Noticias de Freeport: Una mujer de Shannon implicada en una operación de trata de personas, depsedidas en el Distrito Escolar de Freeport, y el Día Anual de Sanación Racial en Freeport

El Distrito Escolar de Freeport anuncia una reducción de personal

El Consejo Escolar de Freeport ha anunciado planes para implementar una Reducción de Personal, conocida como RIF, debido a dificultades financieras que enfrenta el distrito escolar.

En su reunión del 3 de marzo, el consejo declaró que la Illinois State Board of Education les ha requerido implementar un plan de reducción del déficit. Según la presidenta del consejo, Martha Furst, durante el último año fiscal el distrito tuvo un déficit de 3.4 millones de dólares. Pero con el aumento de costos en servicios públicos, mantenimiento de edificios y seguros de salud para empleados, además de recortes profundos en fondos federales, el presupuesto proyectado para este año eleva ese déficit a 7 millones de dólares.

Furst también nos dijo que recortar puestos de trabajo por sí solo no cubrirá esa diferencia.

“Puedo decirles que también tenemos que encontrar ahorros en otras áreas, no solo en el personal.”

Hasta el momento de publicación de este pódcast, no se han finalizado planes específicos. Sin embargo, Furst indicó que el consejo planea votar sobre una propuesta en su reunión del 24 de marzo.

También hablamos con la presidenta de la Freeport Education Association, Kelly Everding, quien nos dijo que para los miembros de su organización estos posibles recortes ya están causando preocupación.

“Desde la perspectiva de un empleado, esto causa mucha ansiedad, incluso para nuestros maestros con más experiencia en el distrito, porque en una escuela se forma una familia. Se convierte en una familia de personal y una familia dentro de cada departamento. Trabajas con estas personas todos los días. En algunos casos, ves a tus compañeros de trabajo más de lo que ves a tu propia familia.”

“Entonces pensar que podríamos perder a cualquiera de esas personas de nuestro edificio o de nuestro departamento puede ser muy difícil. Al mismo tiempo, también tenemos una buena relación de trabajo colaborativo con la administración del distrito. Así que sé que estaremos trabajando para tratar de minimizar, en la medida de lo posible, cualquiera de estas reducciones de personal.”

Esta será la primera RIF que el distrito ha tenido que implementar en casi 30 años, un hecho que Furst espera que no dañe la relación positiva entre maestros y administradores.

“Pero creo que, con suerte, en los últimos años hemos hecho un buen trabajo manteniendo excelentes relaciones con nuestros empleados y con nuestros sindicatos. Espero mucho que podamos llegar a un entendimiento en el que esas relaciones continúen siendo positivas.”

“Hemos trabajado demasiado duro durante el último año como para no salir adelante de esto y posicionarnos para tener éxito en el futuro.”

“Espero que sea un problema más bien a corto plazo, pero honestamente, nadie tiene una bola de cristal.”

Freepod continuará monitoreando esta historia y reportará cuando haya más información disponible.

La ciudad anuncia nuevos planes de carreteras para 2026

En la reunión del concejo municipal del 2 de marzo, la ciudad de Freeport anunció planes para instalar más de 12,500 toneladas de asfalto caliente en calles de la ciudad este año.

En esta etapa, la ciudad tiene planes de mejoras en Carroll, Demeter, Dewey, Benton y otras calles en diferentes áreas de Freeport.

El trabajo fue asignado al Helm Group, con un costo estimado de 835,000 dólares.

Freeport nombra a un nuevo jefe de prevención de incendios

Freeport tiene un nuevo Fire Marshal. Brad Cox del Departamento de Bomberos de Freeport fue recientemente promovido a este puesto durante una reunión del concejo municipal.

Al asegurar el cumplimiento de los códigos de incendios, realizar inspecciones de seguridad e investigar las causas de incendios, el jefe de prevención desempeña un papel crítico en nuestra comunidad, ayudando a garantizar que todos estemos lo más protegidos posible de los daños que puede causar un incendio.

Felicidades, Brad, por su nuevo puesto.

Inicio de construcción para un nuevo pozo y planta de tratamiento de agua

La ciudad de Freeport realizó el lunes una ceremonia de colocación de la primera piedra para un importante proyecto de infraestructura de agua.

Funcionarios de la ciudad se reunieron cerca de Forest Road, en la entrada sur de Krape Park, para marcar el inicio de la construcción del Pozo Número 12 y de una nueva planta de tratamiento de agua.

Líderes de la ciudad dicen que el proyecto mejorará la calidad del agua y aumentará la capacidad del sistema para el área de servicio de baja presión de Freeport.

El desarrollo es uno de los proyectos de infraestructura más grandes que la ciudad ha emprendido, con aproximadamente 31 millones de dólares en financiamiento provenientes de la Illinois Environmental Protection Agency mediante subvenciones para contaminantes emergentes y préstamos condonables.

Deininger Floral cierra sus puertas

Después de más de 85 años en operación, una histórica florería de Freeport ha cerrado sus puertas.

Deininger Floral Shop informó que su último día de operación fue el 28 de febrero.

En un mensaje a la comunidad, el negocio familiar agradeció a generaciones de clientes y empleados que apoyaron la tienda a lo largo de los años.

Los propietarios dijeron que fue un honor formar parte de innumerables celebraciones, momentos importantes y también momentos de consuelo para familias en todo Freeport.

Señalan que los cambios en la industria floral y las nuevas formas de consumo hicieron cada vez más difícil continuar operando.

Deininger Floral sirvió a la comunidad de Freeport durante más de ocho décadas, y la familia dice que permanece agradecida con todos los que ayudaron a que el negocio fuera parte de la comunidad durante tanto tiempo.

Mujer de Shannon implicada en una operación de trata de personas

Una mujer de Shannon que ya está cumpliendo una condena en prisión ahora enfrenta cargos adicionales relacionados con una investigación de trata de personas en el norte de Illinois.

Crystal Houston, de 40 años y residente de Shannon, enfrenta 18 cargos, incluyendo servidumbre involuntaria, trata de personas y lavado de dinero.

Fiscales dicen que Houston trabajó con Timothy Bennett de Belvidere en un esquema que tuvo como objetivo a tres víctimas jóvenes adultas.

Las autoridades alegan que Houston alojó a las víctimas y ayudó a obligarlas a ejercer prostitución en el área de Rockford entre 2019 y 2023.

Investigadores dicen que aproximadamente 30,000 dólares en ganancias de la operación fueron lavados a través de la comisaría de la cárcel del condado de Winnebago.

Houston actualmente está encarcelada en el Decatur Correctional Center por una condena diferente y está programada para comparecer ante la corte por los nuevos cargos el 8 de abril.

SSM Health Monroe nombra nueva presidenta regional

SSM Health ha nombrado a una nueva presidenta regional de hospital.

Chelsea Hardacre ha sido designada presidenta de SSM Health Monroe Hospital, del SSM Health Monroe Clinic Medical Group, y de SSM Health St. Mary’s Hospital en Janesville.

Hardacre aporta más de 12 años de experiencia en liderazgo en salud y ha sido parte del equipo de Monroe desde 2015.

Más recientemente se desempeñó como directora de enfermería para los hospitales de Monroe y Janesville.

Asumió el puesto de presidenta interina en diciembre tras la jubilación de la anterior presidenta Jane Curran-Meuli.

A principios de este año, Hardacre recibió la Presidential Coin de SSM Health, el mayor honor de la organización, en reconocimiento a su compromiso con la misión del sistema de salud.

Warren Elementary recibe el premio Blue Ribbon

Illinois está reconociendo a escuelas con alto rendimiento con un nuevo honor estatal.

Warren Elementary estuvo entre las 28 escuelas del estado reconocidas en una ceremonia en la mansión del gobernador en Springfield como los primeros receptores del Illinois Governor’s Blue Ribbon School Award.

El programa fue creado el pasado octubre después de que el programa federal National Blue Ribbon Schools fuera eliminado por la administración Trump.

Funcionarios estatales dicen que los premios de Illinois utilizan los mismos estándares rigurosos que anteriormente utilizaba el Departamento de Educación de Estados Unidos.

El gobernador JB Pritzker elogió a las escuelas por su excelencia académica y su dedicación a estudiantes, maestros y comunidades.

Las escuelas reconocidas incluyen instituciones públicas y privadas desde kindergarten hasta preparatoria.

Funcionarios estatales dicen que el programa continuará en los próximos años para reconocer logros académicos sobresalientes en todo el estado.

Proyecto de ley agrícola avanza en la Cámara de Representantes

El Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes de Estados Unidos avanzó un nuevo proyecto de ley agrícola federal tras un debate nocturno que duró más de 20 horas.

La medida respaldada por republicanos fue aprobada 34 a 17, con apoyo de siete demócratas.

El proyecto de más de 800 páginas ahora pasará a la Cámara completa para su consideración.

La legislación abarca una amplia gama de programas agrícolas y alimentarios e incluye enmiendas relacionadas con políticas sobre tabaco, conectividad de vida silvestre, cultivos de cobertura y cercas virtuales.

Los partidarios dicen que el proyecto fortalecerá el apoyo a agricultores y comunidades rurales.

