La administración Trump intentó congelar el financiamiento federal para el cuidado infantil para Illinois. ¿Cómo afectaría a las familias que usan el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil del estado?

Viktoria Martinez visita la sala de niños pequeños en First Step Daycare en Belvidere, donde es la directora del programa. Un grupo de niños de 2 años está sentado en un círculo sobre una alfombra colorida.

Es su hora de aprendizaje matutino, con muchas activadades tanto en inglés como en español. Hoy están nombrando animales y gritando el sonido que hacen.

El mes pasado, la administación Trump intentó congelar mil millones de dólares en fondos federales para el cuidado infantil en Illinois. Los tribunales lo han bloqueado hasta ahora. El programa que se vería más afectado es el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil de Illinois (por sus siglas en ingles, CCAP).

Martinez dice que el 94% de sus familias dependen del Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil. Por lo tanto, si se concretara el congelamiento de los fondos, "cerraríamos", dijo. "Sin duda tendríamos que cerrar porque no podemos pagar las facturas".

No son solo ellos. Otras instalaciones de cuidado infantil de Illinois también han dicho que cerrarían. A menudo operan con márgenes muy estrechos, por lo que cualquier interrupción podría ponerlos en riesgo.

En total, el CCAP subsidia el cuidado infantil para alrededor de 100.000 familias de bajos ingresos en Illinois en miles de instalaciones de cuidado infantil.

Kelsey Bakken es la directora de políticas deAdvance Illinois, un grupo defensor de la educación. Ella dice que la administración no intentó recortar directamente el financiamiento para CCAP, sino que eligió como blanco a tres programas, dos de los cuales aportan fondos al Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil.

"Acumulan alrededor del 60% de los ingresos que tenemos para financiar el CCAP", comentó Bakken, "entonces es una porción significativa".

La administración Trump afirma que el congelamiento de fondos se debe a un fraude extenso, pero el senador estadounidense de Illinois, Dick Durbin, dice que no han mostrado ninguna evidencia.

"Los gobiernos estatales y federales realizan auditorías constantemente para garantizar que cumplan con la ley", dijo en una visita reciente con líderes de cuidado infantil en Rockford. "No hay desperdicio, fraude ni abuso".

Viktoria Martínez de First Step dice que estaba confundida cuando escuchó sobre las acusaciones de fraude.

"Cuando lleno mi papeleo, hay muchos controles y equilibrios", dijo. "Por ejemplo, '¿A qué hora llega tu hijo a la guardería? Desde que hora trabajas? ¿A qué distancia está tu trabajo de la guardería?'"

Las familias deben cumplir ciertos requisitos financieros para calificar para CCAP. Un informe reciente del Illinois Answers Project descubrió que los límites de elegibilidad de Illinois son considerablemente más estrictos que incluso las recomendaciones federales.

Pero, para las familias que son aprobadas, puede marcar una gran diferencia. Martínez dice que no es que el CCAP haga que el cuidado infantil sea gratuito Es una escala variable basada en los ingresos.

"Con dos padres que trabajan, con horarios decentes y en un buen empleo, lo más alto que he visto es como 400 dólares al mes," dijo. "Lo más bajo que he visto es como, una mamá soltera, salario mínimo, 1 dólar al mes."

Benita Pedroza es una mamá soltera con dos hijos que asisten a First Step. Se mudó a Illinois el año pasado y no tiene familia cerca, así que le preocupaba no poder encontrar un cuidado infantil en el que confiara y que además pudiera pagar.

"Me estaban calculando, para los precios privados, como 500 dólares a la semana," dijo Pedroza. "Yo pensé: bueno, siendo realista, no voy a ganar tanto dinero, así que lo mejor es quedarme en casa si tengo que pagar esto." Pero luego, cuando hicimos lo de CCAP, pasó de 500 dólares a la semana a solo 200 dólares al mes. Así que, literalmente, me estoy ahorrando miles de dólares en el cuidado de mis niñas."

Su copago recientemente bajó a 80 dólares al mes. Si no tuviera CCAP, serían 2,000 dólares al mes.

- ¡Estaba tan feliz! - respondió ella. "Lloré cuando me informaron que nos habían aceptado ya que es una gran oportunidad para las niñas".

Pedroza se estresó cuando se enteró de la posible suspensión. Se puso en búsqueda de empleos que le permitieran trabajar desde casa mientras cuidaba de las niñas. Fue muy dificultoso encontrar un lugar como First Step y ahora posiblemente tendrá que comenzar de nuevo sin el apoyo económico.

"Supe que mis niñas se encontraban en un buen lugar, especialmente cuando no lloraron", dijo ella al recordar la primera vez que las dejo en First Step. "Las dejo y ellas están felices de estar allí".

A principios de este mes, un juez federal emitió una orden judicial preliminar en el caso, por lo que la financiación ha seguido fluyendo con normalidad y First Step no ha cerrado.

La orden seguirá en pie hasta que se emita una decision final en el caso. La administración Trump ha intentado congelar un total de 10 millones de dólares en financiación para el cuidado infantil en California, Colorado, Minnesota, Nueva York y Illinois. Eso incluye mil millones de dólares solo para Illinois.

Traducido del inglés por Carlos Loera, Jessica Arzate, Lidia Marquez y Yaritza Salgado.