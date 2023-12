5 cosas que sabemos (y lo que no) sobre la ley de inmigración SB 4 de Texas

Si sólo tienes unos segundos, lee estas líneas:



El 27 de noviembre de 2023, la legislatura de Texas, con mayoría del Partido Republicano, envió al escritorio del gobernador Greg Abbott (también republicano) el proyecto de ley SB4. Abbott promulgó el proyecto el 18 de diciembre de 2023.*

La ley busca establecer como una ofensa criminal estatal el cruce ilegal de la frontera y que los jueces estatales tengan competencia en asuntos de inmigración y puedan ordenar deportaciones. Los expertos consultados por Factchequeado expresaron incertidumbre sobre cómo podrían aplicarse varios aspectos de la ley.

La ley está pautada para entrar en vigencia en marzo de 2024. Los expertos consultados coincidieron en que puede que sea bloqueada en las Cortes antes de que entre en vigencia. *

Por Rafael Olavarría

Factchequeado

El 27 de noviembre de 2023, la legislatura de Texas, dominada por el Partido Republicano, envió al escritorio del gobernador Greg Abbott (también republicano) el proyecto de ley del Senado número 4 (mejor conocida como SB4, por Senate Bill 4, en inglés). Abbott promulgó el proyecto el 18 de diciembre de 2023, convirtiéndolo, así, en ley.*

Antes de que comiences a leer los detalles de esta ley es importante que sepas 3 cosas que nos dijeron los expertos consultados por Factchequeado:

Expresaron incertidumbre sobre cómo podría aplicarse la ley en caso de que entre en vigencia. Cuando leas esta historia te darás cuenta de que hay muchos aspectos de esta ley que no se sabe cómo se implementarán. También coincidieron en que hay una alta probabilidad de que sea -al menos parcialmente- bloqueada en las Cortes Federales antes de que entre en vigor. La SB4 todavía no ha entrado en vigencia. Está programada para entrar en vigor a principios de marzo de 2024, que es cuando se cumplen los 91 días después de haber terminado la última sesión de 2023 de la legislatura, que culminó el 5 de diciembre de 2023. *

Ahora sí vamos con lo que se sabe (y lo que todavía no) sobre la SB4.



1 - La ley busca establecer como una ofensa criminal estatal el cruce ilegal de la frontera

En Estados Unidos, quienes cruzan de forma irregular la frontera pueden enfrentar sanciones civiles o criminales establecidas en el Código Federal.

La ley SB4 busca establecer que Texas aplique sus propias sanciones a quienes crucen o intenten cruzar de forma irregular la frontera. La ley, de entrar en vigor en marzo de 2024, haría que Texas considere un cruce ilegal como un delito criminal menor en caso de una primera ofensa y un delito grave, en caso de alguien que haya cruzado previamente de forma irregular y reincida.

Factchequeado

Extracto de la ley SB4 donde se establece que un cruce ilegal de la frontera será considerado como un delito menor (misdemeanor)

Sin embargo, según el patrocinador de la ley, el representante republicano David Spiller, la SB4 no aplicaría para quienes hayan cruzado hace más de 2 años porque el código penal de Texas prohíbe que se presenten cargos por delitos menores (misdemeanors) que hubiesen ocurrido hace más de 2 años. La SB4 no es explícita en este punto, pero el Código Penal de Texas sí establece, como indicó Spiller, que los delitos menores prescriben a los 2 años.

2 - La ley busca que los jueces estatales tengan competencia en asuntos de inmigración y puedan ordenar deportaciones

Lo que se sabe: En Estados Unidos, las órdenes de deportación son emitidas por Cortes de Inmigración Federales que pertenecen al Departamento de Justicia de Estados Unidos. La ley de Texas busca que los jueces del estado (que no son jueces de inmigración) puedan ordenar a una persona que “regrese a la nación extranjera por donde entró” a Estados Unidos.

Factchequeado

Factchequeado

Secciones de la SB4 donde se le otorga la autoridad a jueces estatales de Texas de “ordenar” a un extranjero a que “regrese a la nación extranjera” desde donde entró o desde donde intentó estar en el estado.

Además, la ley establece que si la persona se niega a regresar al país por donde habría ingresado ilegalmente a Texas, se le pueden presentar cargos por delito grave en segundo grado, que en ese estado acarrea una pena de entre 2 y 20 años de cárcel.

Factchequeado

Extracto de la SB4 donde se establece como delito grave (felony) que el acusado se niegue a regresar al país desde el cual entró.

Ruby Powers, abogada de inmigración en Houston, Texas, y miembro de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo en entrevista telefónica con Factchequeado que los jueces estatales no están entrenados en materia migratoria, por lo que no está claro cómo podrían decidir sobre asuntos migratorios que tradicionalmente se definen a nivel federal. La SB4 no precisa si existiría algún tipo de capacitación para que los jueces estatales puedan asumir competencias migratorias.

Christian Penichet-Paul, vicepresidente auxiliar de políticas públicas del National Immigration Forum, organización no partidista que “promueve el valor de los inmigrantes y la inmigración” en Estados Unidos, coincidió con la perspectiva de Powers: “[los jueces estatales] no tienen entrenamiento, ni conocimiento previo sobre las leyes de inmigración”; en cambio, “los jueces federales de inmigración necesitan tener cierto nivel de experiencia y entrenamiento para poder tomar decisiones”.

Thomas A. Saenz, presidente y director jurídico del Fondo Educacional Mexicano Americano para la Defensa Legal (MALDEF), dijo en entrevista telefónica con Factchequeado que jueces sin entrenamiento en temas migratorios pueden emitir sentencias “con gran inconsistencia” y que es por eso que la Constitución estadounidense no establece que cada estado pueda crear su propio sistema de inmigración.

Otro dato: Tres jueces estatales de Texas (de los condados de Harris, Travis y El Paso) se pronunciaron en contra de la ley el 21 de noviembre de 2023 y le pidieron al gobierno federal que tomara medidas para evitar que la SB4 entrara en vigencia.

3 - ¿Es cierto que si la SB4 entra en vigencia los policías de Texas podrán pedirle papeles a cualquiera?

De acuerdo con los expertos, antes de poder pedirle a alguien sus documentos los funcionarios necesitarían una causa probable (probable cause, en inglés), es decir, deben tener alguna evidencia que les lleve a creer que la persona ha cruzado ilegalmente la frontera de Texas. No obstante, la SB4 no establece específicamente qué puede ser considerado como “causa probable”.

La abogada Powers afirma que, como la ley no lo precisa, no está claro cómo la policía estatal podría determinar que alguien posiblemente haya cruzado ilegalmente la frontera de Estados Unidos a través de Texas. Penichet-Paul añade que tampoco está claro qué deben considerar los policías como “causa probable”.

Saenz, presidente de MALDEF, añade que los policías locales y estatales “no conocen las leyes de inmigración, ni saben cómo investigar apropiadamente” asuntos migratorios.

Spiller, el legislador que impulsó la ley, dijo en una entrevista con un medio local el 30 de noviembre de 2023 que mientras más lejos de la frontera se esté, más difícil será demostrar que alguien ha cruzado de manera irregular, pero aún así afirma que le parece importante que cada condado de Texas tenga la autoridad de aplicar la SB4. Spiller también añadió que cree que el enforcement de la SB4 ocurrirá principalmente en áreas fronterizas. Este punto no está establecido en la ley.

La SB4 establece, en cambio, lugares en donde los policías tendrían prohibido arrestar o ejercer algún tipo de acción relacionada con la ley. Esos lugares son:

Escuelas primarias o secundarias, públicas o privadas Templos religiosos Centros de salud Instalaciones donde se atienden a sobrevivientes de abuso sexual, llamados en Texas Safe-Ready Facilities

4 - ¿Podrían pedirme los papeles si vivo en otro estado y estoy transitando por Texas?

