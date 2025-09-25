Noticias de Freeport: Subvención del FPD, Brewfest 2025 y la Autumn Fall Run

Read in English

Actualización completa del sistema 911

Los residentes del condado de Stephenson ahora pueden sentirse un poco más tranquilos tras la finalización de una importante actualización del sistema 911. Tras más de un año de trabajo, el software y el equipo informático mejorados se pusieron en funcionamiento la semana pasada.

La inversión en nuevos equipos costó cientos de miles de dólares, que la Junta del 911, la Policía de Freeport y el Departamento del Sheriff del Condado de Stephenson financiaron mediante un impuesto recaudado específicamente para este fin.

El Departamento de Policía de Freeport recibe una subvención

El Departamento de Policía de Freeport recibió una subvención de $9,000 contra la Delincuencia Organizada Minorista de la Oficina del Fiscal General de Illinois, Kwame Raoul, y $630,000 en asignaciones para 2025 de la oficina del Senador Dick Durbin.

Las asignaciones se destinarán a financiar la cobertura actual de Sound Thinking Shot Spotter, el alquiler de un remolque con cámara de video en vivo y un remolque con radar equipado con lector de matrículas, el alquiler de dos lectores de matrículas adicionales, 20 cámaras corporales adicionales, dos cámaras de video y DVR adicionales para la patrulla, un nuevo dron y un remolque de comando móvil.

En otras noticias de la ciudad, se aprobó un Área de Servicio Especial (SSA) para la Subdivisión Gladewood, donde se financiarán mejoras en la infraestructura vial mediante un impuesto anual de $400 por parcela imponible en la subdivisión. Específicamente, este SSA garantiza mejoras en las entradas superior e inferior de la subdivisión, incluyendo mejoras en la base de la carretera y el asfalto.

¡El Brewfest es este fin de semana!

Este sábado 27 de septiembre, ¡trae a tus amigos y disfruta del mejor evento de cata de cerveza de la región! Habrá más de 150 sabores de cerveza artesanal para degustar, presentados por 60 cervecerías. Consulta la lista completa de cervezas en la URL de la versión impresa de este episodio (https://buff.ly/O0rPKA6). También podrás disfrutar de delicias de varios food trucks y juegos competitivos.

Las entradas generales de $40 incluyen entrada, 20 entradas para degustación y un vaso de recuerdo. También hay un número limitado de pases VIP de $75 que incluyen entrada una hora antes, 30 entradas para degustación, acceso a lanzamientos especiales y a la sala VIP, una camiseta del Brewfest, un vaso de recuerdo VIP y una bolsa de regalos.

Las entradas se pueden comprar con antelación en línea buscando "eventos" en www.greaterfreeport.com. Las entradas también estarán disponibles en taquilla por $40 para la entrada general y las entradas para conductor designado se podrán adquirir el mismo día del evento por $10, pero no habrá entradas VIP. Este evento, que se puede realizar con lluvia o sol, está abierto a mayores de 21 años.

Carrera de las Hojas del Otoño

Como parte del Festival Anual de Otoño de Oakdale del Distrito de Parques de Freeport, que se celebra el 4 de octubre, la Fundación de Parques de Freeport también organiza una vez más la Carrera Hoja de Otoño. La carrera de 5 km está programada para el sábado 4 de octubre a las 9:00 a. m. Está abierta a corredores, caminantes y amantes de la naturaleza de todas las edades y niveles de habilidad, y recorre diversos terrenos, incluyendo amplios senderos arbolados, colinas moderadas, praderas, cruces de puentes y varios tramos de senderos de una sola vía. Las líneas de salida y meta estarán muy cerca.

La preinscripción cuesta solo $25 antes del próximo miércoles 1 de octubre y la camiseta está garantizada. La inscripción el día de la carrera cuesta $35 entre las 7:00 y las 8:30 a. m. y no se garantiza la camiseta. Inscríbase en línea en el sitio web del Distrito de Parques: www.freeportparkdistrict.org o llamando al 815-235-6114. Todos los ingresos se destinarán a la Fundación de Parques de Freeport para financiar los próximos proyectos en el Parque de la Reserva Natural de Oakdale. El número de teléfono es 815-235-6114.

