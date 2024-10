Noticias de Freeport: preguntas consultivas para Illinois, recogida de hojas, y el nuevo director ejecutivo del Distrito de Parques de Freeport

Read in English

Preguntas electorales necesitan su voto

Hay tres preguntas consultivas estatales que serán inaugurados en la boleta este año. Todos están escritos en un formato que solo requiere una respuesta de sí o no en su boleta.

La primera pregunta dice “¿Debería cualquier candidato que aparezca en la papeleta de Illinois postulados para un puesto federal, estatal o local ser sujeto a sanciones civiles si el candidato interfiere o trata de interferir con los deberes oficiales de un trabajador electoral?”

La segunda dice “¿Debería ser modificada la Constitución de Illinois para crear un impuesto adicional de 3% sobre los ingresos de más de $1,000,000 con el fin de dedicar fondos recaudados al alivio del impuesto a la propiedad?”

La tercera declara “¿Deberían ser cubiertas todos los tratamientos reproductivos médicamente apropiados, incluyendo, pero no limitado a, fertilización in vitro, por cualquier plan de seguro médico en Illinois que proporciona cobertura para beneficios de embarazo, sin una limitación en la cantidad de tratamientos?”

Las preguntas consultivas son no vinculantes. Permiten a los votantes o legisladores incluir preguntas de política pública en la boleta para votar a favor o en contra en una elección general estatal. No hay limitación al tema de las preguntas consultivas. Las preguntas pueden variar desde cuestiones locales hasta nacionales e internacionales que abarcan la seguridad pública, el medio ambiente, la política exterior y todo lo demás.

No olvide que la votación anticipada para las elecciones de noviembre de 2024 continúa desde 8:30 a 4:30 p.m., de lunes a viernes en el Stewart Centre ubicado en 50 W Douglas Street en el centro de Freeport.

Elegibilidad para votar para aquellos con antecedentes penales

Independientemente de su antecedente penal, en Illinois, cualquiera persona que no esté cumpliendo tiempo por una condena puede votar si es ciudadano de EE. UU, tiene 18 años antes o en la fecha de la elección y ha vivido en Illinois por lo menos 30 días antes de la fecha de la próxima elección.

Sin embargo, debe registrarse de nuevo para votar en línea, por correo o en persona incluso si estuviste registrado para votar antes de su condena. Para más información, contacte la oficina del secretario del condado de Stephenson.

Día de Devolución de Medicamento

FHN y el Departamento de Policía de Freeport se están asociando con el Estado de Illinois y agencias locales y nacionales de aplicación de ley para dar un medio seguro, conveniente y responsable de deshacerse de medicamento recetado en un Día de Devolución de Medicamento en Freeport este sábado, 26 de octubre, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Medicamentos recetados no utilizados que se tiran en la basura pueden ser recuperados y usados abusadamente o vendidos ilegalmente, y tirar medicamentos no utilizados en el drenaje o el baño puede contaminar el suministro de agua subterráneo.

El público está invitado a traer medicamentos recetados no utilizados al Departamento de Policía de Freeport ubicado en 320 W. Exchange Street en Freeport para un servicio seguro a través del automóvil para dejar pastillas o parches – líquidos o agujas y objetos punzantes no pueden ser aceptados. El servicio es gratuito y anónimo, sin hacer preguntas.

Se nombra nuevo director ejecutivo para el Distrito de Parques de Freeport

Bruce Cubberley ha sido nombrado el nuevo director ejecutivo del Distrito de Parques de Freeport a partir del 16 de octubre. Cubberly obtuvo una licenciatura en ciencias en horticultura ornamental en Purdue University y una maestría en ciencias en horticultura paisajística en la Universidad de Wisconsin en Madison. Cubberly ha sido el superintendente de parques y recursos naturales en el distrito por los últimos cinco años. “Es un honor servir a la Junta de Comisionados del Distrito de Parques y los residentes de Freeport. Veo a nuestros parques como una parte integral de la identidad de Freeport y espero poder dar espacios públicos, instalaciones recreativas y programas de alta calidad para que nuestra comunidad disfrute.” dijo Cubberley.

