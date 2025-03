Noticias de Freeport: nuevos negocios, información de ICE y clase de fitness

Read in English

Información sobre las actividades locales de ICE

Como se informó anteriormente, el Departamento de Policía de Freeport ha reconocido las preocupaciones de la comunidad con respecto a la inmigración y la aplicación de la ley por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido por ICE por sus siglas en inglés, en las escuelas locales.

Como Illinois se rige por la Ley TRUST de 2017, cualquier aplicación de la ley de inmigración es responsabilidad de las agencias federales de aplicación de la ley y no está asociada con las autoridades locales, las cuales no pueden cumplir con las órdenes de detención o órdenes de detención federales de inmigración a menos que las firme un juez.

Según el jefe de policía de Freeport, Chris Shenberger, las autoridades locales no pueden registrar a una persona en función de su estatus migratorio ni retener a una persona en función de una solicitud de ICE. Shenberger afirmó después que el oficial de recursos escolares asignado al distrito escolar de Freeport trabajará con el personal y los estudiantes con respecto a cualquier inquietud que puedan tener.

Ahora abierto: Grasshopper's Bar & Grill

Puede que el nombre haya cambiado a Grasshopper's Bar & Grill, pero el mismo servicio amable, la misma buena comida y el mismo ambiento divertido permanecen en el antiguo bar Pub 219 en Stephenson Street en el centro de Freeport. Los nuevos dueños Jeff Schultz y Michelle Davies le han dado su propio toque al lugar, pero una barra completa con opciones de bebidas y los aperitivos básicos, hamburguesas y sándwiches aún se incluyen en un menú variado, incluido brunch los domingos de 9:00 a 11:00 a.m. ¡Tendremos más información sobre este nuevo establecimiento la próxima semana!

Ahora abierto: Coffee and Crumbs Bakery

También se abrirá otro nuevo negocio en Freeport, con muchos postres y café para los clientes en nuestro nuevo lugar de productos horneados. La panadería Coffee and Crumbs está ubicada en la zona comercial junto a la oficina de licencias de conducir al norte de la ciudad en 1022 Riverside Drive y ofrece galletas, rollos de canela y mini tartas de queso y bebidas de café para acompañarlas. El horario es de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. ¡Visite su página de Facebook para obtener más información y asegúrese de probar este nuevo negocio de Freeport!

Exposición de viviendas del condado de Stephenson

¿Está pensando en un proyecto de remodelación del hogar o de paisajismo para esta temporada? Ven a conocer a muchos contratistas y proveedores en un solo espacio. La exposición de viviendas del condado de Stephenson regresa al Stephenson County Fairgrounds, el sábado 12 de abril de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Visite a profesionales en industrias de servicio para abordar su próximo proyecto de hogar y sepa que está en buenas manos. La entrada es gratis.

Lo último sobre las tarifas de instalaciones del Distrito de Parques de Freeport

Como recordatorio, a partir del próximo martes, 1 de abril, las tarifas de alquiler de las instalaciones y refugios mantenidos por el Distrito de Parques de Freeport aumentarán para ayudar y mejorar los parques y las comodidades. Si usted tiene un evento en mente, reserva su lugar antes del 1 de abril para aprovechar las tarifas actuales.

Carrera conmemorativa de Bruce Johnson

El Comité de Líderes Jóvenes de la Oficina Agrícola del Condado de Stephenson volverá a organizar la carrera anual Bruce Johnson Memorial Farm to Farm 5K/10K el próximo sábado 5 de abril. La inscripción para el día de la carrera comienza a las 7:30 a.m. del día 5 y la carrera de 10K comienza a las 8:50 a.m., la carrera de 5K comienza a las 9:00 y la 5K Fun Run/Walk comienza a las 9:05. Johnson fue presidente anterior de la oficina.

Los fondos recaudados en este evento se donarán al programa Agriculture in the Classroom. La inscripción y información adicional se pueden encontrar visitando www.runsignup.com y buscar Bruce Johnson Memorial Farm to Farm, visitando la oficina de Farm Bureau en 210 W Spring Street en Freeport, o llamando al 815-232-3186 y pidiendo hablar con Victoria.

Nueva clase de fitness en el Senior Resource Center

El Senior Resource Center está introduciendo una nueva clase de fitness, mejor equilibrio y fuerza para adultos mayores, en asociación con Pathway Physical Therapy. Este programa de seis semanas está diseñado para ayudar a los adultos mayores a mejorar la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio en un entorno seguro y de apoyo.

Dirigido por fisioterapeutas experimentados, los participantes realizarán ejercicios suaves destinados a mejorar la movilidad, prevenir las caídas y promover el bienestar general. La clase de seis semanas comienza el 8 de abril y continuá hasta el 13 de mayo y se llevará a cabo a la 1:00p.m. los miércoles en el Senior Resource Center en 206 East Stephenson Street. El costo es de $42 y los espacios son limitados, por lo que se recomienda registrarse con anticipación.

Para obtener más información, comuníquese con el Senior Resource Center al 815-235-9777. Eso es 815-235-9777.

Al mirar hacia la semana que viene, anticipamos una deliciosa visita pronto al Full Circle Café & Collective que ahora está abierto dentro de la Biblioteca Pública de Freeport.

No olvide que el Senior Resource Center en Freeport proporciona servicios gratuitos de asesoramiento, preparación y presentación de impuestos federales y estatales 1040 para contribuyentes mayores de ingresos bajos y medios de 60 años o más que residan en los condados de Stephenson y Jo Daviess al igual que para adultos con discapacidades hasta el 15 de abril.

También puede votar en anticipación para las elecciones del próximo martes de abril para todas las carreras municipales y de pueblo en el nivel inferior del Stewart Centre, 50 West Douglas Street en Freeport de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes.

Como un recordatorio, si está en busca de algo que hacer esta semana o cualquiera semana, visite el sitio web de Greater Freeport Partnership en www.greaterfreeport.com y haga clic en “weekly events” para un listado completo de muchos más eventos de entretenimiento y actividades a través del condado de Stephenson. También puede suscribirse a su boletín semanal gratuito allí, y tenemos un enlace a un código QR en la versión impresa de este noticiero si desea suscribirse de esa manera.

Mientras se registra para recibir más información sobre lo que sucede en nuestra comunidad, también puede suscribirse al boletín mensual de la ciudad de Freeport en su sitio web, www.cityoffreeport.org .

Nos gustaría agradecer una vez más a las clases de periodismo audiovisual de Freeport High School impartidas por la educadora Jena Kleindl por el podcast de la semana pasada. ¡Hicieron un gran trabajo y esperamos darles la bienvenida nuevamente en el futuro!

