Reacción de Illinois a la decisión del aborto de la Corte Suprema

La reacción llegó el viernes después de que la decisión de la corte se hiciera pública. Aquellos en ambos lados del debate sobre el aborto emitieron declaraciones.

Campaña del gobernador JB Pritzker

Hoy, en un ataque directo al derecho a la privacidad y la autodeterminación, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó nuestros peores temores sobre Roe vs Wade. El Partido Republicano y los extremistas que designaron para la Corte Suprema han cumplido su objetivo. Sin embargo, para las mujeres de todo el mundo: el aborto sigue siendo seguro y legal en Illinois.

El gobernador Pritzker consagró el derecho a elegir en la ley estatal en preparación para este mismo momento y no retrocederemos. Los habitantes de Illinois apoyan abrumadoramente el derecho de la mujer a controlar su propio futuro, y el gobernador Pritzker luchará como un demonio para proteger esos derechos.

Los republicanos radicales, incluidos todos los candidatos republicanos a gobernador, quieren desmantelar la libertad de elegir y llevar a nuestro estado a la edad oscura. Sus políticas extremas anularían décadas de progreso y representarían una clara amenaza para nuestros derechos más fundamentales.

El gobernador sigue comprometido a defenderse de este peligroso retroceso y se niega a aceptar un mundo en el que nuestros niños tengan menos derechos que nosotros. En Illinois confiamos en las mujeres y siempre defenderemos su derecho a elegir.

Senador estadounidense Dick Durbin

“La decisión de hoy elimina un derecho constitucional protegido por el gobierno federal que ha sido ley durante casi medio siglo. Como resultado, millones de estadounidenses se están despertando en un país donde tienen menos derechos que sus padres y abuelos.

El resultado final: sobre las elecciones personales críticas que involucran el derecho de una mujer a tomar decisiones reproductivas sobre su propio cuerpo, ¿confía en ella o en el gobierno? La Corte Suprema ahora dice que el derecho de una mujer a la privacidad no se extiende a la elección más personal y privada que jamás enfrentará.

El Comité Judicial del Senado explorará la sombría realidad de una América posterior a Roe en una audiencia el próximo mes. La decisión de la Corte de borrar el derecho a acceder a un aborto no solo conducirá a la denegación de servicios críticos de atención médica, sino también a consecuencias penales para las mujeres y los proveedores de atención médica en estados ansiosos por adoptar restricciones draconianas.

Seguiré luchando para consagrar en la ley el derecho de la mujer a tomar sus propias decisiones reproductivas. No podemos permitir que nuestros hijos hereden una nación que es menos libre y más peligrosa que aquella en la que crecieron sus padres”.

Obispo Thomas Paprocki de la Diócesis Católica de Springfield

“La decisión de hoy de la Corte Suprema de los Estados Unidos marca un momento importante para nuestra nación, levantando una nube que se ha cernido sobre nuestro país durante casi medio siglo. No hay forma de deshacer la tragedia de decenas de millones de vidas inocentes perdidas o las décadas de división sembradas por la decisión Roe v. Wade.

Pero, por el bien de las generaciones futuras, ahora podemos avanzar con un debate más honesto y esfuerzos para promover políticas y programas de apoyo que protejan la vida inocente y promuevan la estabilidad y la seguridad de las madres vulnerables. Queda mucho trabajo por hacer en ambos frentes, y ese trabajo ahora necesariamente tendrá un enfoque más local, particularmente en nuestro propio estado natal de Illinois.

Es importante destacar que estos esfuerzos deben incluir la oración y los esfuerzos concertados para preservar la paz frente a la reciente violencia, intimidación y vandalismo criminal contra iglesias y funcionarios gubernamentales”.

Presidente del Senado de Illinois Don Harmon

“El fallo de hoy es una desviación angustiosa de cinco décadas de precedentes y un golpe devastador para las mujeres de todo el país.

Esta decisión hace retroceder el reloj a una época en que las mujeres no tenían autonomía sobre sus propios cuerpos y morían tratando de acceder a la atención médica.

