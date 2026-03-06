Shabbona Community Church Turkey Supper Drive Thru
Shabbona Community Church Turkey Supper Drive Thru
Turkey Supper Drive Thru
Shabbona Community Church
Thursday November 19, 2026
4-6:00pm
Drive-Thru Only
104 E. Navaho Shabbona, IL
ALL Meals $20
No credit cards, cash or checks made out to Shabbona Community Church
Each Meal Includes:
Traditional Fresh Oven Roasted Turkey
Our Hand Made Turkey Dressing
Mashed Potatoes & Gravy
Sweet Caramelized Cooked Carrots
Whole Cranberry Sauce
Dinner Roll
Honey Hill Orchard Apple Pie
For orders of 10 or more, call 815-824-2359 for a pick-up time
Shabbona Community Church
$20/meal
04:00 PM - 06:00 PM on Thu, 19 Nov 2026
Event Supported By
Shabbona Community Church
Artist Group Info
mbh96@aol.com
Shabbona Community Church
104 East NavahoShabbon, Illinois 60115
815-824-2359
office.shabbonachurch@gmail.com