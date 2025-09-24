NIU da la bienvenida a investigadores de sostenibilidad y al público al campus para una conferencia estatal

Read in English

La conferencia de la Illinois Innovation Network se llevará a cabo del 25 y 26 de septiembre. Habrá docenas de pósters y presentaciones de investigaciones, todas centradas en diferentes aspectos de la sostenibilidad y asuntos sociales como los sistemas alimentarios, la energía y la salud pública.

Matt Deitch es el copresidente de la conferencia de este año. También es el director del Northern Illinois Center for Community Sustainability. Dijo que estos dos días tendrán un impacto pronlongado.

"Estamos trayendo a personas quienes verdaderamente están innovando y que lideran la investigación relacionada con la sostenibilidad en todo el estado", dijo. "Espero que podamos construir alianzas más sólidas en materia de investigación y que esas conexiones beneficien a las comunidades de todo el estado".

Deitch también dijo que reuniones como esta unen a las personas e inspiran nuevas ideas.

"Todos enfrentamos desafíos que amenazan la resiliencia a largo plazo de las comunidades", dijo. "El objetivo de esta conferencia es reunir a investigadores e innovadores quienes están a la vanguardia en la reflexión sobre cómo podemos sustentar a las comunidades. Esuchar las voces y aprender de las experiencias de otros es fundamental para la investigación y la innovación".

Las características principales de la conferencia representan una amplia gama de comunidades y experiencias de los habitantes de Illinois, lo que ha sido un objetivo principal de los copresidentes en el proceso de planificación.

Deitch también dijo que es importante reunir a los académicos para pensar en diferentes formas de apoyar los esfuerzos de investigación durante un momento en que los fondos de las universidades y la investigación está amenazada.

La conferencia está abierta al público. Será gratis para los estudiantes, incluso a los que no asisten a NIU.

Traducido por Carlos Loera