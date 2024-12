Noticias de Freeport: Recolección de basura, clases RCP y luces navideñas

Read in English

FREEPOD durante las festividades

Al comenzar, les queremos dejar saber que FREEPOD no tendrá nuevos podcasts el jueves, 26 de diciembre o el jueves, 2 de enero así que este es nuestro último podcast de 2024. No es porque no tenemos nada que reportar, ¡siempre hay mucho que reportar en el área de Freeport! Sin embargo, como grabamos estos podcasts los miércoles para publicarlos el jueves y Navidad cae el miércoles el 25 y año nuevo cae el primero de enero, no se podrá.

Nuestro calendario de podcasts regresará el jueves, 9 de enero y entre ahora y entonces, ¡nosotros en FREEPOD les deseamos a todos unas felices fiestas y un feliz año nuevo 2025!

Recolección de basura y artículos en abundancia

Al empezar en enero, los residentes que vivan entre los límites de la ciudad de Freeport podrán traer basura y artículos en abundancia a la Freeport Transfer Station ubicada en 2133 S. Walnut Road de 8:00 – 11:00 a.m. el primer sábado de cada mes. Para enero, esa fecha será el saábado, 4 de enero.

Se requerirán identificaciones para verificar la residencia. No se aceptan llantas, desechos peligrosos como pintura y aceites, televisores, computadoras u otros dispositivos electrónicos.

Los funcionarios de la ciudad instan a los residentes a aprovechar estos eventos gratuitos para eliminar los vertidos ilegales dentro de la ciudad. Eventos para la recolección de artículos no aceptados serán organizados más adelante en el año. Freeport agradece la asociación de Gill’s Freeport Disposal para esta iniciativa histórica.

Clases de RCP/primeros auxilios en YMCA

La Family YMCA of Northwest Illinois se ha unido con la Cruz Roja Americana para proporcionar clases de RCP/primeros auxilios al público. Las clases, las cuales incluyen entrenamiento con desfibrilador, se ofrecerán en siete fechas hasta junio de 2025. La primera clase será organizada el día después de Navidad, jueves 26 de diciembre, de mediodía a 2:00 p.m. en la YMCA con la próxima clase programada para el jueves, 9 de enero de 5:30 a 7:30 p.m.

El costo para la clase es $50 para miembros de la YMCA y $60 para aquellos que no son miembros. Lo mantendremos informado sobre el resto de las fechas de clases a medida que se acerquen. Registrase en línea en www.freeportymca.org .

Día Nacional de la Sanación Racial

El 18 de enero, la Freeport Branch of the NAACP organizará el Día Nacional de la Sanación Racial del área de Freeport en el edificio del Stephenson County Farm Bureau de 9:00 a.m. a 1:30 p.m. Esta celebración nacional se dedica a fomentar la comprensión y promover la sanación en nuestra comunidad. Une a la gente para participar en conversaciones y actividades significativas que promueven la unidad y el respecto.

El evento es gratuito y está abierto al público, y se pueden hacer reservaciones en línea en www.eventbrite.com al buscar “National Day of Racial Healing” y seleccionar la ubicación en Freeport. El edificio del Farm Bureau está ubicado en 210 West Spring Street en Freeport.

El Senior Resource Center ofrece servicios valiosos en 2024

Durante el periodo de inscripción abierta para Medicare de este año, el Senior Resource Center brindó una gran cantidad de ayuda valiosa a la comunidad del área de Freeport. Ayudaron exitosamente a más de 400 adultos mayores navegar sus opciones de Medicare para ayudar asegurar que recibieran la mejor cobertura para sus necesidades. Como resultado de estos esfuerzos, esas personas ahorraron colectivamente $193,000 en sus costos de atención médica. Unos individuos más cambiaron sus planes de sus planes existentes y fueron confirmados al tener una reunión con representantes del Senior Resource Center.

Apoyo adicional orientado financieramente está disponible a través del centro en la forma de asistencia con otros tipos de información, información sobre la congelación de impuestos y excenciones de vivienda, preparación gratuita de impuestos sobre la renta y ayuda con descuentos en pegatinas para matrículas.

El centro también ayudó durante el 2024 en muchas otras formas. Por ejemplo, 21,000 paseos fueron brindados a adultos mayores y adultos con discapacidades en los condados de Stephenson y Jo Daviess a través del programa de viaje médico de Pretzel City Area Transit y del centro. El centro también organizó servicios de apoyo vitales como los centros de día para adultos, atención domiciliaria no médica, sistemas de respuesta de emergencia en el hogar y dispensadores médicos automatizados para casi 500 personas, permitiéndoles permanecer en sus hogares y mantener su independencia y el programa de Servicios de Protección para Adultos del Centro ayuda garantizar la seguridad y el bienestar de los clientes durante tiempos difíciles.

¡Gracias al Senior Resource Center por todo!

FHN reconocido por el cuidado de derrames cerebrales

Cada año, más de 3,000 hospitales de toda la nación participan en el programa Get With The Guidelines de la American Heart Association y otros programas para mejorar resultados para americanos que sufren enfermedades cardíacas o derrames cerebrales

Las enfermedades cardíacas y derrames cerebrales son las causas de muerte número 1 y 5 en los Estados Unidos, respectivamente, con alguien en el país sufriendo de un derrame cerebral cada 40 segundos. Estas crisis de salud requieren un tratamiento rápido y probado para garantizar los mejores resultados para pacientes. La American Heart Association establece los estándares para el acceso y la atención de alta calidad con base científica.

La American Heart Association reconoce hospitales en todo el país por seguir constantemente pautas actualizadas basadas en investigaciones científicas para garantizar que todos los pacientes tengan acceso a atención médica para salvar vidas. En Illinois, 71 hospitales fueron reconocidos en 2024, incluyendo FHN. ¡Felicitaciones a quienes en FHN participan en estos importantes servicios de atención médica!

Exhibición de luces navideñas

En el espíritu navideño, FREEPOD ha hecho una lista de algunas de las grandes escenas decoración navideña alrededor de Freeport. Hay demasiados para incluir, pero hemos incluido una lista en la versión imprenta de este podcast con un poco de variedad. Si manejan en varias otras calles, es probable que encontrarás otras exhibiciones creativas, y esperamos que tomen la oportunidad para apreciar los esfuerzos que se realizaron en estas y muchas otras impresionantes escenas en la comunidad.

Christmas on Chelsea; norte de Freeport sobre Chelsea Drive y el Apple Tree sobre Stephenson Street en frente de Fitness Lifestyles.

Smith Street entre Harlem y Whistler

Country Court, con una cantidad de exhibiciones agrupadas.

1475 South Deming

1725 South Chicago

Varios sobre Empire Street entre Cannova’s y Empire School

2810 Cheyenne Drive

Bethany United Church of Christ sobre West Stephenson

1539 West Stover (incluye música que pueden sintonizar en su radio)

1461 Benson Blvd

1547 West Harrison

4 East Jefferson, y varios sobre Chicago Avenue

716 South Park Blvd

2040 West Laurel

1849 y 1857 West Revere

2209 Wheattland Terrace

Intersección entre Cherry y Pleasant Street

FHN Memorial Hospital y el Leonard C. Ferguson Cancer Center en FHN Memorial Hospital

Krape Park, en el área del puente cruzando Yellow Creek

El centro de Freeport

La semana entrante

Eventos de festividades continúan hasta el fin de año, y pueden encontrar muchas de ellos en el sitio web de Greater Freeport Partnership y otros al consultar con iglesias, escuelas, y negocios que conoce.

Este domingo, 22 de diciembre, FHN de nuevo será parte de la Noche de Luminaria de Freeport. Sobre las calles Stephenson Street y Lincoln Boulevard, incluyendo FHN Memorial Hospital y el Leonard C. Ferguson Cancer Center en FHN Memorial Hospital, residentes de Freeport encenderán luminaria por la noche. Tradicionalmente celebrado el último domingo antes de Navidad, este evento público gratuito da a todos una oportunidad de aflojar el paso y disfrutar la belleza de la temporada. Se anima a los visitantes a caminar o conducir sobre las calles para disfrutar de la escena, y no olvide de ver nuestra lista de las impresionantes decoraciones navideñas en la versión imprenta de este podcast.

Y finalmente, con muchas reuniones familiares y de amigos por venir, es importante mantenerse sano usted mismo y mantener sanos a los demás también así que les recordamos que pruebas de COVID están disponibles en covidtests.gov.

Como un recordatorio, si está en busca de algo que hacer esta semana o cualquiera semana, visite el sitio web de Greater Freeport Partnership en www.greaterfreeport.com y haga clic en “weekly events” para un listado completo de muchos más eventos divertidos y actividades en todo el condado de Stephenson. Allí también puede subscribirse a su boletín semanal gratuita de eventos.

Traducido por Carlos Loera