Terapeutas ocupacionales de Rockford dicen que la falta de planificación y apoyo llevó a cientos de estudiantes a listas de espera

La "ocupación" de un estudiante de escuela primaria es aprender. Los terapeutas ocupacionales ayudan a los niños a aprender a usar sus manos con materiales de clase, como lápices y tijeras, para que puedan escribir y hacer arte. También ayudan a muchos estudiantes con el procesamiento sensorial.

Wendy Sagona acaba de jubilarse después de más de 30 años como terapeuta ocupacional en las Escuelas Públicas de Rockford(RPS, por sus siglas en inglés).

Dice que, durante el último año, el distrito ha hecho más difícil que los estudiantes obtengan la terapia que necesitan.

"Si no se reciben esos servicios a tiempo", dijo Sagona, "entonces es muy frustrante, porque ya están retrasados y las brechas se hacen más grandes".

En otoño, 400 estudiantes de Rockford estuvieron en una lista de espera sin recibir la terapia ocupacional requerida legalmente.

El distrito dijo que se debía a la escasez de personal. Pero, según los correos electrónicos obtenidos por WNIJ, el distrito tomó la decisión de reducir significativamente sus niveles de personal de terapia ocupacional.

Sagona cree que fue para intentar ahorrar dinero contratando directamente a los terapeutas. Al igual que muchos distritos escolares, RPS contrata a una agencia externa, la Northwestern Illinois Association(NIA, por sus siglas en inglés), para algunos servicios de educación especial, como terapia ocupacional.

La primavera pasada, RPS informó abruptamente a la agencia que estaban terminando su contrato, con plan de despedir todos sus terapeutas ocupacionales. Pero el distrito descubrió que, legalmente, no podían hacer eso. Por eso, solicitaron reducir el personal al máximo nivel posible en un solo año según el contrato: 25%.

Pasarían de 19 a 14 terapeutas ocupacionales en este año escolar.

Correos electrónicos entre los administradores de las Escuelas Públicas de Rockford y el personal de la NIA obtenidos a través de una solicitud de la ley Freedom of Information Act.

En correos electrónicos posteriores, el personal de la NIA se mostró muy preocupado. El director ejecutivo Jon Malone pregunta a los administradores de educación especial de Rockford qué fórmula utilizaron para calcular que aún podrían satisfacer adecuadamente las necesidades de los estudiantes, ya que no hubo una reducción en la cantidad de estudiantes que necesitan terapia ocupacional.

RPS también quería hacerse cargo de la gestión de los casos de terapia ocupacional. El cambio repentino dejó a sus terapeutas ocupacionales con muchas preguntas y preocupados de que pronto se quedarían sin trabajo.

En abril, Malone informó a RPS que tres terapeutas ocupacionales a tiempo completo asignados a Rockford renunciaron "citando la incertidumbre sobre las futuras condiciones laborales dentro de las escuelas de Rockford como su principal razón para irse. Anticipamos otra renuncia inminente".

Correo electrónico del director ejecutivo de NIA, Jon Malone, a los administradores de educación especial de las escuelas públicas de Rockford

Cinco terapeutas ocupacionales terminaron renunciando la primavera pasada. Eso incluye a Chris, quien pidío a WNIJ que no usara su nombre real. Trabajaron en los niveles primario y de primera infancia en RPS durante varios años.

"Tuve que tomar la decisión de irme a otro trabajo que sabía que sería más estable y estaría más disponible," dijo. "Fue una decisión muy difícil para mí, porque me encantaba mi trabajo allí."

Había estado allí sólo unos pocos años, por lo que temía que su puesto fuera parte del recorte del 25%. Pero además de eso, estaba frustrado por lo que él llama un "declive claramente coordinado del servicio" por parte del distrito.

Dice que el distrito tomó decisiones basadas en el dinero, no en las necesidades de los estudiantes.

Wendy Sagona también estaba desanimada. Wendy y Chris formaban parte de equipos de educación especial quienes evaluaban a los estudiantes para ver qué servicios necesitaban y si podían tener éxito en un salón de educación general. Pero ella dice que cada vez con mayor frecuencia los administradores venían a decirles que sus evaluaciones de ubicación estaban equivocadas.

“Vienes, miras al niño un instante y dices: ‘No, lo vamos a poner en un programa regular.’ Tenemos que probarlo primero, porque es menos restrictivo", dijo. "No, no es tan restrictivo si esos niños no pueden acceder a ninguna parte del currículo".

Correos electrónicos entre RPS y el personal de la Northwestern Association of Illinois.

Es difícil contratar terapeutas ocupacionales. Y después de que tantos terapeutas de RPS renunciaron, se volvió un desafío para el distrito contratar incluso el número menor de terapeutas que habían solicitado. Incluso en verano, todavía faltaban varios terapeutas ocupacionales.

Para entonces, los correos electrónicos muestran que los administradores de RPS reconocieron que incluso si contrataran a los 14 terapeutas, podría no ser suficiente para satisfacer las necesidades de los estudiantes.

Le preguntamos al director ejecutivo de educación especial de Rockford, Michael Ryia, si el distrito sabía antes del año escolar que los estudiantes tendrían que ser incluidos en listas de espera. Ryia dijo que no, pero, en un correo electrónico enviado en agosto, justo antes del primer día de clases, Ryia envió un mensaje sobre el lenguaje que el personal debería usar cuando se le pregunta sobre los estudiantes sin servicios.

"El distrito busca más terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas. Actualmente, tenemos poco personal, por lo que algunos estudiantes se quedarán sin servicios y tendrán que inscribirse en una lista de espera compensatoria", según el correo electrónico de Ryia. Concluye: “Estamos buscando activamente cubrir nuestras carencias en estos puestos, pero entendemos la naturaleza de nuestra realidad.”

Correos electrónicos entre el personal de NIA y el director ejecutivo de educación especial de RPS

El distrito comenzó a cubrir puestos de OT durante el semestre de otoño, llegando a cubrir más de los 14 que habían solicitado originalmente. Para reducir las listas de espera, también contrataron terapeutas ocupacionales virtuales para brindar servicios de terapia a través de la computadora. Ryia dice que el 20% de los estudiantes que reciben terapia ocupacional todavía la reciben virtualmente.

Los terapeutas como Sagona dicen que eso no es muy efectivo, especialmente si el paraprofesional que ayuda a guiar la lección en el lado del estudiante de la pantalla de la computadora no tiene mucha experiencia con terapia ocupacional.

“Hay tanta adaptación para cada niño que, después de un tiempo, lo haces automáticamente, como: 'Oh, esta posición no funciona porque no puede apoyar el codo, pongámoslo en el suelo,'” dijo. "Estás tratando de hacer eso a través de una pantalla con otra persona y explicarle el tipo de adaptaciones que quieres que se implementen. “No logras hacer mucho.”

En general, Sagona está confundida de lo que sucedió durante el año pasado.

"No entiendo su razonamiento, su proceso de pensamiento," dijo. "Lo que parece ser una falta de planificación."

Ryia dice que ningún estudiante de Rockford está actualmente en listas de espera. Pero terapeutas como Wendy Sagona y Chris dice que no habría habido cientos de niños en las listas de esperas en primer lugar si el distrito no hubiera decidido recortar tantos puestos en el NIA. Han trabajado con ellos durante décadas con este modelo de prestación de servicio de TO, entonces, ¿por qué el cambio repentino?

Chris no sólo dejó de trabajar con RPS, la experiencia lo hizo abandonar la educación por completo. Pero dice que él no es la víctima aquí.

"Los terapeutas ocupacionales no sufren. Quiero decir que vamos a encontrar trabajo en otros lugares," dijo. "Son las familias que sufren. Es la prestación del servicio la que está decayendo. No los veo preocupados por eso."

Un portavoz de la Northwestern Illinois Association dice que siguen comprometidos a apoyar a todos sus distritos asociados, incluido Rockford, para cumplir con sus necesidades de terapia ocupacional. Y que han brindado sus recomendaciones para cubrir completamente sus necesidades de terapia ocupacional el próximo año.

Traducido por Carlos Loera y Jessica Arzate.