La inscripición en el otoño de 2025 de NIU aumentó un 4% con respecto al año pasado, con un gran salto en los nuevos estudiantes de primer año

La inscripción de otoño en Northern Illinois University aumentó un 4,3% con respecto al año pasado . La matrícula total de la universidad está actualmente a algo más de 16,000 estudiantes.

Los nuevos estudiantes de primer año fueron la mayor fuente de crecimiento con un aumento del 22% respecto del otoño pasado.

La universidad dice que la clase de este año es una de las más grandes de estudiantes de primer año en una década.

La reinscripción (mantener a los estudiantes ya inscritos) es otro factor importante. NIU afirma que la tasa de reinscripción combinada de este año, que incluye a los nuevos estudiantes de primer año, transferencias y estudiantes que continúan, es la más alta en los más de 25 años que la han rastreado.

La matrícula en el Colegio de Derecho de NIU también alcanzó un nivel récord.

A pesar del crecimiento, la matrícula total en la universidad todavía ha disminuido un 4% en los últimos cinco años y un 20% en la última década .

Traducido por Carlos Loera