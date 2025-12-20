La junta del distrito escolar 122 de Harlem considera el cierre de dos escuelas y otros cambios importantes debido a un déficit multimillonario

Read in English

Jenna Dooley (JD), directora de noticias de WNIJ: La junta del distrito escolar de Harlem está considerando algunos cambios importantes que transformarían sus escuelas, y muchos padres y miembros del personal no están contentos. Peter Medlin, reportero de educación de WNIJ, se desplazó a Machesney Park a principios de la semana pasada para asistir a una de sus sesiones de diálogo con la comunidad.

Antes de hablar de los cambios, ¿podrías contarnos un poco sobre el distrito escolar de Harlem?

Peter Medlin, reportero de educación de WNIJ: Harlem está en la zona de Machesney Park y Loves Park. Es un distrito enorme, con alrededor de 6.000 estudiantes, y un porcentaje bastante alto de estudiantes de bajos ingresos.

JD: Bien, ¿cuáles son los principales cambios que está considerando la junta escolar?

PM: Son muchos. Primeramente, están considerando cerrar dos de las ocho escuelas primarias del distrito. Serían Maple Elementary y Olson Park.

Podrían recortar significativamente los servicios de atención a la primera infancia. Sus programas de educación infantil actualmente atienden actualmente a 360 estudiantes de educación general; una de las propuestas reduciría esa cifra a 80.

Evidentemente, en ambos casos, algunos empleados perderían sus trabajos.

Otro cambio es que pasarían de un modelo tradicional de "escuela de barrio" a un sistema de "agrupación por niveles educativos".

Por lo tanto, en lugar de asistir a la escuela más cercana durante toda la primaria, los estudiantes cambiarían de escuelas cada dos años. Así que los edificios serían solo para los grados K-1, 2-3 y 4-5.

Esto no es algo único, existen otros distritos escolares en el norte de Illinois, como Rochelle, que hacen lo mismo, pero sin duda es muy differente de cómo funcionan las cosas actualmente.

JD: ¿Por qué la junta escolar de Harlem afirma que estos cambios son necesarios?

PM: Se están enfrentando a un problema con el que muchas escuelas tienen que lidiar hoy en día: la inscripción está disminuyendo y los costos están aumentando.

El distrito afirma que está trabajando con un déficit presupuestario de 3,1 millones de dólares.

Por ejemplo, tomemos la primera infancia. Eso se financia principalmente con fondos estatales a través de subvenciones. Durante los últimos cinco años, aproximadamente, la cantidad que reciben se ha mantenido prácticamente igual, y el distrito afirma que sus costos de educación infantil superan ahora la asignación de subvenciones en más de 750.000 dólares al año.

También han hablado de ingresos fiscales inestables.

Además del aspecto financiero, afirman que este nuevo sistema de "agrupación por niveles" mantendría la plantilla de personal, los servicios y el tamaño de las clases uniformes en todas las escuelas.

JD: ¿Y mencionastes que los padres y los maestros, en general, no están contentos con estos cambios propuestos?

PM: Sí, en la reunión a la que asistí la semana pasada, había quizás entre 25 y 30 personas quienes hicieron comentarios públicamente, la mayoría de ellas eran padres, maestros de Harlem o ambos grupos. Y la opinión unánime fue que todos estaban molestos por esto. En la reunión anterior hubo aún más gente y el distrito recibió docenas de correos electrónicos; me sorprendería mucho si las opiniones expresadas allí fueran muy diferentes.

JD: Entonces, ¿cuáles son sus principales problemas con esto?

PM: Pues, creo que deberíamos dividir eso en dos categorías. En un lado: están los cambios en sí mismos que a la gente no le gustan o con las que no está de acuerdo. Pero al otro lado, está la forma en que se han presentado los cmabios y el momento en que todo esto ha sucedido.

Empecemos con esto: este plan se presentó a la junta el 15 de noviembre y luego planeron votarlo el 15 de diciembre, exactamente un mes despúes, para que todos estos cambios importantes entraran en vigor el próximo año escolar.

Hablé con algunas maestras de Harlem en la audiencia. Estas son maestras de educación infantil del distrito cuyos puestos de trabajo podrían estar en peligro, y dicen que se enteraron de estas propuestas prácticamente al mismo tiempo que el resto del público.

Aquí está Katie Fowler, es maestra de educación infantil en el Parker Center.

"Creo que todas estábamos bastante consternadas", dijo la maestra. "Sí, hubo mucha decepción, mucha frustración y, simplemente, falta de transparencia."

En la reunión, la junta pospuso el voto para reconsiderar los planes, pero aún esperan tomar una decisión en enero, así que no será un retraso prolongado.

Ahora hablemos sobre los problemas que la gente planteó sobre los planes en sí. En primer lugar, obviamente, el cierre de las escuelas es algo realmente difícil. El año pasado, Belvidere estaba considerando cerrar una de sus escuelas primarias y la comunidad se movilizó masivamente para oponerse, lo que finalmente llevó al distrito a no seguir adelante.

Estuve pensando en eso durante la reunión de esta semana, donde la gente expresaba con total sinceridad lo mucho que significan Maple y Olson Park para ellos, para sus hijos y para todo el vecindario.

También existían muchas preocupaciones sobre el hecho de que los estudiantes cambiaran de escuela cada dos años. Les preocupa que sea mucho más difícil para los estudiantes establecer relaciones con las maestras y el personal escolar cuando cambian de escuela tantas veces, y temen que esto afecte su rendimiento académico.

Esto podría complicar mucho el transporte para muchas familias de Harlem. Esto podría dificultar mucho la participación de los padres y hacer que las escuelas dejen de ser un espacio importante para el vecindario.

Por supuesto, a la gente también le preocupa que se reduzcan tanto los programas de educación infantil y cómo eso afectará a los estudiantes tanto en el ámbito social como académico. Algunas clases de arte y programas avanzadas también podrían verse afectadas por esto. Podría seguir hablando de este tema. Estaré pendiente de cómo se desarrollan los acontecimientos y si se concretan o no los acuerdos en el nuevo año.

La junta directiva habló sobre los cambios en su reunión del lunes 15 de diciembre.

Traducido por Carlos Loera.