En los últimos años, tomamos muchas medidas en Illinois para afirmar el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Mientras haya una mayoría demócrata en el Senado del estado de Illinois, continuaremos protegiendo esos derechos”.

El presidente de la Cámara de Representantes de Illinois, Chris Welch

“Hoy es un día oscuro en la historia de nuestra nación. Hoy, esta Corte Suprema le dijo a la mitad de los estadounidenses que no tienen derecho a tomar decisiones de salud profundamente personales sin la interferencia del gobierno. Hoy, la mitad de los estadounidenses están perdiendo sus derechos humanos básicos y su autonomía corporal. Estoy agradecido de que en Illinois nos hayamos preparado para este día. Gracias a mujeres fuertes y defensores feroces, hemos codificado la atención de la salud reproductiva en una ley, y siempre confiaremos en las mujeres para que tomen sus propias decisiones de salud. Hoy, nuestra nación está dando un enorme paso hacia atrás pero, independientemente de lo que digan los jueces conservadores, en Illinois nunca flaquearemos en nuestra lucha para garantizar que todas las personas tengan derecho a una atención reproductiva segura y accesible”.

Amy Gehrke, Directora Ejecutiva Derecho a la Vida de Illinois

Hoy, Illinois Right to Life se une a millones de estadounidenses para celebrar el final de Roe v. Wade , la decisión de la Corte Suprema de 1973 que ha negado a más de 63 millones de niños no nacidos su derecho más fundamental: la vida. Con la decisión de hoy en Dobbs v. Jackson Women's Health , los estados han recuperado la capacidad de proteger a los niños no nacidos ya sus madres.

Ahora, con la decisión de hoy, los ciudadanos pro-vida deben trabajar más duro que nunca para defender la vida en Illinois. La resolución en Dobbs v. Jackson Women's Health es una victoria increíble para nuestra nación, pero aquí en Illinois, el trabajo de los defensores de la vida apenas comienza. Con las decisiones fundamentales de Roe v. Wade ahora anuladas por el Tribunal Superior, Illinois pronto será el hogar del proveedor de aborto más cercano para hasta 8.9 millones de mujeres en edad reproductiva de fuera de nuestro estado ( Instituto Guttmacher ). Es muy probable que la tasa de abortos de Illinois aumente entre 20.000 y 30.000 al año.

Illinois Right to Life continuará trabajando incansablemente para brindar apoyo a los centros de recursos para el embarazo en todo nuestro estado a través de nuestro programa de subvenciones Project Love. Desde 1994, Project Love ha otorgado más de medio millón de dólares en subvenciones para ayudar a mujeres embarazadas y familias jóvenes que enfrentan crisis financieras urgentes a elegir la vida. También redoblaremos nuestro trabajo para educar a la gente de Illinois sobre cuán radicales son nuestras leyes de aborto, las realidades brutales del aborto y la necesidad de brindar a las mujeres alternativas al aborto que afirmen la vida.

El gobernador JB Pritzker ha prometido hacer de Illinois un "faro de esperanza" para las mujeres cuando, de hecho, está haciendo de nuestro estado un refugio para la muerte. El aborto, que siempre es mortal para los niños no nacidos, también es increíblemente peligroso para las mujeres y las niñas en Illinois. Gracias a la Ley de Salud Reproductiva de 2019, las clínicas de aborto se regulan a sí mismas y no están sujetas a inspecciones sanitarias estatales. Además, los médicos forenses no están obligados a investigar las muertes de mujeres en las clínicas de aborto de Illinois. Las niñas menores de edad pueden obtener abortos sin que las clínicas notifiquen siquiera a sus padres o tutores.

Nuestro objetivo en Illinois Right to Life sigue siendo el mismo: utilizar la educación y el apoyo para mujeres y familias jóvenes para ganar Illinois de por vida.

Congresista Mary Miller (R-Oakland)

"¡Una gozosa victoria para la Vida! El final de Roe es el comienzo de un nuevo capítulo, donde abrazamos una cultura de vida con reverencia por todos los hijos de Dios", dijo Miller. “Aplaudo al presidente Trump, quien cumplió su promesa de un Tribunal que honraría la Constitución y nuestro sagrado derecho a la vida. Únase a mí para orar por todas las víctimas no nacidas de Roe v. Wade y por las mujeres que han sido engañadas por la cruel industria del aborto. Espero siempre defender la vida durante mi tiempo en el Congreso, y nunca dejaré de usar mi voz para hablar en nombre de aquellos que no tienen voz".

