Noticias de Freeport: Lena Fall Festival, Master Gardeners y las últimas noticas de la ciudad

Read in English

Actualizaciones de la ciudad

Se están realizando mejoras en la zona de Shawnee Street y Hancock Avenue, lo que ha obligado a cerrar el Viaducto de Hancock al tráfico hasta nuevo aviso. Este proyecto se retrasó debido a que Nicor ​​necesitaba obtener los permisos de CN Railway para completar la obra. El viaducto es un proyecto preliminar para la renovación del Puente Hancock, donde las mejoras incluirán la sustitución de la tubería principal de agua, el alcantarillado pluvial y la reducción de la calzada en 76 cm para permitir el acceso permanente de camiones semirremolque y equipos de seguridad a la zona de Arcade desde esta ubicación. Recuerde que, a medida que las obras viales comienzan aquí y finalizan en toda la ciudad, las señales de carretera cerrada brindan a los equipos el espacio y la seguridad adecuados para trabajar, e ignorarlas crea riesgos para la seguridad de todos. Preste atención a toda la señalización.

La ciudad también ha actualizado sus procesos de recolección de basura y reciclaje en un nuevo folleto el cual fue creado en colaboración con el Grupo de Estudio Ambiental de la comunidad. El nuevo folleto titulado "Got Trash" incluye información actualizada sobre productos reutilizables, reciclaje y qué tirar a la basura, así como nombres y direcciones de negocios locales que aceptan artículos reutilizables, y una lista de productos peligrosos y cómo desecharlos. Se incluye una copia de la información en la versión impresa de este episodio, así como un código QR para descargar una copia para imprimir.

La Ciudad también ha actualizado sus procesos de recolección de basura y reciclaje en un nuevo folleto. Creado en colaboración con el Grupo de Estudio Ambiental de la comunidad, el nuevo folleto "Got Trash" incluye información actualizada sobre productos reutilizables, reciclaje y qué tirar a la basura; nombres y direcciones de negocios locales que aceptan artículos reutilizables; consejos sobre cómo gestionar los residuos dentro y fuera del hogar; información sobre compostaje; y una lista de productos peligrosos y cómo desecharlos. Se incluye una copia de la información en la versión impresa de este episodio, así como un código QR para descargar una copia para imprimir.

Por último, la Ciudad también informa que el sábado pasado se recolectaron 7147 llantas en su Evento de Reciclaje de Llantas. ¡Muchos kilómetros que llegan a buen puerto! ¡Gracias a todos los que ayudaron a mantener Freeport limpio!

El evento Downtown Unlocked muestra el potencial oculto de Freeport.

¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde tras las puertas de muchos de los edificios del centro que suelen estar cerrados al público? ¡Ven y descúbrelo! El próximo jueves 11 de septiembre, Greater Freeport Partnership presentará Downtown Unlocked, un evento único que ofrece acceso exclusivo al interior de los edificios históricos del centro de Freeport de 16:00 a 19:00 h.

Los participantes comenzarán su recorrido en el Karcher Block Pocket Park, ubicado en 17 W. Stephenson Street, donde se registrarán y recibirán un mapa de las propiedades destacadas. Desde allí, podrán recorrer edificios con potencial para comercios, oficinas, viviendas o usos creativos. El objetivo del evento es promover espacios en el distrito del centro para que propietarios de negocios, tanto nuevos como existentes, puedan verlos y hacer preguntas sin compromiso.

El evento gratuito es una visita autoguiada. Se anima a los participantes a visitar tantas propiedades como deseen dentro del plazo asignado. La información sobre cada propiedad estará disponible en un folleto breve, con representantes disponibles en cada propiedad para guiarle y responder preguntas. Se agradece registrarse para garantizar que haya suficiente material disponible para todos. Regístrese en www.greaterfreeport.com/availableproperties o llame al 815-233-6301.

Actualizaciones de Highland Community College

En una reunión reciente, la junta directiva de Highland Community College revisó las extensas obras de construcción en el campus, que incluyeron la remodelación y reutilización de espacios en los edificios de Ciencias y Tecnología Empresarial, así como el estacionamiento del campo deportivo.

Agricultura, soldadura y enfermería siguen siendo los principales programas de interés en las reuniones de la junta directiva de HCC. Agricultura ha recibido importantes donaciones de terrenos y apoyo local, y varios proyectos de construcción para apoyar el programa están en marcha.

Otro tema importante fue el propuesto Centro Deportivo y de Eventos. Se ha debatido mucho sobre la relación entre Highland y la YMCA, así como sobre la ubicación de la YMCA en el campus de Highland. En futuros episodios de FREEPOD se ofrecerá más información sobre las opciones futuras sobre este tema.

