Bishop quiere una nueva perspectiva sobre las acusaciones que involucran al representante del distrito 76 de Illinois

Read in English

La republicana Liz Bishop pide una nueva revisión de las acusaciones que involucran a su oponente en la carrera por el escaño de la Cámara de Representantes del estado en el Distrito 76 de Illinois. Esto ocurre cuando un organismo de control ético interino asumirá sus funciones en Springfield el próximo mes. La representante estatal Amy “Murri” Briel sigue negando las acusaciones presentadas por un exfuncionario que la acusa de acoso sexual y consumo de drogas en su oficina.

Esa empleada, Laura Jackson, publicó un video de casi 45 minutos en el que expone las acusaciones. Bishop confirma que su campaña organizó y pagó el video.

“Laura Jackson vino a mí hace meses con la historia”, dijo Bishop. “Por supuesto que escuché. Creo que lo hacemos, especialmente de persona a persona, de mujer a mujer. Para mí, muy rápidamente, no tuvo nada que ver con la política. Se trataba de alguien que había tenido una experiencia muy traumática”.

El exinspector general legislativo Michael McCuskey anunció su renuncia después de que los republicanos de la Cámara de Representantes cuestionaran la forma en que su oficina manejó las denuncias de acoso.

“En el caso de las denuncias de Laura Jackson, el sistema falló con Laura”, dijo Bishop a WNIJ. “Hizo todo lo correcto. Acudió a todas las personas adecuadas. Tenía toda la información correcta. Nadie escuchó”.

En una entrevista con WNIJ a principios de este mes, Briel dijo que Jackson presentó las acusaciones después de que no se le concediera un ascenso.

Bishop afirma que la oficina del Inspector General Legislativo debería ser independiente, tener facultad para citar a declarar y publicar sus conclusiones.

“Y creo que una vez que se tienen mejores parámetros éticos”, dijo Bishop, “los votantes comienzan a tener mayor confianza en lo que se está haciendo en Springfield”.

Nacida y criada en Illinois, Bishop tiene experiencia en el sector bancario. Presume de su experiencia como auditora.

“La experiencia como auditora es muy importante para mí”, dijo Bishop. “Suelo abordar los problemas como si se tratara de una auditoría: ¿cómo funcionan las cosas, quién hace qué, cuándo, dónde, por qué? ¿Es efectivo? ¿Es productivo? ¿Dónde podemos solucionarlo?”

Los principales temas para ella en esta campaña son la asequibilidad, la seguridad pública y el mantenimiento del control local. También quiere que se derogue la SAFE-T Act.

“Creo que, por una cuestión de pragmatismo, eso no va a suceder”, dijo Bishop. “Entonces, tenemos lo que tenemos y tenemos que trabajar con eso. Pero creo que lo más importante es la fianza sin dinero en efectivo”.

Por lo tanto, considera que se les debe dar más discreción a los jueces.

“Lo mismo ocurre con los fiscales de nuestro estado, nuestros alguaciles, nuestros jefes de policía”, dijo Bishop. “Estas son personas que tienen una experiencia enorme, y creo que tenemos que confiar en ellas”.

Bishop también señala los cambios que le gustaría ver relacionados con los impuestos a la propiedad en Illinois, y afirma que los legisladores estatales podrían desempeñar un papel reduciendo los mandatos no financiados.

“Lo que realmente necesitamos hacer”, dijo Bishop, “es buscar en el sistema aquellas cosas que tal vez sean redundantes, estén obsoletas o ya no sean necesarias. Creo que hay muchos gastos innecesarios que podrían eliminarse, lo que ayudaría a reducir esos impuestos sobre la propiedad, y creo que muchas otras cosas se pondrían en orden si hiciéramos eso”.

La republicana dice que, en general, se necesita un mejor equilibrio en Springfield.

“Somos un sistema bipartidista”, dijo, “y creo que el gobierno funciona mejor cuando hay diferentes perspectivas en la mesa”.

Briel derrotó por poco a Bishop en el distrito del norte de Illinois en 2024.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.