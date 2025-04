La administración de Trump revocó las visas de varios estudiantes internacionales de NIU. Otros estudiantes internacionales están ansiosos

Read in English

La administración Trump está revocando las visas de estudiantes internacionales en todo el país, a menudo con poca o ninguna razón de por qué Eso ahora incluye a cinco estudiantes en Northern Illinois University.

Las noticias es tan reciente que cuando nos sentamos con un grupo de estudiantes internacionales de NIU en el extremo del campus, muchos ni siquiera la han escuchado todavía.

"Pues, no, esta es la primera vez que escucho esto", dice un persona nacida en Nigeria que estuida en la universidad, mientras otras personas intervienen para intentar explicar lo que saben Un estudiante asiático hace una doble toma: «¡Es la primera vez que nos enteramos [de esto]! Estoy muy sorprendida. Estoy muy sorprendida». Estoy tan sorprendida. Me ha dejado en shock.

El pequeño grupo está formado por todos los estudiantes de posgrado, proviniendo de diferentes partes de Asia y África. Solicitaron anonimidad porque tienen miedo que la administración Trump revocará sus visas por hablar en contra de sus políticas.

"¿Qué se supone que debemos hacer como estudiantes de posgrado?" pregunta otro estudiante asiático de posgrado. "Venimos de diferentes países. Empezamos todo desde cero. Estamos pagando nuestra matrícula a tiempo. Estamos haciendo todas estas cosas correctamente. ¿Y qué se supone que hagamos? "Escuché que están revocando visas por tener multas de estacionamiento, lo cual es una locura".

Varios de los estudiantes dijeron que a los estudiantes de NIU cuyas visas fueron revocadas no fueron dichos por qué.

Un portavoz de NIU dice que la universidad se comunicó directamente a cada estudiante del motivo de la revocación de la visa que figura en el sistema administrado por el gobierno, pero si el motivo es vago o poco claro, NIU no tiene una forma de saber nada más allá de lo que figura en el listado.

De cualquiera manera, los estudiantes dicen que sienten que la administración Trump está inventando motivos para atacarlos.

"Solía [sentirme seguro en el campus]", dice un persona que estudia en la universidad, "pero ya no, no después de esta mañana. Ahora simplemente estoy reconsiderando todo lo que hago. ¿Debería hacer esto o no? ¿Debería comprar alimentos asiáticos?"

Tienen miedo de hablar. Tienen miedo de viajar, de publicar en las redes sociales, o sí, hasta incluso de ir a tiendas de alimentos asiáticos o africanos por temor a que agentes federales los suban a un automóvil como le sucedió a Rumeysa Ozturk, la estudiante de Tufts University.

"Hace unos días, pensé que ser más cauteloso era bueno, pero ahora tengo más miedo, en realidad", dijo otra persona asiática que estudia en NIU. "Quiero decir, incluso cuando venía aquí a estacionar el carro, estaba leyendo de nuevo el [letrero de estacionamiento] y preguntándome '¿es de 12 a 6 o 6 a 12?'"

Dicen que siempre están atentos a sus alrededores. Un estudiante viajará dentro del país pronto, y tiene un poco de preocupación sobre un ensayo que escribió hace varios años criticando las políticas migratorias de la administración Trump.

"Esto es de hace tres años", dijo una persona de Nigeria que estudia como estudiante de posgrado en NIU, "y probablemente debería borrarlo de mi computadora o guardarlo en la nube o algo así, en caso de que me ponga en contacto con agentes de inmigración".

Algunos de los estudiantes están a pocas semanas de obtener su diploma. Pero ahora no están seguros de poder graduarse. Quizás los deporten primero y tengan que cargar con la deuda estudiantil.

Dicen que es extremadamente depresivo, sabiendo lo duro que trabajaron para llegar hasta aquí, desde los exámenes, la entrevista de visa, la Declaración de Propósito para convencer a la universidad de que vale la pena aceptarlos y, finalmente, la presión de ser el mejor en sus clases.

"De hecho, estamos pagando casi tres veces la matrícula que un estudiante normal del estado pagaría por una matrícula de posgrado", dijo una persona de Asia que estudia como estudiante de posgrado en NIU. "Si revisas las estadísticas, estamos en las cimas de todas nuestras clases. En la mayoría de los casos nos graduamos con excelentes promedios. Estamos aportando mucho a la economía, no puedo comprender por qué somos el problema aquí".

Sus familias en casa también están preocupadas.

Han pasado bastante miedo. "Me han estado llamando regularmente, simplemente para ver cómo estoy", dijo una fuente de Asia que estudia como estudiante de posgrado en NIU. Han estado recibiendo todas las noticias, pero no quieren compartirlas conmigo, para que no se me haga tan estresante. Pero sé lo que sucede por la razón que vivo aquí y es demasiado estrés. No hablo mucho sobre el tema con ellos, pero esa tensión está presente".

Para algunos, esto ha cambiado su percepción de Estado Unidos. Dicen que crecieron con la idea de un país de oportunidades y libre expresión para todos.

"En el lugar de donde vengo, nuestra constitución fue inspirada por los derechos fundamentales de los Estados Unidos. "Lo incluimos en nuestra constitución gracias a ellos", dijo un persona asiática que estudia en la universidad. "Pero no creo que se respete tanto, porque nos gusta presumir del derecho a la expresión y todo eso", interviene otra persona que estudia en la universidad "¿En verdad existe la libertad de expresión? No existe la libertad de expresión", suspira el primer estudiante, inclinándose hacia atrás, "Esa es la cuestión aquí".

Hace un par de semanas, la presidenta de NIU, Lisa Freeman, emitió una comunicación diciendo que los estudiantes internacionales son una parte valiosa de la comunidad. Pero estos estudiantes dicen que quieren que la universidad tenga más claridad sobre cómo puede apoyarlos y cuáles son sus opciones.

"¿Cómo se materializa en realidad ese apoyo", pregunta la persona originaria de Nigeria, "cuando las cosas se ponen difíciles?" No tengo idea".

WNIJ solicitó una entrevista con los Servicios para Estudiantes Académicos Internacionales de la universidad, pero se negaron.

En medio de todo esto, les ha resultado difícil mantener la cabeza baja y concentrarse en sus estudios, pero dicen que tienen que ser persistentes.

“Creo que es una preocupación, cierta inquietud", dijo la persona originaria de Nigeria que estudia como estudiante de posgrado en NIU, "pero también elijo permanecer positivo, porque estoy haciendo todo que está a mi alcance para ser un 'extranjero' respetuoso de la ley, como dicen, un estudiante internacional respetuosa de la ley".

Varios de los estudiantes todavía quieren quedarse y hacer una vida aquí en los Estados Unidps. Dicen que han hecho todo correcto. Aman a sus amigos y a su comunidad. Están entusiasmados con sus futuros en Estados Unidos. Pero dicen que sienten más y más que no son queridos aquí, como si los estuvieran empujando fuera de la puerta por cualquier medio necesario.

Traducido por Carlos Loera