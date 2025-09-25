Un maestro de actuación de Nueva York ayudó a estudiantes de Rockford perfeccionar sus habilidades

Read in English

Un actor que ha aparecido en programas como Jessica Jones de Marvel, Gotham y Law & Order pasó recientemente un tiempo en Rockford trabajando con estudiantes quienes esperan algún día ser como él.

Un reciente viernes por la tarde, Anthony Robert Grasso estaba sentado en el sótano del Clark Arts Center de Rockford University. Estaba acabando su almuerzo justo antes de seguir sus talleres de actuación en la escuela.

Además de actuar, dirige y enseña. Fundó ARG Acting Studio en Nueva York, donde enseña clases de actuación de forma continua con hasta 60 estudiantes. Esta es su cuarta vez que viene a Rockford a enseñar.

"Para mí, Rockford es como Long Island", explicó. "Hay muchos centros comerciales y autopistas, así que siento que no estoy tan lejos de casa".

Los créditos de actuación de Grasso abarcan tres décadas, pero también ha estado enseñando durante el mismo periodo en lugares como New York University y Papermill Playhouse en Nueva Jersey.

"Llevo 26 años como educador", dijo, "y trabajando con estudiantes jóvenes y mayores; mis estudiantes tienen entre 20 78 años aproximadamente, así que tengo a muchas personas que vuelve al negocio entre los 50 y 60 años. Y luego me encuentro con los jóvenes como estos chicos aquí. Me encanta cuando a mis alumnos les va bien".

El nativo de Brooklyn dijo que actuaba con sus amigos cuando era niño. En sexto grado, una maestra le sugirió que formara parte de la liga de teatro, pero se acobardó. Dijo que se metió en problemas cuando era adoloscente y que la escuela no era su prioridad. Pero una maestra de teatro cambió su vida.

"Ella dijo, 'te digo algo, ven a mi clase y te apruebo'" dijo Grasso. "Y ella dijo, 'Es una clase de inglés, pero trabajamos en obras de teatro y puedes actuar'"

Se quedó sin opciones y fue a estudiar a la Escuela de Artes Visuales en Nueva York, donde se enamoró de la pintura. Uno de sus amigos artistas lo invitó a Italia. Aquel amigo era novio de Elizabeth Hubbard, quien protagonizó varias telenovelas y películas, inlcluida Ordinary People, ganadora del premio Oscar en 1980. Grasso dijo que una amiga suya lo miró y le dijo que debería ser actor.

"Y pensé. '¿Por qué dirías eso? He venido aquí a pintar'". recordó haber dicho. "Y entonces dije 'Ni siquiera sabría qué hacer'. Así fue como respondí. Y Elizabeth dijo, 'Esto es lo que vas a hacer'. Y me dio todas estas diferentes cosas para hacer cuando regresara, lo típico, 'tomar una clase de canto. Una vez que hayas resuelto eso, quiero que vayas aquí'".

Grasso continuó sus estudios en la British American Drama Academy en Oxford, Inglaterra.

La profesora de teatro de Rockford University, Deborah Mogford, dijo que hace unos años la universidad recibió una subvención de la National Endowment for the Arts para traer actores profesionales a la escuela. Uno de sus antiguos alumnos la conectó con Grasso.

Anthony Robert Grasso — Official Website Anthony Robert Grasso

"Y luego tuvimos una conversación telefónica", dijo, "y descrubrimos que éramos almas gemelas y que habíamos tenido muchos maestros en común, y así fue cómo lo invité".

Y ella sigue invitándolo de nuevo. Dijo que su manera de involucrar a los estudiantes es genial.

"Puede estimular suavemente su imaginación y su técnica", explicó Mogford, "para que hagan cosas que no pensaban que pudieran hacer".

Isaac Urbik, estudiante de último año, está terminando sus estudios en actuación y dirección. Todavía recuerda su primer año, cuando Grasso le dio su opinión sobre su monólogo.

"Me pareció un ataque personal", dijo, "pero al mirarlo ahora, tenía razón. Fue una elección que tomé, que fue demasiado exagerada y no era necesaria".

Mogford dijo que antes del taller, Grasso pidió a los estudiantes que trajeran monólogos para que pudieran practicar en el escenario. Luego pasaron al trabajo cinematográfico y escénico.

Ethan Sullivan

Anthony with a student during his Rockford University visit.

Anthony con un estudiante durante su visita a Rockford University.

"Terminamos el día con él trabajando con algunos estudiantes que tenían mucho miedo, nuestros estudiantes que eran muy tímidos, sacando eso a relucir", dijo. "Y lo que me comentó fue, 'Sé que no todo el mundo va a dedicarse al cine, pero si en este proceso podemos generar confianza en un mundo que le ha perdido gracias a la valentía de tanta gente, ese también es el objetivo'".

"Nunca quiso ver a nadie fracasar", dijo Urbik. "Y se aseguró de que ninguno de nosotros lo hiciera. Siempre nos animaba, incluso cuando cometíamos errores. Se aseguraba de que nos volviéramos a levantar y intentar de nuevo y estaba orgulloso del trabajo que hicimos con él".

Grasso dijo que él entiende que algunos actores aspirantes no pueden costear una formación formal. Pero todavía hay maneras de perfeccionar sus habilidades. Una de ellas es usar el un teléfono móvil y un trípode para hacer una película.

"O elige uno de los varios sonetos de Shakespeare y prácticalo a diario", agregó. "O elige un monólogo de todos los grandes escritores que tienes a tu alcance. De nuevo. Ni siquiera tienes que pagar por la mayoría de ellos, y podrías estudiar un monólogo simplemente para mantener el instrumento intacto. Es un instrumento".

Grasso dijo que continuará actuando, dirigiendo y enseñando pero una cosa que aspira a hacer es estar en una película que se presente en el Festival de Cine de Cannes.Por lo mientras, continuará compartiendo su pasión artística con otros.

Traducido por Carlos Loera