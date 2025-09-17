Waubonsee abre un nuevo Centro de Educación Técnica a medida que crece el interés de los estudiantes en oficios especializados

Read in English

Ryan Dutton ha pasado la última semana explorando el taller de automóviles. Es parte del nuevo Centro de Educación Técnica de 100,000 pies cuadrados de la universidad, que también incluye programas de colisión y repintado de automóviles, así como de soldadura. Dutton es un estudiante de automotriz.

"Definitivamente es más de gama alta", dijo. "El antiguo taller era como supongo que sería cualquier taller normal: todo esta sucio y usado".

El antiguo taller fue construido en los años 70. Estaba repleto. Había tres bahías de servicio, sin aire acondicionado. El nuevo taller tiene más de 20 bahías y, a diferencia de muchos talleres en los que los estudiantes pueden trabajar después de graduarse, tiene aire acondicionado.

El interés de los estudiantes en programas de educación profesional y técnica, como soldadura y automotriz, está aumentando en todo Estados Unidos. Los colegios comunitarios como Waubonsee quieren satisfacer esa demanda.

Guy Tiberio es profesor asociado de tecnología automotriz. Dice que diseñaron este nuevo espacio no sólo para que fuera más grande, sino también para que estuviera equipado en línea con (o un poco por delante de) las tendencias de la industria.

Por eso, el espacio cuenta con una bahía para el Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor (ADAS, por sus siglas en inglés) para que los estudiantes puedan calibrar cámaras y sensores para funciones modernas como la conducción autónoma y la alerta de cambio de carril.

"Nunca tuvimos el espacio para el equipo y hacer esas calibraciones, y todavía es algo muy nuevo en la industria", dijo Tiberio. "Muchos talleres ni siquiera tienen eso en este momento. "Entonces, cuando construimos este edificio, diseñamos un espacio especialmente para esas máquinas de calibración".

El espacio nuevo y más amplio también significa que podrían contratar a un nuevo instructor y ofrecer más clases para ayudar a los estudiantes a graduarse antes.

"Ya no hay que esperar para tomar una o dos clases que necesitas", dijo. "Antes, tendrías que esperar dos años para que llegara una clase, y eso obviamente habría hecho más lento el progreso de los estudiantes".

El programa automotriz es popular. Han estado a capacidad máxima durante años y han tenido que rechazar estudiantes. También es una carrera en gran demandada. Tiberio dice que la industria automotriz está plagada de escasez de mano de obra. Dice que esto se debe a que hay más coches en circulación que nunca y también a que hay más gente abandonando o jubilándose que entrando en el sector.

Ne'Keisha Stepney es rectora asistente de desarrollo laboral de Waubonsee. Ella dice que los cursos de colisión de automóviles también se llenaron en tiempo récord, y estaba emocionada de ver que las clases de soldadura se llenaban rápidamente, incluso después de duplicar la capacidad. Al igual que ocurre con el sector automovilístico, el interés se alinea con la necesidad. Los programas agregaron más de 100 estudiantes nuevos en comparación con el otoño pasado.

"Eso me dejó saber", dijo Stepney, "y confirmó que íbamos por buen camino al elegir este programa como uno de los más representativos de este edificio".

El nuevo centro es una gran inversión. La construcción costó 60 millones de dólares. Stepney dice que por eso organizan reuniones de asesoramiento con empresas locales.

"Creo que es nuestro deber como colegio comunitario", dijo, "ver qué se necesita en nuestro distrito, en la región, y luego crear una programación acorde con eso".

Stepney dice que estos programas de educación profesional y técnica son un área de crecimiento importante para los colegios comunitarios a medida que las escuelas luchan por obtener inscripciones. Y no es sólo Waubonsee el que invierte dinero en programas profesionales y tecnológicos. Otros colegios comunitarios de Illinois, como Spoon River, John A. Logan, Rock Valley y Elgin Community College, están actualmente construyendo nuevos centros de educación profesional y técnica.

Pero Stepney dice que es más una colaboración que una competencia.

"ECC (Elgin Community College) vino a visitar nuestras instalaciones para hacer un recorrido", dijo. "Cuando estábamos planificando este edificio, fuimos a visitar otros colegios comunitarios".

Los programas de oficios especializados en las escuelas secundarias también están creciendo, lo que es crucial ya que muchos de esos caminos conducen a colegios comunitarios. Casi 140,000 estudiantes de secundaria de Illinois han completado múltiples cursos profesionales y tecnológicos. Esto es un aumento de más del 30% respecto a hace dos años.

Entonces, cuando una escuela secundaria en el distrito de Waubonsee construyó un nuevo centro hace unos años, Stepney dice que estaban felices de estar en la mesa.

"Quisiera que la gente comprendiera", dijo Stepney, "que cuando se piensa en un técnico de HVAC, por ejemplo, cuánta química y física necesita realmente saber para hacer su trabajo eficazmente. Estas son áreas tecnológicas avanzadas que requieren un alto nivel de habilidades, con un alto crecimiento y una gran demanda".

El próximo año, los estudiantes de programas de corto plazo calificarán por primera vez para las becas federales Pell, lo que según Stepney será otro beneficio para la educación técnica. Y dice que el nuevo centro todavía les deja espacio para crecer, ya que aumenta tanto la necesidad como el interés en la educación profesional y técnica.

Traducido por Jessica Arzate.