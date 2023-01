El alcalde de Rockford responde a las reacciones conflictivas a una campaña de carteles en contra de los mendigos

En ciudades por todo el país se enfrenta con el desafío de reducir el número de personas que piden limosnas en la calle, citando problemas de tráfico y seguridad pública. El alcalde de Rockford, Tom McNamara, dice que espera que los carteles animarán a la gente dispuesta a dar limosnas a dedicar su dinero a otras causas.

"Si usted les provee dinero, van a continuar en las esquinas para pedir estos dólares. Y se sabe con certeza que muchos no son indigentes. Los grandes letreros dicen "Done mejor. Diga 'no' a los limosneros callejeros y 'sí' a las organizaciones sin fines de lucro".

McNamara no dio detalles cuando se le preguntaron sobre los modos que la ciudad usaba para medir la eficacia de los carteles. Según una factura de Lamar, la empresa de los carteles, facilitado a WNIJ, los carteles son parte de una campaña de casi $11.000 y está pensada para terminar para mediados de febrero.

"Estamos probando diferentes maneras," dijo McNamara. "Todas tienen diferentes niveles de éxito. No somos tan ingenuos como para pensar que basta con carteles."

Dijo que parte de los esfuerzos de la ciudad incluye dedicar más de $2 millones hacia la reducción de la indigencia. Dijo que los miembros de los departamentos de salud y servicios humanos de Rockford buscan a las personas que han perdido sus viviendas y que están pidiendo limosna en la calle para ofrecer ayuda y conectarlos con los servicios en la comunidad.

"Sabemos de primera mano que los mendigos no son indigentes," dijo McNamara. "Frecuentemente nos dicen que no quieren ayuda para buscar empleo, que no quieren ayuda con tratamientos o otros recursos, y que ganan bien allá en las esquinas."

La reacción del público a la campaña de los carteles ha sido variado en los medios sociales. Algunos comentarios piden que la ciudad reduzca los mendigos a través de ordenzanzas en vez de la humillación pública. En la página de Facebook de Rockford, una publicación con una foto del cartel recibió signos de aprobación, pero también aparecieron comentarios como "Es una vergüenza poner esto en las calles. ¿Quiénes aprobaron esta muestra de falta de compasión?"

Una ley de Illinois que prohibía pedir limosna en la calle fue declarada anti-constitucional en 2021 porque violaba la libertad de expresión bajo la Primera Enmienda.