Congresista Rodney Davis (R-Taylorville)

Este es un día histórico e increíble para la vida y los no nacidos en Estados Unidos, un día por el que todos nosotros en el movimiento pro-vida hemos estado orando y trabajando. La Corte Suprema tenía toda la razón al revocar decisiones de aborto anteriores y erróneamente tomadas. Nada en la Constitución confiere el derecho al aborto.

Como legislador pro-vida con un historial de votación 100 por ciento pro-vida, he defendido durante años que la Corte revoque a Roe.

Ahora que la Corte Suprema ha entregado este asunto a los representantes electos del pueblo, nuestro trabajo pro-vida continúa. Debemos elegir líderes pro-vida a nivel federal, estatal y local para asegurarnos de promover políticas pro-vida y proteger a los no nacidos.

En ninguna parte es esto más importante que en el estado de Illinois, donde JB Pritzker y los demócratas en Springfield han impulsado una agenda de expansión extrema del aborto que legalizó los abortos tardíos financiados por los contribuyentes e incluso restringió la capacidad de los padres para saber si su hijo menor está buscando un aborto. Esta es una agenda de aborto extremo que está fuera de sintonía con la gente de Illinois.

Continuaré trabajando incansablemente para promover políticas pro-vida y proteger a los no nacidos en Washington y Springfield.

Congresista Darin LaHood (R-Peoria)

Como padre de tres hijos y defensor de Pro-Vida, aplaudo la decisión de la Corte Suprema en el caso Dobbs, devolviendo la cuestión del aborto a los estados y al pueblo. En el Congreso, apoyé con orgullo al creciente movimiento Pro-Vida para abogar por que la Corte Suprema reconsidere Roe v. Wade, y esta decisión es una gran victoria para la santidad de la vida.

Los demócratas en Washington e Illinois, incluidos el presidente Biden, la presidenta de la Cámara de Representantes Pelosi y el gobernador Pritzker, han pasado años tratando de socavar y deslegitimar nuestro poder judicial independiente. En las semanas transcurridas desde la filtración sin precedentes de la opinión del juez Alito, hemos visto ataques a centros de embarazo en crisis a favor de la familia, interrupciones de los servicios religiosos y un intento de asesinato del juez Kavanaugh y su familia. La decisión de Dobbs, frente a la violencia, es una victoria para nuestro poder judicial independiente y la Constitución.

El gobernador Pritzker continúa impulsando su agenda de aborto radical en Illinois, que incluye aborto tardío y financiado por los contribuyentes, restricciones en la protección de la conciencia y límites en la participación de los padres. Las políticas del Gobernador están ampliamente fuera de la corriente principal. Continuaré prestando una voz a los que no tienen voz y presionaré para promulgar protecciones Pro-Vida que defiendan la santidad de la vida y apoyen a las madres y las familias.

Fiscal General de Illinois Kwame Raoul

“Estoy extremadamente decepcionada con la decisión de la Corte Suprema de hoy, que pone en peligro la salud, la seguridad y la vida de millones de mujeres en los Estados Unidos, especialmente aquellas que ya tienen menos acceso a la atención médica y otros recursos. Esta única decisión hace retroceder 50 años de precedentes judiciales y, con ello, décadas de progreso hacia la autonomía reproductiva. Contrariamente a la retórica utilizada por algunos, no se equivoquen: esta decisión no terminará con el aborto. Lo que hará es acabar con el acceso a abortos seguros para muchas mujeres en todo el país.

“Anticipándose a la decisión de la corte, docenas de estados han tomado medidas draconianas para restringir el acceso al aborto o criminalizarlo. Si bien algunas mujeres que viven en esos estados podrían decidir buscar abortos legales en otros estados como Illinois, la opción de viajar grandes distancias para recibir atención de aborto que podría salvarles la vida puede no estar disponible para mujeres de bajos ingresos o víctimas de abuso. Al revocar el derecho de la mujer a la elección reproductiva, el tribunal ahora deja a demasiadas mujeres frente a la toma de decisiones inimaginables.

“Como le aseguré ayer a la vicepresidenta Kamala Harris en una mesa redonda sobre salud reproductiva en la Casa Blanca, Illinois ha sido y seguirá siendo un orgulloso oasis de atención de la salud reproductiva donde las mujeres tienen derecho a tomar sus propias decisiones de salud reproductiva altamente personales con sus familias. y profesionales médicos. A la luz de la decisión de hoy, animo a las personas a revisar la guía emitida por mi oficina para garantizar que los derechos reproductivos estén protegidos en Illinois, y les recuerdo a las fuerzas del orden público que el aborto es legal en Illinois, independientemente de la decisión de hoy.

“Mientras nos preparamos para una afluencia de mujeres de los estados vecinos para buscar servicios de aborto en Illinois, mi oficina está trabajando activamente con la oficina del gobernador y la Legislatura para abordar las preocupaciones provocadas por la decisión de la corte. Específicamente, debemos ampliar las salvaguardas bajo la ley estatal para garantizar que las mujeres y los proveedores estén protegidos de aquellos que usarían esta decisión para obstruir el acceso a la atención del aborto.

“Hoy es un día triste en la historia de la Corte Suprema y de nuestra nación. Sin embargo, esta decisión equivocada no altera mi compromiso de hacer cumplir las protecciones de salud reproductiva ya consagradas en la ley de Illinois, trabajar con los legisladores de Illinois para ampliar las protecciones bajo la ley estatal y continuar instando al Congreso a codificar los derechos de atención de salud reproductiva en la ley federal. .”

Contralora de Illinois Susana Mendoza

“Los derechos reproductivos de las mujeres hoy en día fueron despojados y sacudidos hasta la médula. Esta es una sentencia de proporciones sísmicas. Las mujeres de hoy tendrán menos derechos a las decisiones de salud reproductiva que sus abuelas. Las mujeres de todo el país seguirán necesitando acceso a este crucial servicio de atención médica. Las mujeres estarán menos seguras. Para aquellos que puedan llegar a nuestro estado, Illinois estará ahí para ellos. Ahora más que nunca, debemos continuar fortaleciendo las leyes que protegen los derechos de las mujeres al acceso a la atención médica reproductiva en Illinois”.

Tesorero de Illinois Michael Frerichs

“Cinco personas que nunca conocí decidieron que tomarían decisiones sobre la salud de mi hija en edad escolar, no yo. Dentro de unos años, cuando mi hija sea adulta, no podrá decidir qué pasará con su cuerpo porque cinco personas que nunca conoció determinaron que saben más.

“Hoy, los médicos, enfermeras y amigos que participan en la decisión de una mujer podrían enfrentar cargos penales por no hacer nada más que dar su opinión profesional, brindar su atención experta y ofrecer un papel de apoyo”.

“Como padre de una hija adolescente, estoy furioso con los políticos hipócritas que buscan controlar su cuerpo y han decidido que ella, y todas las demás mujeres en mi vida y en nuestro país, son incapaces de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. .”

Vicegobernadora Juliana Stratton

Estoy enojado pero sin miedo. Hoy y todos los días seguiré luchando por el derecho de la mujer a la autonomía corporal. Estoy decepcionado pero decidido. Si bien sabemos desde hace semanas que nuestro derecho a la autonomía corporal puede ser un tema de debate, y puede ser arrebatado con una sola decisión, no podemos evitar el profundo dolor que provoca esta sentencia. Es un día oscuro para nuestro país.

Me duele por las mujeres de todo el país que temen por lo que viene después. Me duele por mis hijas, que están perdiendo un derecho constitucional que le correspondía a su madre. Lamento por las vidas, las vidas de las mujeres BIPOC (negras, indígenas, y las personas de color) , en particular, que esta decisión ha puesto en riesgo.

El camino por delante es duro y traicionero, pero alzar nuestras voces ahora es más importante que nunca. Aquellos que quieren restringir nuestras libertades y despojarnos de nuestros derechos pueden llamar hoy una victoria, pero mañana y todos los días estaremos en el frente para hacer retroceder.