En otras noticias de Highland, al comenzar las clases, los estudiantes de enfermería de la universidad salieron a ofrecer exámenes físicos escolares gratuitos a los niños de la zona. Los Programas de Enfermería y Salud Aliada de Highland colaboraron con los Departamentos de Salud del Condado de Stephenson y del Condado de Carroll para ayudar a los estudiantes a comenzar el año con fuerza. ¡Agradecemos a todos los que visitaron su camioneta móvil!

El equipo de la Escuela Secundaria y Middel School de Freeport recibe premio de la Universidad Eastern Illinois

La Escuela Secundaria y Media Freeport recibió el Premio al Equipo de Acción del Año del Instituto Cebrin Goodman para Adolescentes de este año. El Instituto Cebrin Goodman para Adolescentes es un campamento de liderazgo estudiantil que se lleva a cabo cada julio en la Universidad Eastern Illinois y reúne a más de 300 estudiantes de secundaria y preparatoria de todo el estado y el extranjero para colaborar en la prevención del consumo/abuso de sustancias y la salud mental, el desarrollo del liderazgo y la defensa comunitaria liderada por los estudiantes.

El Equipo de Acción de Freeport asistió al CGTI por segundo verano este año y ha logrado avances increíbles en el reclutamiento y la participación, casi triplicando la asistencia. El Premio al Equipo de Acción del Año se otorga a un Equipo de Acción que ha superado con creces sus esfuerzos grupales para generar un impacto positivo en su comunidad antes y durante su tiempo en el CGTI.

Los participantes de la escuela de Freeport fueron elogiados por su esfuerzo y compromiso con sus pares para generar un cambio positivo, aprovechando al máximo todos los recursos disponibles para garantizar que sus escuelas tengan acceso a la educación en prevención y bienestar que merecen. El Equipo de Acción de Freeport recibió el premio en la ceremonia de clausura del campamento, el 17 de julio.

Chef de Hierro Fundido en el Fuerte Apple River

Este sábado 6 de septiembre, en el Fuerte Apple River, cerca de Elizabeth, podrá disfrutar de demostraciones de cocina en vivo con auténticas recetas y técnicas de la década de 1830 y utensilios de hierro fundido sobre fogatas, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. Si bien no se permite la degustación por motivos de salud y seguridad, los visitantes recibirán folletos con recetas para que puedan recrearlas en casa.

El evento es organizado por la Fundación Histórica del Fuerte Apple River, que recaudó fondos para reconstruir el fuerte y apoya el sitio histórico financiando programas de historia viva y otros proyectos especiales. Construido en 1832 durante la Guerra del Halcón Negro, el Fuerte Apple River original jugó un papel fundamental en la defensa de los primeros colonos. Fue uno de los pocos fuertes atacados durante la guerra y el blanco único del mismísimo Halcón Negro. Para obtener más información sobre este evento y muchos otros, visite www.appleriverfort.org y haga clic en "calendario".

¡Es hora de las plantas de otoño mums!

VOCES del Condado de Stephenson organiza su Venta de Otoño para Mamás en el Lincoln Mall el próximo jueves 11 de septiembre de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. y el viernes 12 de septiembre de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. Cada una cuesta solo $12 y está disponible en cinco fantásticos colores: rojo, naranja, blanco, amarillo y rosa púrpura. Puedes reservarla llamando al 815-235-9421. ¡No te la pierdas! Se venden rápido y son perfectas para darle un toque de color otoñal a tu hogar o jardín.

La Biblioteca presume de participación récord en su programa de lectura de verano.

La Biblioteca Pública de Freeport informa que este año se inscribieron 523 estudiantes de primaria y secundaria, además de 91 adolescentes, en su programa de lectura de verano, ¡rompiendo récords anteriores! La fiesta de clausura también fue todo un éxito, con más de 425 personas celebrando sus logros en lectura.

La Biblioteca también batió un récord de circulación al prestar más de 10,000 artículos durante dos meses consecutivos. Junio ​​y julio fueron los meses de mayor actividad en la historia de la biblioteca, que sigue desempeñando un papel fundamental en la comunidad. ¡Felicitaciones, Biblioteca Pública de Freeport!

Maestros Jardineros disponibles para responder sus preguntas sobre jardinería doméstica.

Conforme comienzan las tareas de jardinería y cuidado del césped en otoño, recuerde que si tiene preguntas sobre jardinería, los Maestros Jardineros de la Extensión de la Universidad de Illinois le ayudarán a encontrar las respuestas.

Este servicio gratuito ofrece información sobre horticultura basada en investigaciones para el jardinero doméstico. Puede comunicarse con la línea directa de Maestros Jardineros del Condado de Stephenson al 815-235-4125 o enviar sus preguntas en línea en https://extension.illinois.edu/jsw/horticulture. También puede encontrarlos en la sección "horticultura" del sitio web de la Extensión de la Universidad de Illinois para los condados de Stephenson, Winnebago y Jo Daviess.

La semana que viene…

Al reflexionar sobre la semana que viene, esperamos que se pasen por "Arte en Cada Puntada: Una Exhibición de Edredones" en el evento de torneado de colchas del Museo de Arte de Freeport esta noche, de 4:30 p. m. a 6:00 p. m., en el Museo, ubicado en 121 North Harlem Avenue en Freeport. Artistas destacados levantarán y "tornarán" colchas de una pila, compartiendo las historias personales, técnicas e inspiraciones detrás de cada pieza. Se invita y anima a los invitados a traer sus propias colchas para agregarlas a la "pila de colchas" y compartir sus historias en esta tradición comunitaria.

¡Amantes de los pretzels, el primer partido de fútbol americano de la temporada es mañana por la noche! Los Pretzels se enfrentarán a Belvidere North. ¡Mucha suerte, Pretzels!

Si tienen hambre mañana o el sábado, el puesto de salchichas de Cub Foods este fin de semana estará a cargo de simpatizantes de la Iglesia Reformada de Baileyville. Estarán allí el viernes y el sábado de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. Serviremos salchichas, hamburguesas, perritos calientes y sándwiches de chuletón. Como siempre, no olviden los mercados agrícolas mañana por la mañana, tanto en el centro de Freeport como cerca de Higher Grounds, en el extremo sur de la ciudad, y en Lena (https://www.stephensoncountyfarmersmarket.com/vendors). El Mercado Agrícola del Condado de Stephenson, en el centro de Freeport, continúa recolectando donaciones para la Despensa de Alimentos del Ejército de Salvación de Freeport. Si bien se agradecen las donaciones de alimentos de cualquier tipo, el mercado se centra en proporcionar productos locales para la despensa.

¡También hay fiesta de cumpleaños el sábado! La Sociedad Histórica del Área de Cedarville organiza un Té Madre-Hija de 13:00 a 15:00 para celebrar el 165.º cumpleaños de Jane Addams. El evento, de 13:00 a 15:00, ofrece sándwiches, postres, ensaladas, té y limonada, además de actividades divertidas como el Concurso del Mejor Sombrero. Las entradas cuestan $15 por madre e hija y $5 por cada miembro de su grupo.

Como recordatorio, ¡no olviden el Brewfest en su calendario en un par de semanas! Este popular evento anual, organizado por Greater Freeport Partnership, se celebrará el sábado 27 de septiembre. Como siempre, los asistentes no solo podrán disfrutar de una variedad de cervezas locales, sino también de una tarde llena de diversión y entretenimiento para celebrar la temporada. FREEPOD ofrecerá más detalles en próximos episodios, pero las entradas ya están disponibles en línea en www.greaterfreeport.com. Solo busquen "Brewfest" para conseguir la suya hoy mismo.

Si busca algo que hacer esta semana o cualquier otra semana, visite el sitio web de Greater Freeport Partnership en www.greaterfreeport.com y haga clic en "eventos semanales" para obtener una lista completa de muchas más actividades y eventos de entretenimiento y gastronomía en todo el condado de Stephenson. También puede suscribirse al boletín mensual de la ciudad de Freeport en su sitio web, www.cityoffreeport.org. Encontrará enlaces a ambos en la versión impresa de los episodios de FREEPOD.

Para terminar…

Para terminar, si aún no lo han hecho, asegúrense de escuchar la entrevista a fondo de esta semana con el presentador de FREEPOD y TimBeck2, Tim Connors, quien conversó con la Dra. Anna Alvarado, Superintendente de Escuelas del Distrito Escolar 145 de Freeport, sobre los recientes cambios en las ubicaciones de los grados inferiores que entraron en vigor para este nuevo año escolar. La entrevista está disponible en línea y pueden escucharla en cualquier momento.

El próximo martes, el presentador de FREEPOD, Alan Wenzel, conversará con Risa Tyler, directora del Centro Oncológico FHN Leonard C. Ferguson, sobre su 30.º aniversario brindando atención oncológica en el área de Freeport. Este podcast se publicará al mediodía del martes 9 de septiembre y estará disponible para escuchar en ese momento o en cualquier momento posterior. Solo visiten nuestro sitio web o su plataforma de podcast favorita para seleccionar los programas que prefieran.

Como siempre, FREEPOD no podría llegar a ustedes sin el Departamento de Comunicación Social de Highland Community College y nuestros enlaces comunitarios y reporteros. ¡Gracias, Equipo FREEPOD! Nos encontrará en nuestra página de Facebook o en el sitio web de nuestra Radio Pública Nacional asociada, WNIJ en DeKalb, en www.northernpublicradio.org. Para más información, incluyendo cómo hacer una contribución deducible de impuestos para apoyar nuestra labor, visite nuestro sitio web en www.freepod.org .

Con esto, se acabó el tiempo de esta semana. Sintonízanos de nuevo el próximo jueves al mediodía, o a cualquier hora después, en nuestro sitio web o en tu plataforma de podcast favorita, para saber más sobre lo que está pasando en Freeport. ¡Que tengas un excelente fin de semana y gracias por escucharnos!

Traducido por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros