Las candidatas del Distrito 5 del condado de DeKalb hablan sobre los paneles solares, los impuestos y el agua

Podrás encontrar una grabación del perfil de la candidata Veronica Garcia-Martinez el viernes.

Aquí veremos a las candidatas para el Distrito 5 de DeKalb – la incumbente republicana Savannah Ilenikhena y la demócrata Veronica Martinez-Garcia. El distrito incluye a los municipios de Afton, Cortland y Pierce.

Savannah Ilenikhena (R)

Savannah Ilenikhena ha ocupado el puesto desde el 2022.

“Decidí postularme para ser una partidaria, continuar ser una partidaria,” dijo Ilenikhena. “Con decir eso, yo he sido una partidaria por varios años en el condado de DeKalb.”

Ilenikhena dijo que ella está comprometida al servicio público y aboga por la igualdad, transparencia y el conocimiento de los programas del condado.

“Siento que no podemos progresar si los individuos en nuestro condado no están conscientes de las oportunidades, no están informados de los apoyos, no están al corriente de los servicios.”

El distrito incluye a Cortland, donde ella vive con su esposo e hijo de cinco años. Ilenikhena se crió en Chicago y se mudó al área para estudiar en Kishwaukee College, luego en Northern Illinois University. Ella logró conseguir un doctorado en psicología en la Chicago School of Professional Psychology. Ella es la directora del desarrollo estudiantil en City Colleges of Chicago. Antes de ese rol, ella ocupaba varios puestos en el sector de servicios incluso en Safe Passage – una agencia de servicios de violencia doméstica, y con el condado como coordinadora para su programa de desviación de opioides.

El Centro de Enfermería del Condado de DeKalb

Ella dijo que unos de los problemas que toma en cuenta es la carga de impuestos para personas mayores. Ella forma parte del comité de salud y servicios humanos que dirige los programas para los mayores.

“Hay preocupaciones con el aumento de impuestos debido a algunos asuntos que ocurren en nuestro condado, con la expansión de nuestro asilo de ancianos,” dijo la incumbente. “Pudimos mantener nuestro asilo de ancianos, lo cual es maravilloso.”

En el 2022, fracasó un voto de la junta directiva del condado que hubiera puesto un referéndum en la papeleta preguntando al público si ellos apoyarían un aumento de impuestos para ayudar a financiar el asilo de ancianos.

Ella fue electa antes del voto de la junta para vender el centro de enfermería, lo cual enfrentó problemas financieros.

La venta de la instalación causó una protesta del público. Al final, la venta fracasó, y en la residencia sigue siendo de propiedad pública.

“Con eso, estuve balanceada en el medio, donde me hubiera gustado, y estoy contenta de que pudimos encontrar una solución para el problema, pero también no quería que aumentáramos los impuestos y otros asuntos de tal manera,” dijo Ilenikhena.

Ella dijo que ha ayudado a componer una subcomisión para supervisar las financias del asilo de aquí en adelante.

Alojamiento

Cortland ha tenido construcciones de nuevos hogares, y ella ve esa tendencia ya que nuevo desarrollo económico en la Ciudad de DeKalb atrae a la gente al área.

“Es una necesidad definitivamente, porque estamos creciendo, pero entre Cortland, dentro nuestro lado, todavía está en venta mucho de los terrenos que tenemos para construir hogares en ellos. Entonces, muy pronto, puedo ver que serán menos terrenos y más hogares.”

El aumento de la población hispana

Cortland, como en otras zonas del condado, ha experimentado un aumento en la población latina. WNIJ preguntó cómo se siente en representar a toda la comunidad. Ilenikhena dijo que ella acepta y da la bienvenida a todos.

“La diversidad de nuestra comunidad en Cortland es lo que nos permite a continuar a crecer y tomar decisiones que son las mejores para todos,” dijo la incumbente. “Es inclusivo, por eso estoy contenta por el desarrollo que tenemos.”

Paneles solares

En cuestión de la instalación de paneles solares en el condado, ella está a favor de eso.

“Tengo la creencia de que siempre y cuando esté dentro de nuestras reglas y regulaciones sobre donde debe estar situada y tales asuntos, que la gente debería poder utilizar lo que solicitan en su propiedad,” dijo Ilenikhena.

Agua

La gestión del agua ha estado en la mente de algunos en los condados circundantes, incluyendo a los condados de Boone y McHenry, donde han contratado a personal para liderar los esfuerzos para conservar las fuentes de agua. Eso es por los grandes desarrollos empresariales en el área que consumen mucha agua.

Ella dice que ella adopta un enfoque fiscalmente conservador cuando se le preguntó si consideraría importante invertir en la gestión del agua.

“Cuando el dinero se involucra en, siempre estoy preguntando ‘¿De dónde, de dónde podemos sacar dinero? ¿Subvenciones? ¿Recursos?,’” dijo la incumbente.

Veronica Garcia-Martinez (D)

Veronica Garcia-Martinez es una maestra de educación bilingüe en el distrito escolar de DeKalb. La demócrata dice que sus estudiantes la motivan para postularse para la Junta Directiva del Condado de DeKalb.

“Siempre les digo, ‘Ustedes son poderosos, ustedes son importantes,’ pero ellos no lo sienten, entonces yo misma tengo que demostrarlo en ser poderosa e importante en sus perspectivas,” dijo Garcia-Martinez. “Y una de las cosas que hice fue decidir postularme, para que ellos pudieran ver que igual como ellos, yo crecí igual como ellos, que algún día ellos podrían ser lo que yo trato de ser.”

Esta es la primera vez que postula por un puesto para Garcia-Martinez. Ella dice que su involucramiento en la comunidad incluye ser voluntaria con el Lions Club local y anteriormente ser parte de la Junta Directiva de la Biblioteca Pública de DeKalb. Actualmente, ella estudia en NIU para poder conseguir su maestría en educación.

La representación latina en los gobiernos locales

Ella dijo que un problema principal que el condado enfrenta son las tensiones raciales ente los latinos en la comunidad.

Según el censo del 2020, los hispanos representan alrededor del 14 por ciento de la población del condado. Eso es un aumento de cuatro por ciento del censo anterior.

“Yo vivo en Cortland, y tenemos una grande población de latinos ahí, y se sienten aislados, se sientan inauditos y se sienten maltratados,” dijo Garcia-Martinez.

Ella dijo que tener representación latina es una clave para enfrentar el problema.

“Con tener a más latinos en varios puestos, va a comenzar a demostrar que, ‘oye, estamos aquí, no nos vamos a ir de aquí,’” dijo la candidata.

Garcia-Martinez estaba entre una docena de residentes que hablaban en una reunión de la junta directiva del condado en contra de una propuesta de resolución para declarar al condado como “no santuario.” Ella dijo que la resolución estaba cargada de percepciones negativas de los inmigrantes

“Eso pone a varia gente en riesgo y con miedo por crear ese ambiente, es innecesario,” dijo la candidata.

Ella dijo que como una miembro de la junta del condado, ella intentaría aumentar el número de latinos e hispanohablantes en el gobierno del condado para asegurar que el idioma no sea una barrera en recibir los servicios.

“A veces no hay nadie (una persona quien hable español), ‘regresa más tarde,’” dijo la candidata. “¿A alguien que pague impuestos en esta comunidad se le debería decir, ‘espera, vuelve más tarde?’ ¿Toleraría una persona blanca que le dijeran, ‘espera, vuelve más tarde para que podamos encontrar a alguien quien pueda hablar con usted?’ No lo harían.”

Educación en el desarrollo empresarial

Garcia-Martinez dijo que como una miembro de la junta, otra área que ella se concentraría en es aumentar el acceso a información sobre oportunidades de desarrollo empresarial en el condado.

“Debe de haber más educación para los miembros de la comunidad que quieren abrir negocios, y para aquellos que no tienen $100.000 para depositar para poder abrir,” dijo Garcia-Martinez.

La estudiante de NIU lanzó su propio negocio – Tinez Tacos – en el 2013. Lo vendió recientemente. Garcia-Martinez creció en Chicago, y dice que ella ha vivido en intervalos en el condado de DeKalb desde 1999. Ahora, ella vive en Cortland y tiene tres hijos adolescentes. Antes de estudiar educación, ella trabajaba en varias organizaciones de fines sin lucro, incluyendo la Epilepsy Foundation.

Alojamiento

Ella dijo que una de sus preocupaciones en cuestión de alojamiento es la necesidad de establecer estándares para el mantenimiento de las viviendas de bajos ingresos. Ella dijo que se debe existir pautas, si aún no existen, para que las sigan los propietarios.

“¿Cómo deben de ser mantenidas?” dijo Garcia-Martinez. “Y si no siguen las pautas, entonces los ocupantes pueden empezar a decir, ‘oye, sabes que, nuestro edificio no se debe ver así, necesitamos a alguien que venga y lo inspeccione. Dar las pautas para que los ocupantes luego sepan, ‘oye, estas son las expectativas de la persona que me alquila.’”

La gestión del agua y paneles solares

En cuestión de problemas como la gestión del agua y el uso de terrenos, ella dijo que es importante que los miembros de la junta busquen educarse y aprendan cómo otras comunidades resuelven asuntos similares.

“Los paneles solares son geniales,” dijo Garcia-Martinez. “¿Eso significa que los quiere en los campos de granos? No. Pero ¿por qué no los ponemos en los garajes de estacionamiento o encima de los edificios gigantes donde nadie los puede ver? Debe de haber soluciones creativas para estos problemas.”

El puesto para la junta directiva del quinto distrito del condado de DeKalb es una de las varias carreras competitivas para la Junta del Condado de DeKalb. Los resultados de esta elección determinarán que partido gana el control de la junta. Actualmente, los demócratas tienen una pequeña mayoría con 13 de los 24 puestos de la junta del condado.

Traducido por Carlos Loera