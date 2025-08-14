Noticias de Freeport: Obras viales,reciclaje de llantas y Krape Park Art Walk

Read in English

Obras viales en la ciudad

Los trabajos viales continúan en Carroll Avenue, Blackhawk Avenue, Stephenson Street entre Greenfield Drive y Sunset, y pronto comenzarán en Hance Drive.

Estas obras incluyen la actualización de tuberías principales de agua, sistemas de alcantarillado y la reparación de daños en el pavimento.

La mayoría de las zonas de construcción se abren para el acceso de los residentes al final de la jornada laboral, pero la intersección de West Stephenson Street y Park Boulevard permanecerá cerrada fuera del horario de trabajo hasta que se complete la obra en las próximas semanas.

Los letreros de “Road Closed” (camino cerrado) permiten que las cuadrillas tengan el espacio y la seguridad necesarios para trabajar. Ignorarlos podría provocar lesiones, fallos en el proyecto y otros problemas.

La Ciudad solicita que preste atención a los letreros de cierre de calles y que los respete con la máxima precaución. Continuamos al

Evento de reciclaje de llantas

En otras noticias de la ciudad, Freeport llevará a cabo un evento de reciclaje de llantas para los residentes de Freeport el próximo sábado 23 de agosto en el Stephenson County Fairgrounds.

El evento se realizará en colaboración con el Fairgrounds y Gill’s Freeport Disposal, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Los residentes de Freeport podrán llevar llantas al Fairgrounds de manera gratuita durante este evento.

Si bien no hay límite en la cantidad de llantas de automóvil que un residente puede llevar, solo se podrán entregar hasta cuatro llantas de camión semirremolque, y no se aceptará ningún otro tipo de llanta.

Al igual que en otros eventos de recolección de basura organizados por la Ciudad, los asistentes deben presentar una identificación de Freeport para poder dejar sus artículos, con el fin de ayudar a la Ciudad a eliminar los vertidos ilegales.

Gracias a todos los que participan en actividades como esta, que contribuyen a alcanzar dicho objetivo.

Servicio de streaming ahora disponible a través de la Biblioteca Pública de Freeport

¡Los servicios de streaming se están volviendo caros!

Ahora, cualquier persona con una tarjeta de la Biblioteca Pública de Freeport puede disfrutar de más de 30,000 videos gratuitos con Kanopy, una empresa comprometida a ofrecer, a través de bibliotecas en todo el mundo, películas de alta calidad que inspiran, educan y entretienen.

La selección única de Kanopy ofrece algo para todos, desde películas independientes galardonadas hasta documentales importantes y actuales, cine extranjero, cine popular, programas infantiles y más.

La suscripción de la Biblioteca Pública de Freeport también incluye las conferencias educativas de Great Courses y acceso ilimitado a Kanopy Kids.

Para más información sobre todo lo que ofrecen, visite el sitio web de la biblioteca: https://www.freeportpubliclibrary.org

Kanopy se puede acceder usando el código de barras y el PIN de su tarjeta de la Biblioteca Pública de Freeport.

Una vez conectado, puede crear una cuenta con su dirección de correo electrónico.

La aplicación de Kanopy está disponible tanto para Android como para Apple iOS, y también puede utilizarse con varias aplicaciones de TV.

Este es un gran servicio que se ofrece de forma gratuita y será un beneficio importante para muchos residentes.

¡Gracias, Biblioteca Pública de Freeport!

Krape Park Art Walk

Acompañe al Distrito de Parques de Freeport para un día de creatividad e inspiración en el Krape Park Art Walk, este sábado 15 de agosto, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Este vibrante mercado artesanal reúne a talentosos artistas y creadores de toda la región para exhibir sus tesoros hechos a mano.

Descubra obras únicas, conecte con creadores expertos y celebre el arte que hace especial a cada pieza.

El Krape Park Art Walk es gratuito y está diseñado para que lo disfrute toda la familia.

El Krape Park también ofrece sus propias atracciones, incluyendo paseos en bote por Yellow Creek, mini-golf y un carrusel histórico.

Paint the Port

¡Otro evento para apreciar el talento artístico se acerca el próximo viernes!

Paint the Port, una popular fiesta de pintura en las calles del centro abierta a toda la comunidad, regresa el viernes 22 de agosto.

Desde su inicio en 2017, Paint the Port, organizado por el Museo de Arte de Freeport, transforma el centro de Freeport en una vibrante galería al aire libre, mientras individuos y familias pintan la ciudad—¡literalmente!

