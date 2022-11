Encontrar eventos cercanos: 14 noviembre - 20 noviembre

¿Tiene su organización algún evento para agregar a nuestro calendario? Cuéntenoslo en hola@niu.edu. Haga clic aquí para enviar.

(Does your organization have an event to add to our calendar? Tell us about it at hola@niu.edu or click here to submit.)

🌞 = Evento Bilingüe

Eventos diarios

2022 RFW One Warm Coat Drive

Donaciones de abrigo

Las Oficinas Legales de RF Wittmeyer, Ltd.

lunes el 14 de noviembre

Acontecimientos de educación en el hogar: Dinoviembre

Biblioteca pública de DeKalb

11am - 12pm

Stage Coach Players Audiciones para All Shook Up

Primera iglesia Luterana

6pm - 7pm

Buscando cantantes para el canto comunitario del Mesías de Handel

Edificio de música (NIU)

7:15pm - 9:15pm

Celebración científica comunitaria

Reservas Forestales del Condado de Winnebago - Gratis

6:30pm - 7:30pm

martes el 15 de noviembre

Grow Mobile : Despensa de alimentos 🌞

722 N Annie Glidden Rd, DeKalb

3pm - 5pm

Exposiciones de arte individuales de NE Brown, Anika Kowalik y Ciara Nash

Museo de Arte de Freeport - Donación sugerida $3/$2

10am - 5pm

Día de la cartera artística

Museo de arte de Rockford

10am - 11:59pm

Exposición colectiva de arte Water Street Studio en TNPS

The Next Picture Show

10am - 4pm

NIU LLI: Notables

Centro de estudiantes Holmes - $85 por el otoño

1pm - 2:45am

Abogados en la biblioteca

Biblioteca pública de Freeport

12pm - 2pm

Finanzas conductuales

Biblioteca pública de DeKalb

1pm - 2pm

Asistencia de genealogía sin cita previa

Biblioteca pública de Aurora (Oeste)

1pm - 3pm

El mar de tinta: tatuajes y la marina

Evento virtual - Grátis

6pm - 7pm

miércoles el 16 de noviembre

NIU LLI: Civilización italiana de la Edad Media y el Renacimiento

Centro de estudiantes Holmes - $85 por el otoño

9:30am - 11:30am

NIU LLI: El otro lado de la historia: El camino de la vida

Centro de estudiantes Holmes - $85 por el otoño

1pm - 3pm

Exposiciones de arte individuales de NE Brown, Anika Kowalik y Ciara Nash

Museo de Arte de Freeport - Donación sugerida $3/$2

10am - 5pm

Exposición colectiva de arte Water Street Studio en TNPS

The Next Picture Show

10am - 4pm

jueves el 17 de noviembre

Barb Food Mart : Despensa de alimentos 🌞

Para las familias del distrito escolar 428

900 E Garden, DeKalb - Gratis

4:30pm - 6pm

Grow Mobile : Despensa de alimentos 🌞

203 Adams St, Malta

3:30pm - 5pm

Exposiciones de arte individuales de NE Brown, Anika Kowalik y Ciara Nash

Museo de Arte de Freeport - Donación súgerida $3/$2

10am - 5pm

Exposición colectiva de arte Water Street Studio en TNPS

The Next Picture Show

10am - 4pm

Bienal del Medio Oeste

Museo de Arte de Rockford

10am - 5pm

NIU LLI: Candidatos y Campañas: La Edición 2022

Centro de estudiantes Holmes - $85 por el otoño

1pm - 3pm

viernes el 18 de noviembre

Serie de conferencias del Centro de Estudios del Sudeste Asiático:

Sala 100 del edificio NIU Campus Life - Gratis

12pm - 1pm

Exposiciones de arte individuales de NE Brown, Anika Kowalik y Ciara Nash

Museo de Arte de Freeport - Donación sugerida $3/$2

10am - 5pm

Exposición colectiva de arte Water Street Studio en TNPS

The Next Picture Show

10am - 4pm

Bienal del Medio Oeste

Museo de Arte de Rockford

10am - 5pm

sábado el 19 de noviembre

Bienal del Medio Oeste

Museo de Arte de Rockford

10am - 5pm

Exposiciones de arte individuales de NE Brown, Anika Kowalik y Ciara Nash

Museo de Arte de Freeport - Donación sugerida $3/$2

10am - 5pm

Exposición colectiva de arte Water Street Studio en TNPS

The Next Picture Show

10am - 4pm

domingo el 21 de noviembre

Bienal del Medio Oeste

Museo de Arte de Rockford

10am - 5pm