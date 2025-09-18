Un niño de Sycamore reparte palabras amables de su buena voluntad

Read in English

Algunos niños tienen puestos de limonada, pero un niño local de 9 años sirve algo más que es gustoso. Como informa Yvonne Boose de WNIJ, sus actos de amabilidad están recibiendo atención nacional.

"Me gusta mucho tu playera", dijo Ethan Wargo mientras estaba parado frente a su casa en Sycamore repartiendo elogios "Tiene muchos colores y me gusta el bebé Yoda que tiene"

En el frente del puesto hay un cartel que dice "Be Kind" (Sé amable) con un corazón rojo pintado al lado de las palabras. Alguien en Florida se lo envió.

La idea del puesto de elogios se le ocurrió a Ethan después de leer una novela gráfica con el título "Dog Man: The Scarlet Shedder". Uno de los personajes creó un puesto de insultos. Ethan quería hacer algo diferente.

"Creo que es bueno difundir bondad y alegría en el mundo", dijo, "y me gusta mucho ser optimista".

Un par de personas llegaron en un auto. Ethan inmediatamente les dio lo que vinieron a buscar.

"¿Cómo están?" dijo Ethan. "Creo que tu carro se ve muy bien. Creo que lo has estado cuidando muy bien".

El conductor, Barry Reynolds, dijo que ya había visitado el puesto antes.

"Le gustaron mis pulseras", agregó Reynolds. "El carro estaba sucio, así que al menos encontró las pulseras para decir algo de ellas. Así que me gusta eso. Es genial".

CBS News y The Washington Post ayudaron a difundir la noticia del buen humor de Ethan.

Su madre, Jessica Wargo, dijo que él no deja que la atención nacional se le suba a la cabeza.

"Creo que simplemente está disfrutando mucho de que todos pasen por su puesto", explicó, "y de las cosas amables que le dicen, y de las tarjetas de agradecimiento y cosas así".

Claire, la hermana gemela de Ethan, está a su lado como una animadora. La mayoría de los diás tiene su propio puesto de artesanías cerca.

"Donde hago estas pequeñas manualidades de papel", explicó, "y a veces, si no tienen un dólar completo, puedo hacerles un mini dibujo por unos centavos".

Pero, como ella dijo, su hermano se está haciendo rico.

"Alguien le mandó como $25", dijo.

Cuando el tráfico disminuyó, Ethan se subió a su bicicleta mientras esperaba a más gente. No tardó mucho.

"Me gusta mucho esa gorra", le dijo Ethan al conductor.

"¿La gorra?" preguntó el conductor.

Sí, me encanta", confirmó Ethan.

El hombre le dio $5 a Ethan.

La madre de Ethan dijo que algunas personas han manejado hasta una hora para recibir un elogio y animarlo. Dijo que al principio la atención le daba miedo.

"Queríamos mantenerlo simple. No queríamos que se sintiera agobiado por eso ni nada", agregó. "Pero sí, le ha ido muy bien y realmente espero que sea algo que recuerde cuando sea adolescente y esté pasando por todas las cosas difíciles de la vida".

Ethan dijo que está agradecido por las reacciones positivas, pero cuando sea más grande, espera que lo animen de una manera diferente.

"Cuando crezca", dijo, "seré jugador de fútbol americano profesional. Y también seguiré siendo optimista".

Ethan dijo que seguirá con el puesto si el clima lo permite pero tiene planes de tomar un descanso durante el invierno.

Traducido por Carlos Loera