Para todos los afectados por la decisión de la Corte Suprema de anular Roe V. Wade, no están solos en el camino que les espera. Apoyamos a los activistas, organizadores y miembros de la comunidad de todo el país en la lucha por la autonomía corporal, y continuaremos asegurándonos de que Illinois siempre sea un baluarte en esa lucha.

Alcalde de Aurora y candidato republicano a gobernador Richard Irvin

Como republicano a favor de la vida, seguiré luchando por el derecho de todos los padres a saber si un hijo menor de edad se someterá a un aborto, un derecho que JB Pritzker ha arrebatado escandalosamente. Con mayorías demócratas en la Asamblea General de Illinois, este fallo de la Corte Suprema no tendrá ningún efecto sobre la ley en nuestro estado.

Candidato republicano a gobernador Gary Rabine

“Soy y siempre he sido pro-vida sin disculpas y la victoria de hoy en la Corte Suprema de los Estados Unidos representa una gran victoria para la protección de la vida en todo el país. Desafortunadamente, bajo JB Pritzker, Illinois es el estado más a favor del aborto en la nación donde los niños pueden abortar sin que sus padres sean notificados. Si no destituimos a JB Pritzker como gobernador, Illinois seguirá siendo un oasis del aborto. Soy el único candidato republicano que puede vencer a JB Pritzker y, como su gobernador, seguiré el ejemplo de la Corte Suprema de los Estados Unidos y me aseguraré de que el aborto nunca sea legal en Illinois”.

Senador del estado de Illinois y candidato republicano a gobernador Darren Bailey

La decisión de la Corte Suprema de hoy es un momento histórico y bienvenido. Desafortunadamente, el multimillonario JB Pritzker es un extremista del aborto que no está en contacto con la abrumadora mayoría de los habitantes de Illinois. Continúa impulsando una agenda radical desde el aborto financiado por los contribuyentes, los abortos electivos tardíos y la eliminación de la notificación a los padres. El hecho de que JB Pritzker defendiera y firmara una legislación para permitir que una niña de 12 años abortara sin que sus padres lo supieran es atroz. Como he dicho constantemente durante varios meses, como gobernador, trabajaré para eliminar el aborto financiado por los contribuyentes y restaurar la notificación a los padres en Illinois. También trabajaré con la legislatura, los grupos cívicos y las organizaciones sin fines de lucro para apoyar a las mujeres durante y después del embarazo, para facilitar la adopción y evitar el aborto.

Presidente del Partido Republicano de Illinois Don Tracy

“Hoy, millones de oraciones han sido respondidas. El aborto es un tema muy difícil y controvertido en el que la vida real, tanto de las madres como de los bebés, se ve profundamente afectada. Debido a este fallo monumental, la regulación del aborto ahora se deja a los estados individuales como debería ser. Apoyo nuestra plataforma de partido estatal que valora la dignidad de toda vida, desde la concepción hasta la muerte natural, y aplaudo a los seis jueces de la Corte Suprema que tuvieron el coraje de ser jueces reales en lugar de legisladores judiciales. Los jueces deben interpretar la ley, no hacer la ley.

Nuestro país está profundamente dividido en este momento, y si bien apoyo esta decisión, sé que este fallo potencialmente empeorará esa división, al menos a corto plazo, y muchas personas irresponsables avivarán esa división. Imploro a todos los habitantes de Illinois que expresen sus opiniones con respeto, civilidad y sin violencia”.

El líder republicano del Senado de Illinois, Dan McConchie

“Permítanme ser claro, el gobernador Pritzker y muchos demócratas de Illinois quieren llevar a Illinois al extremo en cuanto a la política de aborto. En este momento, los habitantes de Illinois ya pueden hacerse un aborto en los nueve meses de embarazo por cualquier motivo y usar el dinero de los contribuyentes para pagarlo. Pero eso no es suficiente. Ahora, quieren que ayudemos a pagar a los residentes de fuera del estado para que viajen a Illinois para recibir abortos e incluso permitir que personas que no son médicos aquí los realicen.

“Esto claramente no es lo que quieren los habitantes de Illinois. Mientras que el gobernador está convocando una sesión especial para actuar sobre estas y potencialmente otras medidas extremas, los habitantes de Illinois están tratando de lidiar con los altos precios de la gasolina y las facturas masivas de comestibles que están dejando a las familias sin esperanza. En lugar de lidiar con estos temas vitales, Pritzker está adoptando una agenda extrema que hará de Illinois un caso atípico incluso entre los estados más liberales”.

Obispo Ronald Hicks de la Diócesis de Joliet

La decisión de hoy es una respuesta a décadas de oración y defiende la protección de la vida humana más inocente, el niño en el vientre de la madre, que ha sido durante mucho tiempo un principio de la enseñanza social católica. Celebro este fallo pero lamento el hecho de que aquí, en nuestro estado natal de Illinois, no tendrá un impacto inmediato dada la consagración del estado en la ley del aborto en 2019 como un derecho fundamental equivocado. Quizás el fallo de la corte y las conversaciones públicas recientes, junto con nuestras propias oraciones, despertarán en los corazones, mentes y almas de nuestros líderes políticos electos un mayor respeto por la belleza y la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Les pido que se unan a mí en oración ferviente y ferviente no solo por la conversión de aquellos en el liderazgo cívico, sino también por aquellos en nuestros propios hogares,

También le pido que apoye Walking with Moms in Need , una iniciativa de los obispos de EE. UU. para ayudar y alentar a las mujeres que enfrentan embarazos inesperados o difíciles. A lo largo de su papado, el Papa Francisco nos ha instado a adoptar la “cultura del encuentro” haciendo una pausa, reuniéndonos y acompañando a los necesitados en su camino. ¿Qué es un ejemplo más prometedor de tal encuentro que las futuras mamás y las nuevas mamás y sus bebés?

Finalmente, imploro a todos que reciban el fallo de hoy con paz hacia sus vecinos y animosidad hacia ninguno. Todos estamos llamados a ver el rostro de Dios en nuestro prójimo, independientemente de los fuertes desacuerdos en temas tan importantes como la santidad de la vida. Como pueblo misionero que busca llevar a otros a un encuentro con el Señor resucitado, la forma en que reaccionamos ante el fallo de la corte o cualquier otro asunto de interés político, moral o social puede dejar una impresión duradera en los demás sobre lo que significa seguir a Cristo. Siempre debemos decir la verdad en la caridad y estar dispuestos a acompañarnos unos a otros con paciencia, humildad y mansedumbre. A través de la paz que brindamos a los demás, la bondad de nuestro Dios seguramente brillará.

Presidenta de la Asociación Demócrata de Condados de Illinois, Kristina Zahorik

“Hoy es un día triste para nuestro país. Los extremistas conservadores y religiosos han estado conspirando durante años para despojar a las mujeres de los derechos de atención médica y la autonomía corporal. Jugaron sucio al bloquear la elección de la Corte Suprema del entonces presidente Obama y llenaron la corte. Los extremistas han puesto en riesgo la salud de millones de mujeres y sus familias y han cuestionado otras cuestiones de privacidad. Afortunadamente, Illinois sigue siendo un faro de esperanza porque nuestro liderazgo demócrata aprobó una legislación de sentido común que protege los derechos de la mujer. Pero tener una legislación poco sistemática en todo el país sobre cuestiones de anatomía corporal no nos convierte en una gran nación. El IDCCA continuará la lucha en las urnas”.

Jesse Reising, candidato republicano a la 13ª Cong. Distrito

“Los niños por nacer se encuentran entre los miembros más vulnerables de nuestra sociedad y merecen nuestra protección. Como alguien que ha dedicado su carrera a defender la ley, creo firmemente que no existe el derecho constitucional al aborto y estoy de acuerdo con la decisión de la corte de hoy. Los jueces no elegidos no deberían establecer la política de aborto. Esto devuelve esa decisión al pueblo para que la tome a través de sus representantes elegidos democráticamente.

