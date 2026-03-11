El EdSystems Center de NIU recibe una subvención de $1,5 millones para ayudar a más estudiantes de secundaria a obtener acreditaciones para su trayectoria universitaria y profesional

Read in English

El Education Systems Center en Northern Illinois University recibió una subvención de $1,5 millones para ayudar a más estudiantes de secundaria obtener una acreditación de trayectoria universitaria y profesional.

La acreditación tiene como objetivo demostrar que un estudiante de secundaria está preparado para su carrera. Los estudiantes deben completar un periodo de prácticas y obtener crédito universitario para recibir la aprobacación cuando se gradúen, la cual consiste en un sello auténtico en su diploma.

Kyle Westbrook, de EdSystems, dice que aunque el número de distritos que han emitido estas acreditaciones ha crecido drásticamente, el número de estudiantes que las obtienen no lo ha hecho.

"Trabajaremos con los distritos para ayudarlos a desarrollar planes de aprendizaje individuales para los estudiantes que estén alineados con sus aspiraciones profesionales", dijo. "Apoyaremos a los estudiantes para que aprendan más sobre estas carreras a través de oportunidades de aprendizaje en el lugar de trabajo".

Con la subvención de parte de StriveTogether, EdSystems trabajará con escuelas en varias ciudades, incluida Aurora, para mejorar las opciones de acreditación que ofrecen y ayudar a las escuelas a compartir datos.

"En este momento" dijo Westbrook, "no existe una estructura actual en Illoinois ni en la mayoría de los estados que permita conectar los datos que tiene las escuela secundariasobre su población estudiantil con los de su colegio comunitario".

Ahora, cuando un estudiante se inscribe en un colegio comunitario, la escuela tendrá una idea mucho más mejor de los tipos de clases que le interesan.

La legislación en 2022 amplió el sistema de trayectoria. Todas las escuelas secundarias de Illinois ahora deben ofrecer una acreditación en al menos un área a menos que opten por no hacerlo, lo que según Westbrook es poco común.

A nivel estatal, hay siete áreas de acreditación en total, con múltiples acreditaciones que caen dentro de esas áreas. Por ejemplo, los servicios humanos y públicos incluyen todo, desde la educación y la ley hasta las correcciones y la seguridad.

Westbrook dijo que Aurora fue elegida en parte por su tamaño y en parte por su diversidad estudiantil: muchos estuidiantes ingresan directamente a la fuerza laboral, mientras que muchos buscan en obtener una licenciatura de cuatro años.

Traducido por Carlos Loera

Revisado por Jessica Arzate