de Sandwich?

Read in English

El martes antes de la apertura de la feria, las propuestas llegan poco a poco, pero los espacios de exposición de la feria están a punto de llenarse. Los niños y adultos deben entregar sus propuestas antes de que termine el día.

Dentro del edificio de horticultura huele a hierbas, tomates calientes y flores recién cortadas.

Las exposiciones pueden ser una ocurrencia de último momento para los visitantes que disfrutan de las atracciones y las comidas fritas, pero para los expositores, es la culminación de meses, o años, de trabajo. Más de 20,000 propuestas fueron recibidas este año. Hay miles de categorías para participar: cualquier fruta o verdura que puedas imaginar, colchas, pasteles, fotografías, colecciones de tapas de botellas, tallas de madera, teñidos anudados y una categoría juvenil más popular este año: modelos Lego.

Krissy Ross es una de las directoras. Ella es la tercera generación de su familia en tener este título .

"Los niños se están dando cuenta, 'me encanta dibujar'", dijo. "'Podría hacer un dibujo y enviarlo. Podría construir un set de Lego y enviarlo.' Y es así de simple."

Fue a su primera feria en carriola cuando tenía seis meses.

"Mi primera foto en la feria me muestra junto a la calabaza más grande de ese año", dijo. "Cuando tuve a mi hija, ella tenía seis meses en su primera feria. Le tomamos una foto junto a la calabaza más grande. Ella está allí trabajando ahora. Tiene 22 años".

A cada expositor se le asigna un número y cada propuesta tiene su propia etiqueta: blanca para el lado abierto (todas las edades) y amarilla para el lado juvenil (de ocho a 21 años).

Los premios no son grandes, pero el listón es un motivador bastante fuerte. Mucha gente se presenta año tras año.

"Tenemos una expositora de mucho tiempo", dijo Ross. "Su tía y, creo, su abuela solían ayudarla a mostrar flores, y ahora lo hace con sus hijos".

Ross dijo que en la Feria de Sandwich se llenan cuatro edificios, mientras que en otras ferias normalmente se llena un solo edificio.

"Sea lo que sea", dijo, "seguro que encontrarás un lugar para mostrarlo aquí".

Los funcionarios de la feria ampliaron la sección de artes y manualidades de jóvenes para hacer espacio debido al creciente número de propuestas. Para ellos es importante involucrar a los jóvenes para mantener estas tradiciones.

Karen Monkemeyer colocó frascos de mermelada, frutas enlatadas y salsas en una fila larga de estantes. Las propuestas debían estar listas porque serían juzgadas más tarde en la noche.

"Antes que nada, revisan el sello", dijo. "Se cercioran de que estén bien sellados. Siempre los miran antes de abrirlos, se aseguran de que la textura sea buena y luego los prueban".

Nancy Glover recibió propuestas florales, agregó sus etiquetas y las colocó en un pedestal gigante de varios niveles. Ella recordó a un maestro de dalias en particular de años pasados.

"Nuestra exhibición de dalias solía ser muy popular", dijo. "Y este viejito griego, se llamaba Nick, trajo las dalias. Dios, son hermosas. Y todo el mundo se pregunta: ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Pues pregúntale, porque él te ayudará. Estaba orientando a los expositores más jóvenes".

Hay mucha actividad una vez que se reciben todas las propuestas. Los voluntarios trabajan hasta altas horas de la noche para mostrar cada exhibición. Las evaluaciones comienzan temprano a la mañana siguiente. Por la tarde del primer día de la feria, ya han sido seleccionados los ganadores de la exposición.

"Hay mucha gente a la hora del almuerzo", dijo Ross. "Sobre todo cuando terminan las clases, esos edificios están apretados. Todo el mundo quiere ver si hay un listón en su producto".

Si bien la mayoría de los ganadores del listón azul obtienen un premio de $5, está claro que hay algo más en juego. El voluntario Glenn Nelson dijo que Gene, un hombre de unos 90 años, ha estado presentando sus piezas de carpintería durante años.

"En especial cuando recibe un listón azul o morado, es como un niño de nueve años", dijo Nelson. "Se emociona mucho. Es asombroso ver eso".

Kelly Stehman es la superintendente de las exposiciones de horticultura juvenil. Ella sabe que el trabajo que se dedica el martes hace que el día inaugural valga aún más la pena.

"Al final del martes", dijo Stehman, "cuando todo está dicho y hecho, y hemos terminado, las puertas están cerradas y hemos limpiado todo, miramos alrededor y pensamos, 'lo logramos'. Lo hicimos un año más y se ve genial".

La feria estará abierta hasta el 7 de septiembre.

Traducido por Jessica Arzate.