Esto es un momento emocionante para el distrito con nuevos proyectos en el futuro incluyendo la finalización de un nuevo camino multiuso sobre la orilla sur del Yellow Creek en Krape Park.

Últimos días para el Farmers Market

Se aproxima el fin de la temporada de nuestro Farmers Market local, así que tome otra visita antes de que cierren para la temporada. El último día para el Stephenson County Farmers Market sobre Exchange Street en el centro de Freeport será este sábado, 26 de octubre, y habrá dulces para los que vayan a pedir dulces para celebrar Halloween. El último día para el Freeport Illinois Farmers Market cerca de la CVS sobre South Street también será este sábado, mientras que el Lena Farmers Market en el centro de Lena estará abierto por dos sábados más con el último día siendo el sábado, 9 de noviembre.

Subvención para Highland

Highland Community College recibió una subvención para la alfabetización de adultos de más de $81,000 a través del programa de alfabetización de adultos del Secretario del Estado. Los fondos para el programa vienen de ambas fuentes estatales y federales que irán lejos en proporcionar valiosos programas de alfabetización de adultos para las áreas de servicio de Highland. El programa utiliza tutores voluntarios para dar instrucción individual para adultos que quieren mejorar sus habilidades de lectura, matemáticas, escritura e idiomas.

Recogida de hojas

Con todo el viento que hemos tenido recientemente, varios residentes empiezan su limpieza de hojas de otoño. La recogida de hojas comienza el próximo viernes, 1 de noviembre y aquí hay algunos recuerdos de la ciudad sobre cómo ayudar que la recogida de hojas sea lo más rápido y eficaz posible.

Por comienzos, los montones de hojas necesitan estar sobre la línea del bordillo en una línea recta. Evite de poner montones cerca de los postes de energía y los alambres tensores al igual que los drenajes pluviales, y no se estacione cerca de los montones.

El personal pasará por la ciudad cuatro o cinco veces desde el oeste al este, y la recogida continuará hasta la primera caída de nieve significante. Un mapa de la colección de hojas está publicado en la página de inicio del sitio web de la ciudad en www.cityoffreeport.org . La ciudad lo actualiza durante la temporada, pero como el personal hará varias rondas, una sección marcada como completa no significa que quedará desatendida por el resto de la temporada. Es posible que el personal haya terminado con esa zona por un tiempo y regresarán pronto.

Planee su limpieza y recuerde, ¡solo hojas!

La próxima semana...

Mientras miramos hacia la próxima semana, la temporada espeluznante está sobre nosotros con muchos eventos macabros así que aquí hay un recuerdo de los eventos de Halloween que cubrimos en más detalle la semana pasada.

Este sábado, 26 de octubre, es Bootiful Saturday en el centro de Freeport. Es una grande oportunidad para que los niños disfrazados disfruten una película gratuita de Scooby Doo en el Lindo Theatre a las 10:00 a.m. y luego ir a pedir dulces en los negocios del centro hasta la 1:30. Para más diversión de disfraces y dulces el sábado, el Trick or Treat Trail at Krape Park invita a todos desde las 3:00 hasta las 6:00 p.m. Más tarde en la noche, el Train of Terror organizado por el Stephenson County Antique Club llevará a aquellos que se atreven en una aventura con paseos a las 6:00, 7:00, 8:00 y 9:00 p.m. Y por supuesto está el horario “oficial” de trick or treating en el día de Halloween de 5:00 a 7:00 p.m. el jueves, 31 de octubre. ¡Que disfruten!

Si está en busca de algo que hacer esta semana o cualquiera semana, visite el sitio web de Greater Freeport Partnership en www.greaterfreeport.com y haga clic en “weekly events” para un listado completo de muchos más eventos divertidos y actividades en todo el condado de Stephenson. Allí también puede subscribirse a su boletín semanal gratuita de eventos.

Antes de despedirnos...

Para finalizar, queremos dejarles saber que como prometimos, hemos publicado unas fotos geniales de las luces norteñas de la zona de Freeport en nuestro sitio web, ¡se ven espectaculares!

Traducido por Carlos Loera