Inicialmente concebido como un medio para recaudar fondos para la revitalización del centro, Paint the Port ha superado las expectativas, convirtiéndose en una fuente vital de apoyo para el desarrollo cultural de nuestra comunidad.

Hoy en día, las ganancias generadas por este querido evento se destinan al desarrollo y mantenimiento de la Arts Plaza y su Splash Pad.

Los cuadros tienen un costo de $15 hasta el 21 de agosto, e incluirán todo lo necesario para crear estas obras maestras callejeras.

El día del evento, los cuadros podrán adquirirse por $20, aunque la disponibilidad podría ser limitada.

Reserve su espacio en línea en www.painttheport.com

Recordatorios para la inscripción escolar pública

Las clases para el Distrito Escolar 145 de Freeport comienzan dentro de una semana, el jueves 21 de agosto, para los grados de Kínder a 12.º, y el viernes 22 de agosto para preescolar.

Si aún no lo han hecho, se recuerda a los padres que registren oficialmente a todos los niños —incluyendo a los estudiantes que regresan— en línea, en el sitio web del Distrito Escolar 145 de Freeport, lo antes posible.

El sitio web es www.fsd145.org y el enlace está incluido en la versión escrita de este episodio.

Los estudiantes de kínder deben tener 5 años cumplidos el 1.º de septiembre de 2025 o antes, y se requiere comprobante de residencia en el Distrito Escolar de Freeport para los estudiantes nuevos.

Las listas de útiles escolares para el primer día están disponibles en el sitio web del distrito y en las tiendas minoristas locales, y varían según el grado escolar.

Para el año escolar 2025-2026, se recuerda que los padres o tutores son responsables de comprar los útiles escolares.

Se ha programado una jornada de puertas abiertas para estudiantes de primer año y nuevos estudiantes el próximo martes 19 de agosto, de 6:00 a 7:30 p.m., que incluirá un recorrido “Walk Your Schedule”, una feria de actividades y una reunión para padres de estudiantes de primer año.

Muchas preguntas sobre actividades escolares, horarios y reglas pueden encontrarse en línea en el sitio web del distrito: www.fsd145.org.

Para más información, comuníquese con la Oficina de Inscripción y Transporte al 815-232-0580 o con las oficinas administrativas del Distrito al 815-232-0300.

Repetimos: 815-232-0580 o 815-232-0300.

FHN reconocida por su tasa de supervivencia ante paros cardíacos

El Hospital FHN Memorial recibió recientemente los premios Get With The Guidelines – Resuscitation Silver Adult y Newly Born de la American Heart Association, en reconocimiento a su compromiso con el tratamiento de paros cardíacos en adultos y recién nacidos dentro del hospital.

El hospital obtuvo este reconocimiento por cumplir con medidas específicas en la atención de pacientes adultos y recién nacidos que sufren un paro cardíaco durante su hospitalización, lo que finalmente ayuda a mejorar las tasas de supervivencia.

Cada año, aproximadamente 300,000 adultos y niños sufren un paro cardíaco dentro de hospitales en los Estados Unidos.

La supervivencia ante un paro cardíaco depende en gran medida de la rápida respuesta del equipo médico de emergencias y de la aplicación efectiva de RCP.

El programa Get With The Guidelines – Resuscitation fue desarrollado para ayudar a salvar vidas de pacientes que sufren paros cardíacos hospitalarios, siguiendo de manera constante las guías de tratamiento más actualizadas y basadas en investigaciones, tal como lo establece la American Heart Association.

Estas guías incluyen el seguimiento de protocolos para la seguridad del paciente, la respuesta del equipo médico de emergencias, la reanimación efectiva y oportuna (RCP) y la atención posterior a la reanimación.

Programa de Alfabetización Voluntaria de Highland

El Programa de Alfabetización Voluntaria de Highland Community College está reclutando tutores voluntarios para ayudar a estudiantes de manera individual o en grupos pequeños.

Los tutores ayudan a sus comunidades mejorando la vida de los residentes, una persona a la vez.

Los voluntarios enseñan unas pocas horas a la semana, en el momento que les resulte conveniente —ya sea por la mañana, la tarde o la noche— y en un área académica que disfruten.

El programa recluta, capacita y asigna tutores voluntarios a estudiantes adultos, brindándoles apoyo y motivación que puede ser un factor clave en sus vidas.

Los estudiantes muestran mayores logros académicos cuando reciben instrucción individual.

