Noticias de Freeport: Actualización de servicios públicos, concurso de fotografía y Stuff the Bus

Read in English

Actualización de servicios públicos de la ciudad

Se continúa trabajando en la carretera en Carroll Avenue y en varias otras calles en Freeport que están sufriendo actualizaciones en las tuberías de agua, sistemas de alcantarillado y repavimentación. Carroll Avenue está cerrada desde Galena hasta Empire para estas mejoras y continúa en Blackhawk Avenue, en Stephenson Street cerca de la intersección de Park Boulevard, y Greenfield Drive. La construcción comenzará pronto en Hance Drive y estará completa en Cleveland Street.

Las áreas de construcción se reabren al final de cada día para que los residentes de estas áreas puedan entrar y salir de los accesos durante la construcción. Pueden ocurrir retrasos y a veces puede tomar más tiempo maniobrar en el área. La señalización proporciona a los equipos el espacio y la seguridad adecuados para trabajar.

En otras noticias de utilidades de la ciudad, el tanque de agua de Burchard está actualmente vaciado para ser repintado, una tarea que se realiza de manera periódica. Freeport solo está actualizando el trabajo de pintado original, no está pintando nada nuevo en la torre.

Mientras se realiza la pintura, la ciudad está pidiendo a los residentes de la zona alta, que está alrededor de la torre de Burchard y también más al oeste, que conserven el uso del agua hasta finales de agosto. Esto es para ayudar a garantizar que el Departamento de Bomberos de Freeport siempre tenga suficiente agua en caso de emergencias. Sin alguna conservación, la presión de agua para propiedades residenciales y comerciales en la zona alta se verá afectada. Las tareas comunes que se podrían evitar incluyen llenar piscinas, hacer funcionar un sistema de rociadores o incluso usar una manguera durante un período prolongado de tiempo. La ciudad agradece a los residentes por su consideración.

La Noche de Crucero regresa.

La Noche de Crucero de Freeport está programada para este sábado 9 de agosto, cuando los coches clásicos, coches de potencia y hot rods volverán a recorrer el corazón de Freeport. El evento exhibe una variedad de vehículos que van desde los Mustangs de los años 60 hasta camiones antiguos que se pueden ver de 4:00 a 9:00 p.m. en los estacionamientos de Douglas Street y en Adams y Exchange Streets, y los asistentes también pueden disfrutar de música en vivo en el escenario de Arts Plaza de 6:00 a 9:00 p.m. El evento ha atraído hasta 16,000 personas y 1,000 autos en los últimos años.

La Carrera de 5 Kilómetros Lincoln Douglas

La edición anual de la carrera 5K Lincoln Douglas en beneficio de United Way of Northwest Illinois es este sábado, 9 de agosto, con registro previo a la carrera en línea o registro el día de la carrera en Taylor Park de 6:45 a 7:45 a.m. La inscripción es de $25 para las inscripciones recibidas hoy y mañana antes del día de la carrera y de $35 el sábado.La carrera consiste en tres vueltas alrededor del histórico camino pavimentado dentro de Taylor Park, y es un curso medido con rueda, certificado, que es plano y rápido para ayudar a los corredores de múltiples grupos de edad a lograr su mejor marca personal. Se proporciona agua en el recorrido, así como refrigerios ligeros en la línea de meta.

También habrá una divertida carrera de una milla y diversas carreras especiales para niños a partir de ocho años, cada una con diferentes cuotas de inscripción. Las carreras infantiles son de distancias cortas y todos los finalistas recibirán cintas. Los ganadores de cada grupo de edad correrán 100 yardas después de los 5 km para determinar quién es el niño más rápido de la ciudad.

Todos los participantes preinscritos de 5K garantizan una camiseta y también se proporcionarán camisetas a los inscritos el día de la carrera mientras haya existencias. Los participantes preinscritos pueden recoger su paquete de carrera en la oficina de United Way de Illinois del Noroeste en 524 West Stephenson Street mañana, viernes 8 de agosto, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Todos los corredores de la carrera recibirán una bolsa de regalo patrocinada.

La carrera Lincoln Douglas 5K y la carrera divertida se llevarán a cabo llueva o truene, aunque los organizadores se reservan el derecho de cancelar el evento si el clima representa un peligro para la seguridad de los participantes y voluntarios.La Lincoln-Douglas 5K es una carrera del Circuito de los Rockford Road Runners 2025. Para más información, llame a United Way al 815-232-5184 o visite www.uwni.org y busque Lincoln Douglas 5K o visite www.uwni.org/lincoln-douglas-5k .

Venta a mitad de precio de VOICES

¡Ha comenzado la venta anual de verano a mitad de precio en la Book Nook de VOICES del Condado de Stephenson! La venta comienza hoy y continuará hasta el próximo sábado 16 de agosto. Las ganancias beneficiarán los servicios que ofrece VOICES del Condado de Stephenson a sobrevivientes de violencia doméstica y sexual. La organización ha servido a más de 800 sobrevivientes y sus familias cada año durante 43 años.

Según Diane Leverton, administradora de la Book Nook, la venta de verano a mitad de precio es una de las tres ventas más importantes del año en la tienda e incluye libros de tapa dura y rústica en buen estado, DVDs, discos, rompecabezas y audiolibros en CD. También habrá disponibles algunos libros raros y coleccionables, así como una subasta silenciosa con revistas vintage, impresos, álbumes y libros históricos, que incluyen un paquete de álbumes de Elvis, una colección de libros y revistas de los Green Bay Packers, una serie de cómics del Episodio 1 de The Chosen (considerada muy rara), libros de Beatrix Potter y un álbum y libro de Michael Jackson, “Thriller”.

Como recordatorio para nuestros oyentes, la Book Nook de VOICES está ubicada en el Lincoln Mall de Freeport, y está abierta de lunes a sábado, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., con horario extendido hasta las 7:00 p.m. los jueves.

La tienda permanece cerrada los domingos. Para más información sobre la venta, pueden comunicarse con la Book Nook de VOICES del Condado de Stephenson al 815-821-2665. Repetimos: 815-821-2665.

Presentación de Crime Stop del Condado de Stephenson

El Centro de Recursos para Personas Mayores (Senior Resource Center) organizará un evento gratuito de tipo Lunch & Learn el próximo jueves 14 de agosto al mediodía, que contará con una presentación especial de representantes de Crime Stop del Condado de Stephenson.

Los participantes aprenderán cómo funciona el sistema de reportes confidenciales—desde cómo enviar una denuncia, hasta recibir un número de seguimiento privado, e incluso cómo los informantes podrían ser elegibles para recibir una recompensa de hasta $1,000 si la información lleva a un arresto. Lo más importante es que el programa garantiza el anonimato, lo que lo convierte en una manera segura y efectiva de ayudar a proteger a la comunidad. La presentación también abordará el impacto más amplio de la organización, incluyendo su trabajo de vinculación comunitaria, donaciones para becas, y apoyo a iniciativas juveniles como el programa Shop with a Cop.

El programa es gratuito y abierto al público, que puede llevar su propio almuerzo si así lo desea. Se recomienda registrarse llamando al 815-235-9777, aunque también se aceptarán personas sin inscripción previa. El Centro de Recursos para Personas Mayores está ubicado en el 206 East Stephenson Street, en Freeport.

Stuff the Bus en Walmart

El regreso a clases está cerca y Walmart y el Ejército de Salvación se han unido para recolectar útiles escolares para los niños. La tienda Walmart de Freeport será sede del evento Stuff the Bus mañana, viernes 8 de agosto, donde los compradores podrán donar útiles escolares. Los artículos más necesitados incluyen: lápices y sacapuntas, cuadernos, tarjetas didácticas y reglas. El autobús estará ubicado en el estacionamiento, y habrá voluntarios recibiendo las donaciones.

Concurso de fotografía 2025 de la Ciudad de Freeport

La Ciudad de Freeport está organizando una vez más su concurso de fotografía para que los fotógrafos locales compartan sus imágenes de nuestra comunidad. Se pueden enviar hasta tres fotos, y la fecha límite para participar es el 31 de agosto.

El ganador será elegido por el público a través de una votación en línea a principios de septiembre, y su trabajo será presentado en el boletín municipal de otoño y expuesto en el vestíbulo del Ayuntamiento durante un año.

Las reglas del concurso están disponibles en el sitio web de la ciudad: www.cityoffreeport.org, o en el enlace incluido en la versión escrita de este pódcast: bit.ly/freeportphotocontest .

La semana que viene…

¡Todavía queda mucho verano por disfrutar, y muchas cosas que hacer en el área de Freeport!

Al mirar hacia la semana que viene, esperamos disfrutar la presentación de Southpaw Stance, esta noche a las 6:30 p.m., como parte de la serie de conciertos Music on Debate Square. La música comienza a las 6:30 p.m. en Debate Square, ubicado entre la Biblioteca de Freeport y Union Dairy. Los conciertos son gratuitos y duran alrededor de una hora, pero se aceptan y agradecen donaciones. Lleve su silla de jardín y llegue temprano, ya que el año pasado la asistencia superó las 100 personas. Mañana por la noche, viernes 8 de agosto, el Distrito de Parques de Freeport presentará otro evento gratuito de música al aire libre con la presentación de Silver Alert como parte de Music on the Patio, en el campo de golf Park Hills, de 5:00 a 8:00 p.m.

Si tiene hambre mañana o el sábado, el Brat Stand de Cub Foods estará a cargo este fin de semana de los voluntarios del Museo Infantil Hands-On aquí en Freeport. Estarán allí viernes y sábado, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m., ofreciendo bratwursts, hamburguesas, hot dogs y sándwiches de ribeye. También el sábado, los niños tendrán otra oportunidad de leer junto a perros amigables durante el evento Paws for Reading, a las 11:00 a.m. en la Biblioteca Pública de Freeport.

Si está buscando algo que hacer esta semana —o cualquier semana—, visite el sitio web de la Greater Freeport Partnership en www.greaterfreeport.com y haga clic en “weekly events” para acceder a un listado completo de eventos de entretenimiento, gastronomía y más actividades en todo el Condado de Stephenson. También puede suscribirse al boletín mensual de la Ciudad de Freeport en su sitio web: www.cityoffreeport.org. Tenemos los enlaces a ambos en la versión escrita de este episodio de FREEPOD.

Para cerrar…

Para terminar, si aún no lo ha hecho, asegúrese de escuchar la entrevista en profundidad de esta semana, donde los anfitriones de FREEPOD y TimBeck2 conversan con los amigos de Drake Farm, al sur de Freeport por la Ruta 26, sobre el delicioso maíz dulce que ofrecen al público cada año —y que todavía está a la venta por unas semanas más. La entrevista está disponible en línea y se puede escuchar en cualquier momento.

El próximo martes, el conductor de FREEPOD Alan Wenzel hablará con Brian Caldwell, de AutoSmart Classic Car Sales and Consignment, un nuevo negocio que comenzó a operar a principios de este año en la antigua ubicación del Centro de Visitantes del Condado de Stephenson, sobre la Ruta 20, justo al este de Freeport. Conversarán sobre cómo este negocio llega a todos los rincones de Estados Unidos e incluso a otros países. Este episodio se publicará al mediodía del martes 12 de agosto, y estará disponible para escuchar en ese momento o en cualquier momento después. Solo visite nuestro sitio web o su plataforma de pódcast favorita para seleccionar el programa que desee.

Como siempre, FREEPOD no sería posible sin el apoyo del Departamento de Comunicación Masiva de Highland Community College, así como nuestros enlaces comunitarios y reporteros. ¡Gracias, equipo FREEPOD! Siempre puede encontrarnos en nuestra página de Facebook, o en el sitio web de nuestro socio de National Public Radio, WNIJ, en DeKalb: www.northernpublicradio.org. Para más información, incluyendo cómo hacer una donación deducible de impuestos para apoyar nuestro trabajo, visite nuestro sitio web: www.freepod.org.

Y con eso, se nos acaba el tiempo por esta semana. Sintonícenos nuevamente el próximo jueves al mediodía, o en cualquier momento después en nuestro sitio web o su plataforma de pódcast favorita, para más noticias sobre lo que está pasando en Freeport.

¡Gracias por escucharnos!

Traducido por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros