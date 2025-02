Residentes de Rockford condenan las políticas y la retórica antiinmigrantes de Trump

Read in English

Una marcha solidaria para inmigrantes y la comunidad LGBTQ en Rockford el domingo animó a la gente a compartir sus experiencia desde la inauguración de Donald Trump.

Ari Perez, una residente de Rockford y activista, dijo "Esto es para que todos los funcionarios locales sepan, todos los funcionarios electios sepan que Rockford es un pilar en la lucha de todos los pueblos oprimidos, y es nuestro responsabilidad social proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad en este momento: nuestra gente latina, nuestra gente trans."

Entre los padres, residentes y líderes comunitarios quienes se dirigieron a la multitud a mitad de la marcha se encontraba el estudiante de secundaria Antonio, de 17 años, de Machesney Park, Illinois.

"Voy a una escuela donde me discriminan por mi color y ¿por qué? Porque me veo así. Sigo siendo estadounidense, y no merezco este trato.

Mi abuelo vino aquí. Trabajó duro. Crió a mi madre para que fuera una mujer fuerte e independiente y no merezco la discriminación. Continuaré a ondear mi bandera. Me mantengo firme por México. Me mantengo firme por El Salvador, pero sigo siendo un estadounidense."

Alrededor de 200 personas marcharon por el centro de Rockford. Algunos participantes portaban carteles que decían "No one is illegal on stolen land" ("Nadie es ilegal en tierras robadas"), "My students are not criminals" ("Mis estudiantes no son criminales"), y "Families belong together" (Las familias deben de estar juntas").

Marie Figueroa, una maestra de idioma dual en el Distrito Escolar de Belvidere, también se dirigió a la multitud.

Dijo que ha sido un desafío proteger a sus estudiantes latinos quienes temen por la seguridad de sus familias bajo el plan de deportación masiva del presidente Donald Trump.

"Mi trabajo es hacer que mis estudiantes se sientan bienvenidos, protegidos, seguros y sin preocupaciones. ¿Cómo se supone que deben aprender si tienen miedo de que cuando regresen a casa, alguien de la familia se haya ido o toda la casa se haya ido?

"Justo cuando Trump tomó posesión y todo eso, tuve una estudiante quien no vino a escuela durante casi toda una semana. Mi corazón se desplomaba cada mañana que no la veía y sentía que mi corazón estaba destrozado. Era muy difícil enseñar todos los días sin saber que si la volvería a ver. Y me destrozó saber que esta es la realidad en la que vivimos ahora mismo y que no debería ser así."

Varios oradores se refirieron al suicidio de una niña de Texas de 11 años, Jocelynn Rojo Carranza, a principios de este mes, después de haber sido supuestamente víctima del bullying en su escuela por el estatus migratorio de su familia.

Bruna Sollod, directora política del grupo nacional de derechos de los inmigrantes United We Dream, en un comunicado relacionó la retórica antinmigrante de Trump con la muerte de la niña:

"Trump y sus aliados de MAGA son directamente responsables por esta tragedia evitable. Continúan a normalizar el odio y minimizar las consecuencias de aterrorizar a los inmigrantes, sacándolos de sus hogares y desatar el ejército contra comunidades en todo el país."

Una serie de redadas de ICE en el área de Chicago durante las primeras semanas de la toma de posesión de Trump causó temor en la comunidad inmigrante. Activistas por los derechos de los inmigrantes dicen a WNIJ que los esfuerzos pueden haberse calmado desde entonces, pero se espera que se intensifiquen si el Congreso aprueba fondos para la ejecución del plan de deportación masiva de Trump.

Traducido por Carlos Loera