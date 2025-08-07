Ciudades del norte de Illinois encontraron niveles elevados de plomo en el agua Esto es lo que pueden hacer los residentes al respecto.

Read in English

Oficiales recientemente detectaron niveles elevados de plomo en el agua potable en varias ciudades del norte de Illinois, incluidas Aurora y Elgin. Es probablemente debido a un nuevo método de prueba requerido. La directora de noticias de WNIJ, Jenna Dooley, habló con la periodista ambiental Jess Savage sobre los detalles.

Jenna Dooley (JD): Jess, ¿puedes explicar en qué se diferencian las pruebas?

Jess Savage (JS): Los requisitos de pruebas de plomo de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EE.UU) cambiaron este año. Los oficiales de obras públicas tienen que hacer pruebas a 100 hogares cada seis meses. Eso es un aumento respecto a los 50 hogares que se realizaban cada tres años. El metódo de prueba también ha cambiado. En vez de que los propietarios envíen sólo el primer litro de agua que sale de la llave, también dejan correr el agua de la llave y envían el quinto litro para analizarlo.

JD: ¿Por qué marcó una diferencia tan grande en los resultados de las pruebas?

JS: Creo que esto es muy importante que entender, y los oficiales municipales de Aurora lo enfatizaron en su aviso a los residentes: no hay plomo detectable presente en el agua que sale de la planta de tratamiento de agua, y no hay plomo en ninguna de las tuberías principales de agua que pasan por la ciudad. Esas son las grandes tuberías que corren debajo de las calles. Este nuevo metódo de prueba trata de tomar muestras con mayor precisión el agua que circula por las líneas de servicio, las cuales son las tuberías más pequeñas que llevan el agua desde la tubería principal hasta nuestras casas.

Cortesía de la ciudad de Aurora. Una diagrama que muestra cómo las tuberías principales de agua y las líneas de servicio funcionan juntas para llevar agua a los hogares. Este imagen es parte de una presentación que da la ciudad de Aurora sobre sus planes de reemplazo de tuberías de plomo.

Jason Bauer es el director de obras públicas e ingeniero municipal de la ciudad de Aurora. Dijo que hubo otros resultados notables de este proceso de prueba.

"Teníamos 33 de esas muestras que también tenían líneas de servicio de plomo", dijo Bauer, "y tenían niveles indetectables de plomo. Y realmente no había ni rima ni razón para los vecindarios o partes de la ciudad. Podrían haber sido varias las razones que hicieron que uno fracasara y el otro aprobara".

JD: ¿Qué ha hecho la ciudad hasta ahora en respuesta a estos resultados de las pruebas?

JS: La mayoría de los 19 hogares que resultaron positivo en pruebas de niveles elevados de plomo (15 partes por mil millón) ya tuvieron sus líneas de servicio reemplazadas. Los oficiales también alertaron a los medios sobre los resultados de las pruebas y reemplazarán entre 5 y 600 líneas de servicio de plomo al año hasta que sean todas remplazadas. También están viendo la posibilidad de tratar más el agua para que sea menos corrosiva y no degrade las líneas de servicio de plomo con el tiempo.

JD: ¿Qué pueden hacer los residentes de Aurora y sus alrededores si piensan si creen que pueden tener líneas de servicio de plomo?

JS: Peoria, Elgin y North Aurora también encontraron niveles elevados de plomo a través de las pruebas. La mayor parte de los hogares construidas durante o después de los años 80 no tienen líneas de servicio de plomo. Los residentes quienes viven en hogares construidas antes de esa fecha pueden buscar en línea el mapa interactivo de la ciudad para encontrar detalles sobre si su hogar tiene una línea de servicio de plomo. Bauer dice que hay otras cosas que puedes hacer, como comprar un filtro de agua o hacer un pequeño ajuste en la rutina por la mañana.

"Tal vez cuando te despiertas te bañas en vez de preparar un café", dijo. "Porque lo que eso va a hacer es eliminar toda el agua que está estancada en esa línea de servicio de plomo. Lo va a eliminar de manera que cuando vayas a preparar café o a beber agua, tendrás que lidiar con agua que no ha estado en contacto con el plomo durante un largo periodo de tiempo. Recibirás el agua directamente de la tubería principal".

Mapa interactivo de líneas de servicio de plomo de Aurora

Mapa interactivo de líneas de servicio de plomo de Elgin

Mapa interactivo de líneas de servicio de plomo de Peoria.

Traducido por Carlos Loera.