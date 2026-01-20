Noticias de Freeport: El jefe de bomberos de Freeport anuncia su jubilación, el gobernador Pritzker firma una histórica ley ambiental y una nueva beca para los graduados de Freeport

Read in English

El jefe de bomberos de Freeport anuncia su jubilación

El jefe de bomberos de Freeport, Scott Miller, ha anunciado su próxima jubilación.

Miller hizo el anuncio en la reunión del Consejo Municipal del 5 de enero, indicando que el 31 de enero será su último día como jefe de bomberos.

En esta misma reunión, Miller recibió el Premio a la Trayectoria Profesional por parte del administrador municipal, Rob Boyer.

Miller prestó servicio inicialmente desde 2013 hasta 2017 antes de mudarse fuera del estado. Sin embargo, en marzo de 2022, Miller regresó a Freeport y retomó su cargo como jefe de bomberos.

Proyecto de mejora de la entrada sur del Parque Krape

El Distrito de Parques de Freeport avanza con los planes para ampliar y mejorar la entrada sur del Parque Krape. El proyecto ampliará la entrada de un carril a dos y abordará la situación de los árboles potencialmente peligrosos ubicados cerca del acceso sur.

Además de facilitar el acceso a los vehículos particulares, la nueva entrada también permitirá que vehículos más pesados, como autobuses escolares, vehículos de emergencia y maquinaria de construcción, accedan al parque con mayor facilidad, ya que la entrada norte cuenta con un puente con restricción de peso.

El proyecto está pendiente de la aprobación de los bonos, pero una vez que se obtenga dicha aprobación, el plan es comenzar las obras en abril de 2026, con el objetivo de finalizarlas para el otoño.

El Parque Krape es el parque más visitado de Freeport y muchos lo consideran una joya de la ciudad.

El Departamento de Salud del Condado de Stephenson ofrece un Programa de Prevención de Sobredosis de Drogas.

Ante la persistencia de la crisis de opioides que afecta a nuestra comunidad y a la nación en general, el Departamento de Salud del Condado de Stephenson ha anunciado que ofrece capacitación y suministros gratuitos de Narcan.

Reconocer los signos de una sobredosis de opioides y administrar Narcan rápidamente ha demostrado ser fundamental para salvar vidas.

La Directora de Educación para la Salud, Ashley McKinney, está disponible para impartir capacitaciones gratuitas a empresas, organizaciones y grupos comunitarios en el Condado de Stephenson.

Para programar una sesión de capacitación, envíe un correo electrónico a Ashley McKinney a amckinney@stephensoncountyil.gov o llame al (815) 599-8430.

Fiscal General de Illinois aplica la Ley de Delitos de Odio de Illinois en un caso del Condado de Carroll

En 2018, la legislatura de Illinois modificó la Ley de Delitos de Odio de Illinois para permitir que la Oficina del Fiscal General presentara demandas civiles contra los autores de delitos de odio.

Y ahora, la primera aplicación de esta disposición ha concluido con la orden de que una pareja de exresidentes de Savanna pague una multa de 90.000 dólares a su víctima.

El juez del Tribunal de Circuito del Condado de Carroll, Jerry Kane, dictaminó que Chad Hampton y su madre, Cheryl Hampton, llevaron a cabo una campaña de intimidación de varios meses de duración contra su antiguo vecino, Gregory Johnson, quien es afroamericano.

Esta intimidación incluyó exhibir banderas confederadas con insultos raciales frente a la casa de Johnson, mostrar esvásticas dirigidas a la casa de Johnson y colgar una soga de un árbol a la vista de la casa de Johnson.

El juez Kane ordenó a ambos Hamptons pagar una multa civil de 5.000 dólares, además de 45.000 dólares cada uno en concepto de indemnización directa a Johnson por daños y perjuicios.

El gobernador Pritzker firma la histórica Ley de Asequibilidad de una Red Eléctrica Limpia y Confiable

El gobernador JB Pritzker ha firmado una nueva ley cuyo objetivo es reducir las facturas de energía mediante la promoción de las energías limpias. La Ley de Asequibilidad de una Red Eléctrica Limpia y Confiable (CRGA, por sus siglas en inglés) establecerá un sistema de almacenamiento de energía en baterías a gran escala de 3 gigavatios para 2030, levantará la moratoria sobre nuevos reactores nucleares de gran tamaño y exigirá a las compañías eléctricas que reembolsen a los hogares y empresas participantes por el uso de termostatos inteligentes, paneles solares y vehículos eléctricos.

Además, la CRGA busca fortalecer la economía de energía limpia de Illinois mediante inversiones y protecciones para las empresas de energía limpia que operan en el estado.

Esta nueva ley se considera una continuación de la Ley de Empleos Climáticos y Equitativos, aprobada anteriormente, que hasta el momento ha establecido más de 6 gigavatios de energía renovable, suficiente para abastecer a aproximadamente 4,5 millones de hogares.

La Agencia de Energía de Illinois afirma que la CRGA permitirá a los consumidores de energía de Illinois ahorrar 13.400 millones de dólares en las próximas dos décadas.

El Grupo de Estudios Ambientales presenta “Nuestro clima cambiante: La ciencia, los riesgos y la búsqueda de soluciones”

Hablando de energía limpia, no olviden la primera conferencia de la serie del Grupo de Estudios Ambientales, que tendrá lugar este martes 20 de enero a las 18:30 en la Biblioteca Pública de Freeport. El Dr. Don Wuebbles de la Universidad de Illinois dará una presentación sobre “Nuestro clima cambiante: La ciencia, los riesgos y la búsqueda de soluciones”. La entrada es gratuita y habrá tiempo después de la presentación para preguntas y debate.

La administración Trump intenta congelar mil millones de dólares en fondos federales para servicios de cuidado infantil y servicios sociales en Illinois.

La Fiscalía General de Illinois y la administración Trump se enfrentan en los tribunales por la posible congelación de mil millones de dólares en fondos para cuidado infantil y servicios sociales.

El martes de la semana pasada, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos anunció la suspensión de la financiación para Illinois, California, Nueva York, Minnesota y Colorado, basándose en lo que describieron como posible fraude.

En respuesta, los fiscales generales de estos estados presentaron una demanda ante un tribunal federal, argumentando que dicha congelación carecía de base legal, tenía motivaciones políticas y crearía un "caos operativo".

El viernes, un juez federal suspendió la decisión del Departamento de Salud y Servicios Humanos; sin pronunciarse sobre la legalidad de la medida, pero manteniendo el statu quo durante 14 días mientras se desarrolla el juicio.

Los servicios en cuestión benefician a más de 100.000 familias de bajos ingresos en todo el estado.

Beca Terry y Bonnie Sueltman Fondo creado para apoyar a los graduados de la Escuela Preparatoria Freeport

Una nueva beca está disponible para los graduados de la Escuela Preparatoria Freeport que deseen continuar sus estudios. La Beca Terry y Bonnie Sueltman ha sido creada por la Fundación del Noroeste de Illinois y proporcionará apoyo financiero anual a un estudiante.

La beca fue establecida por la familia Sueltman para honrar el legado del exprofesor y consejero de la Escuela Preparatoria Freeport, Karl McWilliams, quien desempeñó un papel crucial al ayudar a Terry Sueltman a alcanzar sus metas académicas, brindándole acceso a recursos financieros para financiar sus estudios de licenciatura.

Las solicitudes de beca deben presentarse antes del 1 de abril. Puede encontrar la solicitud en https://fornwil.org/sueltman-scholarship/