No está claro. Penichet-Paul cree que es más probable que la SB4 busque aplicarse con mayor énfasis en zonas fronterizas. La abogada Powers dice que es probable que el sheriff de cada condado (fronterizo o no) determine qué tanto esfuerzo quiere que su oficina dedique al cumplimiento de la SB4.

Si la SB4 llega a entrar en vigor, y ante la duda, la abogada Powers recomienda que cualquier inmigrante que vaya a transitar por Texas lleve consigo los documentos que demuestren su estatus migratorio legal en Estados Unidos. Penichet-Paul dice que es poco probable que alguien que no viva en Texas se vea afectado, pero que vale la pena esperar a saber con mayor detalle cómo sería implementada la SB4.

Importante: la SB4 establece en su artículo 5B.003 que un juez no puede reducir los cargos “basado en que una determinación federal sobre el estatus migratorio del acusado está pendiente o será iniciado”.

Factchequeado

Penichet-Paul, del National Immigration Forum, dijo a Factchequeado que este artículo permitiría que puedan ser detenidos y procesados aquellos que hayan cruzado irregularmente la frontera aunque tengan una solicitud de asilo pendiente (pending asylum, en inglés) o que manifiesten su intención de solicitar asilo. La abogada Powers coincide con esta posición.

Esto también se lee en la carta de los 3 jueces de Texas en la que afirman que la SB4 los obligaría a “deportar personas incluso si están en el proceso de solicitud de asilo”.

Las personas con asilo aprobado y con DACA (quienes llegaron a este país sin documentos cuando eran niños) sí estarían protegidas, de acuerdo con la ley.

Por otra parte, como te comentamos en el punto anterior, el autor de la ley afirma que mientras más lejos de la frontera se esté, más difícil sería probar que alguien ha cruzado ilegalmente la frontera y que cree que se aplicará principalmente en zonas fronterizas, donde las autoridades locales sí puedan probar que alguien ha cruzado irregularmente la frontera recientemente. Pero lo cierto es que la SB4 es una ley estatal, y no incluye excepciones territoriales, por lo que cualquier condado de Texas (fronterizo o no) puede implementarla.

5 - ¿Se han implementado leyes similares en otros estados? ¿Hay algún precedente?

Los expertos mencionaron 2:

Arizona, 2010: la legislatura aprobó ese año la SB2010, que requería que la policía averiguara el estatus migratorio de cualquier persona que los funcionarios consideraran que posiblemente no tenía estatus legal en el país. En 2012 la Corte Suprema anuló partes de esa ley por considerar que estaba interfiriendo en áreas que son competencia del gobierno federal. Pensilvania, 1939: César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de Derecho de la Ohio State University, se refirió a este caso como un precedente. Ese año la legislatura de Pensilvania aprobó una ley que obligaba a crear un registro anual para los extranjeros y llevar consigo la tarjeta de registro, o de lo contrario enfrentarían cargos criminales. En 1942 la Corte Suprema invalidó la ley bajo el argumento de que el gobierno federal es el encargado de los asuntos migratorios.

Todos los expertos consultados por Factchequeado coincidieron en que lo más probable es que la SB4 también sea bloqueada (al menos parcialmente) en las cortes. Oni K. Blair, directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense por las Libertades Civiles de Texas (ACLU of Texas), anunció que la organización presentará una demanda para bloquear la ley si el gobernador Abbott llega a promulgarla y, tan pronto Abbott la promulgó, desde la cuenta de X de ACLU de Texas anunciaron que la desafiarían en las Cortes

El 19 de septiembre de 2023, la ACLU junto con el condado de El Paso, Texas, y otras organizaciones presentaron ante una Corte Federal de Texas una solicitud de medida cautelar. Específicamente, solicitan a la Corte que declare la SB4 como ilegal y que prohiba al estado de Texas aplicarla.

* Esta nota fue actualizada el 19 de diciembre de 2023, luego de que el gobernador Greg Abbott promulgara la ley SB4. También añadimos la información sobre la solicitud de medida cautelar presentada en contra de la SB4