Sin embargo, algunos demócratas criticaron el proceso por ser partidista y advirtieron que la medida no aborda las presiones financieras que enfrentan los agricultores, incluidos costos vinculados a aranceles globales.

El Congreso no ha aprobado una ley agrícola completa desde 2018, aunque normalmente se renueva cada cinco años.

Campaña de seguridad por el Día de San Patricio

El Departamento de Policía de Freeport está recordando a los conductores que celebren responsablemente este Día de San Patricio.

La policía se está asociando con la Illinois State Police y el Illinois Department of Transportation para una campaña intensificada de seguridad vial que se llevará a cabo del 13 de marzo hasta las 6 a.m. del 23 de marzo.

Durante ese tiempo, los oficiales vigilarán de cerca a conductores bajo la influencia de alcohol, cannabis u otras drogas, incluyendo algunos medicamentos recetados.

También aumentará la vigilancia del uso del cinturón de seguridad, especialmente durante la noche cuando las tasas de uso son menores.

La policía dice que el exceso de velocidad, conducir distraído y otras infracciones de tránsito también se aplicarán estrictamente.

Se recomienda a los conductores planificar con anticipación si van a celebrar: designar un conductor sobrio, usar un servicio de transporte o transporte público.

Si ve a un conductor sospechosamente intoxicado, llame al 9-1-1.

Capacitación para gerente certificado de seguridad alimentaria

La oficina de University of Illinois Extension ofrecerá capacitación para Certified Food Protection Managers en el noroeste de Illinois.

El programa será el lunes 16 de marzo de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. y el viernes 20 de marzo de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Las sesiones se llevarán a cabo en el Stephenson County Farm Bureau building en Freeport.

Para poder presentar el examen del estado de Illinois, los participantes deben asistir a los dos días completos.

El registro cuesta 125 dólares.

Para inscribirse, visite go.illinois.edu/CFPMT.

Banquete de NIBNA

La primavera traerá un poco de humor a Highland Community College a finales de este mes.

El banquete anual de primavera de la Northern Illinois Bird and Nature Alliance se llevará a cabo el martes 31 de marzo en Highland Community College.

El orador principal será Christopher Benda, también conocido como Illinois Botanizer.

Benda ha pasado más de 12 años enseñando sobre plantas y es conocido por mezclar ciencia con humor, juegos de palabras y referencias de la cultura popular.

La noche incluirá una comida con pechuga de pavo asada y maíz dulce de Drake’s Farm en Baileyville.

Aunque las reservaciones para la comida deben hacerse antes del 21 de marzo, el público aún puede asistir solo al programa, comenzando a las 7:30 p.m.

La entrada al programa cuesta cinco dólares para adultos y es gratuita para niños y estudiantes.

El costo de vida con el cambio climático

La serie Cost of Living with Climate Change regresa con otra presentación esta semana.

El miércoles 18 de marzo, el climatólogo estatal de Illinois Dr. Trent Ford presentará sobre el impacto del cambio climático en Illinois “de las granjas a los bosques.”

El Dr. Ford presentará información basada en datos sobre los efectos del cambio climático en el noroeste de Illinois, así como lo que líderes federales, estatales y comunitarios están haciendo para abordarlo.

La presentación se llevará a cabo en la Biblioteca Pública de Freeport a las 6:30 p.m. el 18 de marzo.

El evento es gratuito y abierto al público.

Gatsby Gala

Ya están disponibles los boletos para la Gatsby Gala de la Foundation for Northwest Illinois.

El evento celebra el trabajo de las mujeres en todo el noroeste de Illinois.

También reconoce el legado de la reformadora social Jane Addams y destaca a mujeres líderes que continúan ese trabajo hoy.

La gala incluirá comida y cócteles estilo años 1920, música de jazz del Ken Killian Swingtet, subastas en vivo y silenciosas, una rifa de whisky y bebidas espirituosas y oportunidades para apoyar organizaciones sin fines de lucro locales.

Las puertas abren a las 6:30 p.m.

Los boletos ya están disponibles en fornwil.fcsuite.com.

Día de Sanación Racial

El capítulo de Freeport de la NAACP invita a la comunidad a participar en un día de sanación racial, junto con el Boys & Girls Club y United Way.

El evento se realizará el 21 de marzo de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. en el Stephenson County Farm Bureau building en Freeport.

El evento de este año se titula “How We Heal: Listening to Understand, Honoring Stories, Building Trust.”

Las actividades incluirán oradores que compartirán sus perspectivas sobre cómo superar la división racial en nuestra comunidad.

También habrá una oportunidad para que todos los participantes participen en una experiencia de círculo de sanación racial.

Para más información visitecityoffreeport.org/naacp-national-day-of-racial-healing-3-21-26/.

Traducido del inglés por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros.