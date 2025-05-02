El Departamento de Educación cerró su oficina de derechos civiles de Chicago ¿Cómo afectará a los estudiantes de Illinois?

Read in English

A principios de esta primavera, el Departamento de Educación de EE. UU cerró su Oficina regional de Derechos Civiles en Chicago. Investigaba posibles violaciones de los derechos civiles en las escuelas en todo Illinois, al igual que otros estados en el Medio Oeste.

Nina Monfredo es abogada del National Center for Youth Law. Ella ha desallorrado quejas sobre derechos civiles contra las escuelas de Illinois. Su organización presentó una demanda impugnando el cierre de las oficinas y la reducción de personal.

Monfredo dice que el objetivo de la oficina es resolver el 80 por ciento de los casos dentro de 180 días, y esto no ayudará.

"Debe de haber más recursos y más investigadores, para que la carga de trabajo sea tal que los investigadores puedan cumplir con ese estándar", dijo. Antes les costaba mucho cumplirlo, y ahora, con su personal totalmente reducido, será prácticamente imposible".

Hay 330 investigaciones activas en Illinois que abarcan desde casos de discapacidad hasta discriminación racial, al igual que cuestiones del Título IX. De esos casos, 320 están superando el objetivo de 180 días.

Algunas investigaciones tardan años. El sitio web federal que documenta los casos muestra investigaciones activas que se remontan al año 2016.

En este momento, el Departamento de Educación dice que sólo se están procesando casos de discapacidad.

Monfredo dice que, en esos casos, una resolución rápida es particularmente crucial.

"No asisten a la escuela debido a esa discriminación", dijo. "Por lo tanto, sin la intervención de la OCR para remediar esta situación, algunos de esos estudiantes están perdiendo por completo su educación".

Monfredo dice que la Oficina de Derechos Civiles puede ser una última línea de defensa para las familias que han intentado resolver su caso primero a nivel local y estatal.

El sitio web del Departamento de Educación relacionado a las investigaciones abiertas no ha sido actualizado desde que el presidente Trump asumió el cargo en enero, así que no está claro si se han presentado quejas desde entonces.

Traducido por Carlos Loera