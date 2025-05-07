Illinois está desarrollando un plan estatal para aumentar las notas de matemáticas

Read in English

La Junta de Educación del Estado de Illinois anunció que está desarrollando una iniciativa estatal de "aritmética" destinada a mejorar el rendimiento en matemáticas.

Los puntajes de las pruebas estatales se desplomaron durante la pandemia, pero este año, los puntajes de Artes del Lenguaje Inglés de Illinois superaron los niveles de 2019 por primera vez. Por contrario, los puntajes de matemáticas no se han recuperado tan rápidamente.

Es una de las razones principales por las que la Junta de Educación del Estado de Illinois dice que se necesita un plan.

Rhonda Dawson, de la junta estatal, dice que cree que se ha habido un enfoque en las habilidades computacionales y la memorización de fórmulas, pero tal vez una falta de enfoque en la aplicación: la clásica pregunta de "¿Cuándo voy a usar esto?"

"Lo que debemos hacer más, en mi opinión", dijo, "es relacionar esas habilidades de matemáticas para que los estudiantes se sientan seguros en su forma de operar en la vida cotidiana. Creo que eso es lo que falta".

Dice que esas habilidades del mundo real podrían ser equilibrar una chequera, planear unas vacaciones o medir ingredientes en la cocina.

"Cada distrito dentro de nuestro estado aplicará la guía de acuerdo con su contexto local", dijo Dawson, "pero tener una guía unificada, creo, tendrá un impacto tremendo".

Esto ocurre justo después de que la Junta de Educación del Estado de Illinois pasara años desarrollando un plan de alfabetización estatal para mejorar el rendimiento en lectura. Fue adoptada en enero de 2024.

Dawson dice que será un proceso similar. Comienza con una encuesta de evaluación de necesidades y una cumbre con líderes en matemáticas, seguida de una gira de escucha para que el público comparta sus comentarios.

Esto también occure 15 años después de que el estado adoptara los nuevos estándares de aprendizaje de matemáticas "Common Core". El superintendente del estado de Illinois, Tony Sanders, dice que nunca hubo un esfuerzo concertado para ayudar a los maestros a adaptarse a esos cambios de instrucción, lo que es otra razón para la iniciativa.

El plan de aritmética se presentará en junio de 2026.

Traducido por Carlos Loera