Para más información, comuníquese con el Programa de Alfabetización Voluntaria de Highland buscando “become a tutor” en el sitio web del colegio: www.highland.edu

La semana que viene…

Al mirar hacia la semana que viene, no olvide que la venta de libros a mitad de precio en la Book Nook de VOICES está llegando a su fin y concluirá al cierre del negocio este sábado 16 de agosto.

La venta incluye libros de tapa dura y rústica en buen estado, DVDs, discos, rompecabezas y audiolibros en CD.

También hay disponibles algunos libros raros y coleccionables, así como una subasta silenciosa.

La Book Nook de VOICES está ubicada en el Lincoln Mall en Freeport y abre de lunes a sábado, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., con horario extendido hasta las 7:00 p.m. esta noche.

Las ganancias benefician los servicios que VOICES del Condado de Stephenson ofrece a sobrevivientes de violencia doméstica y sexual.

Esta noche, esperamos disfrutar la presentación de Vanfunk a las 6:30 p.m. en Debate Square, entre la Biblioteca Pública de Freeport y Union Dairy, como parte de la serie de conciertos Music on Debate Square.

Los conciertos son gratuitos y duran aproximadamente una hora, pero se aceptan y agradecen donaciones.

Lleve su silla de jardín y llegue temprano, ya que el año pasado asistieron más de 100 personas.

Si tiene hambre mañana o el sábado, el Brat Stand de Cub Foods estará a cargo este fin de semana de los voluntarios de la Forrestville Valley Elementary PTO.

Estarán allí viernes y sábado, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m., ofreciendo bratwursts, hamburguesas, hot dogs y sándwiches de ribeye.

Como siempre, no olvide visitar los mercados de agricultores mañana por la mañana, tanto en el centro de Freeport como cerca de Higher Grounds en el extremo sur de la ciudad, así como en Lena.

Si está buscando algo que hacer esta semana —o cualquier semana—, visite el sitio web de la Greater Freeport Partnership en www.greaterfreeport.com y haga clic en “weekly events” para acceder a un listado completo de eventos de entretenimiento, gastronomía y actividades en todo el Condado de Stephenson.

También puede suscribirse al boletín mensual de la Ciudad de Freeport en su sitio web: www.cityoffreeport.org.

Tenemos los enlaces a ambos en la versión escrita de este episodio de FREEPOD.

Para cerrar…

Para terminar, si aún no lo ha hecho, asegúrese de escuchar la entrevista en profundidad de esta semana, en la que el conductor de FREEPOD Alan Wenzel conversa con Brian Caldwell, de AutoSmart Classic Car Sales and Consignment, un nuevo negocio que comenzó a operar a principios de este año en la ubicación del antiguo Centro de Visitantes del Condado de Stephenson, sobre la Ruta 20, justo al este de Freeport.

La entrevista está disponible en línea y se puede escuchar en cualquier momento.

El próximo martes, el conductor de FREEPOD y TimBeck2, Tim Connors, entrevistará a Tim Cook, Director Ejecutivo de Malcolm Eaton Enterprises, y al enlace comunitario de Malcolm Eaton, Brian Babcock, sobre el evento Eats and Beats, que se llevará a cabo en el centro el próximo viernes y sábado, 22 y 23 de agosto, y que beneficia a Malcolm Eaton y otras organizaciones comunitarias sin fines de lucro. (cartel abajo)

Este episodio se publicará al mediodía del martes 19 de agosto, y estará disponible para escucharlo en ese momento o en cualquier momento después. Solo visite nuestro sitio web o su plataforma de pódcast favorita para seleccionar el programa de su preferencia.

Como siempre, FREEPOD no sería posible sin el apoyo del Departamento de Comunicación Masiva de Highland Community College, así como nuestros enlaces comunitarios y reporteros.

¡Gracias, equipo FREEPOD!

Siempre puede encontrarnos en nuestra página de Facebook o en el sitio web de nuestro socio de National Public Radio, WNIJ, en DeKalb, en www.northernpublicradio.org.

Para más información, incluyendo cómo hacer una donación deducible de impuestos para apoyar nuestro trabajo, visite nuestro sitio web: www.freepod.org.

Y con eso, se nos acaba el tiempo por esta semana.

Sintonícenos de nuevo el próximo jueves al mediodía, o en cualquier momento después, en nuestro sitio web o en su plataforma de pódcast favorita, para más noticias sobre lo que está pasando en Freeport.

¡Gracias por escucharnos!

Traducido por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros