'Todos somos de la misma especie' -- la nueva escultura de Rockford simboliza la unidad

Una nueva escultura que simboliza la inclusión ahora complementa la sucursal principal de la Biblioteca Pública de Rockford. Yvonne Boose de WNIJ estuvo allí para la revelación que tuvo lugar el 1 de agosto.

Docenas de personas se congregaron en la esquina de 215 N. Wyaman para ver "Carrying the Dream", una escultura que consta de 17 círculos de color tono de piel que se alzan frente al edificio.

Nathan Taylor es uno de los siete artistas que crearon la obra. Dijo que la obra representa a la familia humana.

"La raza es una construcción humana creada por el hombre", dijo Taylor. "Tenemos diferentes culturas y todo, pero todo esto, ya sabes, negro, rojo, blanco y todo, eso es una construcción para poner a las personas en diferentes niveles y dividirlas. Y cuando lo analizas, el hecho biológico es que todos somos la misma especie".

Betsy Youngquist es otra artista colaboradora. Dijo que la primera cosa que le resalta son los círculos.

"Dentro de los círculos hay una especie de representación de 'todos somos uno', dijo. "Y luego los círculos individuales que están alrededor de esos espacios vacíos son todos de diferentes tonos de piel. Entonces, dentro de nuestras cualidades únicas y de nuestra diversidad, también existe la unidad. Eso es lo que pinta esta escultura".

Mary McNamara Bernsten es la directora ejecutiva del Rockford Area Arts Council. En el evento, dijo que vivimos en un estado (Illinois) que reconoce el racismo profundamento arraigado sobre el que se fundó el país.

La obra fue financiada principalmente por Healing Illinois. Esta es una iniciativa de sanación racial de la Field Foundation de Illinois y el Departamento de Servicios Humanos de Illinois. Otros financiadores incluyen Midland States Bank, Liebovich Steel & Aluminum, Sherwin-Williams, Christina Valdez y Joel Zirkle.

Otros artistas colaboradores son Tim Hawley, Nathan Taylor, Nancie King Mertz, Jeremy Klonicki, Scott Long y John McNamara. Estos artistas tienen una formación mixta combinada de abalorios, pintura, escultura y otros medios. El proceso duró 14 meses, incluidos varios meses de hablar sobre el concepto y su ejecución.

Traducido por Carlos Loera.