Revisión gratuita de asientos de seguridad

Los padres podrán revisar los asientos de seguridad de sus hijos durante un evento que se realizará de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. el sábado 27 de septiembre en el estacionamiento municipal frente al Centro Stewart, en el centro de Freeport. El Departamento de Bomberos de Freeport y el Departamento del Sheriff del Condado de Stephenson organizarán el evento gratuito.

¡Un Trozo de Tiempo y Pizza! ¡Solo para ti!

El equipo de Salud Femenina de FHN vuelve a organizar su popular evento "Un Trozo de Tiempo" en Cannova's el lunes 6 de octubre de 17:30 a 19:30 h.

Únete a Sara Smith, proveedora de Salud Femenina de FHN, en una charla sobre la experiencia de la menopausia y cómo afrontar el cambio con confianza. También te acompañará Risa Tyler, directora del Centro Oncológico Leonard C. Ferguson del Hospital Memorial de FHN, quien te brindará información sobre la detección del cáncer. El equipo de FHN estará disponible para responder a tus preguntas sobre los servicios de FHN. Todos los asistentes recibirán una bolsa de regalos.

Este evento se llena rápido, así que asegúrate de reservar tu plaza registrándote en línea en www.fhn.org y buscando "un trozo de tiempo" ( https://www.fhn.org/slice-of-time-registration.php ).

Nuevo estudio de Pilates abre en el centro de Freeport

Studio Élan, un nuevo estudio de Pilates en el centro de Freeport, ya abrió sus puertas. Pilates es una forma de ejercicio que se centra en fortalecer y mejorar los músculos centrales, la flexibilidad y la postura. Implica movimientos precisos, respiración controlada y el uso de múltiples grupos musculares.

Becky Connors, presentadora de FREEPOD y TimBeck2, conversó con las fundadoras Laura Pierce y Jenna Alderks para conocer más sobre este nuevo proyecto empresarial en Freeport.

¡Alimenta a las aves este invierno!

¡Las aves tendrán hambre este invierno y tú puedes ayudar! Compra tu suministro anual de semillas para aves de alta calidad en la Alianza de Aves y Naturaleza del Noroeste de Illinois y las ganancias de tu compra apoyarán los programas y proyectos de la Alianza. Estos incluyen programas mensuales de historia natural, eventos educativos para niños y familias, y una amplia variedad de otras iniciativas de conservación y preservación abiertas al público. Disponemos de una gran variedad de semillas de alta calidad a precios de ganga.

La fecha límite para pedir nuestras semillas para aves es el próximo jueves 2 de octubre. Haz tu pedido en línea en el sitio web de la Alianza: n-w-i-l birdnaturealliance.org y haz clic en "venta anual de semillas para aves". La URL está incluida en la versión impresa de este episodio ( https://nwilbirdnaturealliance.org/annual-birdseed-sale/ ).

La semana que viene…

De cara al futuro, la Exposición Canina del Club Kennel de Rockford-Freeport, Illinois, se celebrará en el recinto ferial del condado de Stephenson este fin de semana. El sábado y el domingo, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., podrán ver muchas de las razas de perros que participan en la Exposición Canina del Club Kennel de Westminster, ya que se trata de una exposición clasificatoria para dicho evento. Esto significa que los perros que obtengan reconocimiento aquí podrán competir en otras exposiciones previas a la exposición de Westminster en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York en enero de 2026. El costo es de solo $2 por vehículo.

Si tienen hambre mañana o el sábado, el puesto de salchichas Cub Foods de este fin de semana estará a cargo de patrocinadores de la Logia Freeport Elks 617. Estarán allí el viernes y el sábado de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. para servir salchichas, hamburguesas, perritos calientes y sándwiches de chuletón. Como siempre, no se olviden de los mercados de agricultores mañana por la mañana, tanto en el centro de Freeport como cerca de Higher Grounds en el extremo sur de la ciudad, así como en Lena.

El miércoles 1 de octubre, Ed Finch y el presentador de FREEPOD, Alan Wenzel, presentarán la próxima película del ciclo Select Pix Classic Film del Teatro Lindo. Justo a tiempo para la temporada de Halloween, proyectarán el thriller psicológico de 1971 "Play Misty for Me". Las funciones son a la 1:00 p. m. y a las 7:00 p. m. con entrada regular, y los asistentes están invitados a quedarse después de la función para una charla sobre la película y una sesión de preguntas y respuestas. Esta fue la primera película dirigida por el ícono de Hollywood Clint Eastwood, quien también protagoniza la película junto a Jessica Walter y Donna Mills. 2025 marca el 15.º aniversario del popular ciclo de películas presentado por Finch y Wenzel.

También les puede interesar aprender más sobre cómo usar su olla de cocción lenta para preparar deliciosas recetas para el frío en un programa organizado por el Centro de Recursos para Personas Mayores del Condado de Stephenson el próximo viernes 3 de octubre. Durante este programa, revisarán los conceptos básicos de la olla de cocción lenta, hablarán sobre seguridad alimentaria, realizarán una prueba de sabor y enviarán a los asistentes a casa con recetas para que las prueben por su cuenta.

Si busca algo que hacer esta semana o cualquier otra semana, visite el sitio web de Greater Freeport Partnership en www.greaterfreeport.com y haga clic en "eventos semanales" para obtener una lista completa de muchos más eventos y actividades de entretenimiento, gastronomía y gastronomía en todo el condado de Stephenson. También puede suscribirse al boletín mensual de la ciudad de Freeport en su sitio web, www.cityoffreeport.org. Encontrará enlaces a ambos en la versión impresa de los episodios de FREEPOD.

Para terminar…

Para terminar, si aún no lo han hecho, asegúrense de escuchar la entrevista a fondo de esta semana, donde FREEPOD y TimBeck2 presentan a Tim Connors, quien visita a Kurt Steffen, gerente de Cub Foods, sobre cómo se necesita un pueblo para que un supermercado sea excelente. La entrevista está disponible en línea y pueden escucharla en cualquier momento.

¿Sabían que Freeport tiene su propio observatorio? Podrán descubrirlo todo el próximo martes cuando FREEPOD y TimBeck2 presenten a Becky Connors, quien visita a Jim Dole, director del Observatorio Doug Firebaugh y director ejecutivo de la Fundación de Estudios Planetarios, para hablar sobre el observatorio y cómo celebrarán el Día Internacional de Observación de la Luna el sábado 4 de octubre. Este podcast se publicará al mediodía del martes 30 de septiembre y estará disponible para escuchar en ese momento o en cualquier momento posterior. Solo visiten nuestro sitio web o su plataforma de podcast favorita para seleccionar los programas que prefieran.

¡Nosotros también necesitamos su ayuda! Cuando nos escuches en tu plataforma de podcast favorita, dale a "Me gusta" o "Síguenos". Esto nos ayuda a ascender en el ranking de podcasts y nos permite promocionarnos mejor en la región. En Facebook, también dale a "Me gusta", ya que los algoritmos de Facebook también dependen de las sugerencias de los usuarios para aumentar nuestra presencia.

Y hablando de aumentar nuestra presencia, tenemos buenas noticias: ¡FREEPOD ya está en YouTube! El programa actualmente es solo audio y no video, pero tenerlo en YouTube te ofrece otra forma de escucharlo. Puedes encontrar las versiones en inglés y español. Simplemente visita YouTube.com y busca FREEPOD. Como ya mencionamos, por favor, comparte con tus amigos y familiares sobre nuestro canal de YouTube: ¡todo lo que hagas puede ayudar a que las noticias locales lleguen a nuestra comunidad!

Como siempre, FREEPOD no podría llegar a ti sin el Departamento de Comunicación Social de Highland Community College y nuestros enlaces comunitarios y reporteros. ¡Gracias, Equipo FREEPOD! Siempre puedes encontrarnos en nuestra página de Facebook o en el sitio web de nuestro socio de Radio Pública Nacional, WNIJ en DeKalb, en www.northernpublicradio.org. Para más información, incluyendo cómo hacer una contribución deducible de impuestos para apoyar nuestro trabajo, visita nuestro sitio web en www.freepod.org. Con esto, se acabó el tiempo de esta semana. Sintonízanos de nuevo el próximo jueves al mediodía, o a cualquier hora después, en nuestro sitio web o en tu plataforma de podcast favorita, para saber más sobre lo que está pasando en Freeport. ¡Que tengas un excelente fin de semana del Día del Trabajo y gracias por escucharnos!

Traducido por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros