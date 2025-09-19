Cómo Medicaid financia la educación en Illinois y qué podría significar si hay recortes

Read in English

En la Escuela Primaria Malta en DeKalb, Stephanie Schmitt guía a uno de sus estudiantes a través de una lección del habla. Ella es una patóloga del habla y lenguaje.

"Ahora hagamos una un poco más difícil", le dice al estudiante. "¿Te gusta jugar en la nieve? ¿Puedes decir 'Yo juego en la nieve?'" El estudiante repite 'Yo juego en la nieve' con más confianza cada vez hasta que lo logra.

El habla es un uno de los muchos servicios educativos que las escuelas dependen de Medicaid para ayudar a financiar. Maestras como Schmitt brindan terapia y Medicaid reembolsa a la escuela una cierta cantidad para ayudar a recuperar el costo. Medicaid es la cuarta fuente de fondos federales más grande para la educación K-12.

Lisa Davidson-Becker es la directora adjunta de servicios estudiantiles del Distrito Escolar de DeKalb.

"Entonces, por ejemplo, en el año fiscal 2023, pudimos obtener un reembolso de justo más de $800,000, por lo que es una cantidad significativa", dijo Davidson-Becker. "Podemos usar parte de ese dinero para compensar algunos los costos salariales de algunos de nuestros servicios relacionados, como patólogos del habla, enfermeras y similares".

Dice que también pueden usar el dinero para comprar tecnología de asistencia y herramientas de terapia.

Se estima que más de 330,000 residentes de Illinois perderán la cobertura de Medicaid debido a la nueva " One Big Beautiful Bill Act ". Aunque la nueva ley no recorta directamente los fondos de Medicaid, se espera que la gente pierda la cobertura porque agrega papeleo adicional para seguir comprobando el estado de empleo.

El estado impone impuestos a proveedores como los hospitales para ayudar a cubrir el costo de los servicios pagados con dólares de Medicaid.

Pero la nueva ley también limita el impuesto que pueden cobrar a los proveedores e impide que el estado cree nuevos impuestos.

El grupo de políticas de salud no partidista KFF estima que esto trasladará a una disminución de aproximadamente 46 mil millones de dólares en los gastos de Medicaid en Illinois durante la próxima década, incluyendo menos dinero para las escuelas.

En una reciente encuesta escolar a nivel nacional , el 70% de los encuestados dijeron que esperan que los recortes de Medicaid resulten en reducciones y despidos del personal de salud escolar, y más del 60% dijeron que esperarían una reducción en recursos como tecnología de asistencia para niños con discapacidades.

En DeKalb, Davidson-Becker dice que todavía es demasiado temprano para saber el impacto de la nueva ley. Pero dice que la necesidad para estos servicios crece cada año.

"Sin duda estamos preparados para seguir prestando esos servicios", dijo. "Pero tendremos que ser creativos en cómo financiarlos si vemos recortes en Medicaid".

Esa no es la única forma en que Medicaid se relaciona con el sistema educativo. Medicaid también es el segundo fundador más grande de servicios de intervención temprena en Illinois.

La intervención temprana proporciona servicios de desarrollo como terapia del habla y ocupacional para niños de hasta de tres años de edad. Aproximadamente la mitad de los niños que reciben estos servicios en Illinois están cubiertos por Medicaid.

Haley Mason es una profesora adjunta en Aurora University . Pasó 17 años como coordinadora de servicios de intervención temprana.

"El problema sistémico aquí no es sólo perder los dólares de Medicaid", dijo. "Se pierden proveedores, hospitales e instalaciones de terapia donde estos niños pueden recibir servicios que son pagados por intervención temprana. En zonas rurales, ya estamos cortos de proveedores repartidos entre el número de niños que tienen que tratar".

Ahora mismo, los niños de Illinois califican para la intervención temprana cuando tienen un retraso del 30% o más en un área de desarrollo, ya sea cognitiva, física o comunicativa. A Mason le preocupa que si la carga de los costos se traslada más al estado, es probable que tengan que aumentar el umbral de calificación, lo cual significaría que menos niños recibirán terapia.

“Estoy muy por encima de preocupada de lo que uno puede imaginar", dijo Mason. "Asustada es probablemente la mejor palabra para describir lo que siento. Estoy enojada y asustada porque la gente no entiende el impacto de estos recortes".

Dice que Medicaid también es esencial para los proveedores porque esas tasas de reembolso han aumentado durante los últimos años, mientras que algunos pagos de seguros privados han disminuido.

En total, Mason dice que estos recortes costarán dinero a los contribuyentes , porque cuando los niños no reciben una intervención temprana, terminan necesitando servicios más caros en el futuro.

En un comunicado a WNIJ, un portavoz del Departamento de Servicios Humanos de Illinois dijo que les preocupa que los recortes federales de Medicaid trasladen una mayor parte del costo al estado, lo cual podría hacer que el sistema sea inestable para los proveedores y reducir el acceso a la intervención temprana.