Illinois aún permite abortos tardíos a pedido por cualquier motivo a expensas de los contribuyentes. No solo eso, sino que las menores pueden obtener un aborto en Illinois sin notificar a los padres. Esto no concuerda con lo que cree la mayoría de los votantes en Illinois. En el Congreso, seré un firme defensor de las políticas pro-vida en cada etapa de la vida”.

Terry Martin, candidato republicano a la 13ª Cong. Distrito

Como candidata al Congreso, apoyo proteger la vida de la madre y que la violación o el incesto sean motivos por los que se pueda realizar un aborto. Pero no somos fieles a nuestros valores estadounidenses de proteger la vida humana, cuando permitimos el aborto a pedido, que tantos partidarios de Roe exigen.

La decisión Roe v Wade de 1973 nunca fue aceptada por millones en nuestra nación, quienes no solo se opusieron a la matanza de bebés en el útero, sino que también se indignaron por tener un mandato nacional de la Corte Suprema, que eliminó el derecho de los ciudadanos a tener una impacto en la ley del aborto. La Corte Suprema tomó una decisión ordenando que el aborto sea legal en todo el país, ignorando los valores locales de un estado o región, ignorando en muchos casos las libertades religiosas de las organizaciones que se oponen al aborto.

Ahora, los votantes en todos los estados pueden votar para apoyar u oponerse a aquellos que buscan la elección a una legislatura o se postulan para gobernador, sobre el tema del aborto. Y así, la democracia se fortalece al devolver el poder de controlar el acceso al aborto a los ciudadanos dentro del estado donde residen. Todo nuestro fundamento de la libertad en la República Americana es que el poder reside en el PUEBLO, a través de sus representantes electos.

Además, debemos reconocer que cuando se decidió Roe en 1973, no había Internet, ni teléfonos celulares, y NO había capacidad para tener imágenes de un bebé en el útero. Nuestros médicos no tenían la capacidad de operar a un bebé dentro del útero, que ahora la tienen. Según la ciencia médica de 1973, un bebé en el útero no se reconocía como una vida humana hasta que había crecido durante 16 semanas (cuatro meses). Ahora, un bebé en desarrollo se reconoce como una vida humana viva a las 12 semanas, o solo a los 3 meses.

Mantener Roe no solo fue incorrecto al negar la capacidad de los ciudadanos de votar su conciencia sobre el tema del aborto, también fue incorrecto encerrar en la ley un procedimiento médico que ignora la evolución de la ciencia médica para tratar a los bebés antes del nacimiento, para mantener vivos a los bebés prematuros. en un período anterior de desarrollo, y siguiendo a Roe, ignoraríamos la evolución del control de la natalidad en los últimos 50 años. Seguramente deberíamos unirnos para reducir los abortos por todos lados llamando a la responsabilidad personal como una parte de este tema emocional.

Presidente de la Federación de Maestros de Illinois Dan Montgomery

“Como sindicato compuesto por más del 70 por ciento de miembros mujeres, condenamos enérgicamente esta decisión radical y estamos profundamente preocupados por sus implicaciones para las mujeres y las personas embarazadas.

“En este país, todas las mujeres y las personas embarazadas deben ser libres de tomar sus propias decisiones sobre sus cuerpos. Es un derecho fundamental. La decisión de hoy perjudicará a todos, pero no hay duda de que los BIPOC (negros, indígenas, personas de color), los latinos y los económicamente desfavorecidos, grupos ya marginados, serán los que más sufrirán. No podemos permitir que este esfuerzo legal conservador radical erosione los derechos de todos los estadounidenses y margine aún más a los más vulnerables de la sociedad. Y no volveremos a una época en la que los abortos provocaron la muerte de demasiadas mujeres.

“Durante muchos años, nuestros delegados electos de la convención del IFT han aprobado resoluciones firmes que apoyan los derechos reproductivos y de aborto. El IFT continuará trabajando en Illinois para garantizar que las mujeres y las personas embarazadas tengan el poder de tomar sus propias decisiones de atención médica. Estamos agradecidos por la firme defensa del gobernador Pritzker sobre este tema; sabemos que él cree, como nosotros, que los derechos reproductivos son derechos humanos y deben ser una elección individual”.

