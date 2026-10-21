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Northwestern Illinois Area Agency on Aging to Host Caregiver Pop-up Senior Fair

Northwestern Illinois Area Agency on Aging to Host Caregiver Pop-up Senior Fair

The Northwest Illinois Area Agency on Aging holds a caregiver pop-up senior fair on Nov. 7 at the Rockford Public Library.

Rockford Public Library Main Branch
11:00 AM - 02:00 PM on Sat, 7 Nov 2026

Event Supported By

Northwestern Illinois Area Agency on Aging (NIAAA)
815-226-4901
info@nwilaaa.org
www.nwilaaa.org

Artist Group Info

jbarnes@nwilaaa.org
Rockford Public Library Main Branch
215 N Wyman St
Rockford, Illinois 61101
815-965-7606
info@rockfordpubliclibrary.org
https://www.rockfordpubliclibrary.org/